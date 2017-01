Locuitorii de pe strada Geamiei, din comuna constănțeană Valu lui Traian, au trecut, ieri după-amiază, prin clipe de groază. În jurul orei 15.00, Iulian F., un vecin de-al lor, și-a incendiat casa. „M-am speriat de moarte când am văzut cum arde acoperișul. Am sunat la 112 și am cerut ajutorul pompierilor. Norocul nostru a fost că nu a bătut vântul, pentru că altfel ne-ar fi luat foc căpițele de fân. Ar fi ars și casa vecinului din dreapta, care este plecat în Italia”, a declarat o femeie. Oamenii spun că bărbatul suferă de afecțiuni psihice și că a fost internat de mai multe ori la Clinica de Psihiatrie Palazu Mare, în urma unor scandaluri violente provocate în familie. Vecinii au afirmat că drama bărbatului a început acum doi ani, după ce soția sa a divorțat. Din acel moment, susțin oamenii, bărbatul s-a apucat de băutură. Nici măcar cei doi copii ai săi nu au reușit să-l potolească. „De vreo trei săptămâni umbla pe stradă și spunea că va da foc la casă. L-am crezut în stare și am stat mereu cu frica-n sân. Iată că astăzi (n.r. - ieri) și-a pus planul în aplicare. Spre norocul lor, nepoțelele sale nu erau în imobil în acel moment, ci se jucau afară, pe stradă. El era singur în casă, iar fata lui stătea în curte. Din câte am înțeles, a urcat la mansardă, a stropit totul cu motorină și a dat foc”, a povestit aceeași vecină. Când a văzut flăcările, fiica suspectului a alergat în locuință și a oprit centrala cu gaz, apoi a început să scoată buteliile. „Și-a lăsat familia pe drumuri... Nu se mai poate locui acum aici. Nu știu unde se vor duce copiii lui și fetițele”, a spus o altă vecină.

DOSAR PENAL Primii care au ajuns la locul incendiului au fost polițiștii de la Valu lui Traian, care au ajutat-o pe fiica proprietarului să salveze o parte din bunurile aflate în imobil. La sosirea pompierilor, focul se extinsese și în interiorul casei, dar a fost stins înainte de a cuprinde toată locuința. Bărbatul a fugit imediat după izbucnirea incendiului. El a fost găsit de oamenii legii pe o stradă din zonă, încercând să se ascundă. Oamenii legii l-au imobilizat și l-au transportat la Clinica de Psihiatrie Palazu Mare, unde a rămas internat. Polițiștii i-au întocmit acestuia dosar pentru comiterea infracțiunii de distrugere prin incendiere.