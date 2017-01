Și-a înjunghiat prietenul în gât și s-a aruncat pe geam

A încercat să își oprească prietenul care era pe cale să se arunce pe fereastră de la etajul 3, însă a ajuns chiar el pe patul de spital. Este vorba despre un tânăr de 23 de ani, care a fost înjunghiat în gât de amicul său. Întâmplarea bizară a avut loc joi, în jurul orei 19.30, pe strada Bravilor, din municipiul Constanța. Potrivit anchetatorilor, victima, George Nicolae Ungureanu, de 23 de ani, și agresorul, George Morărașu, de 28 de ani, se cunosc din copilărie. Joi seară, cei doi au stabilit să se întâlnească în garsoniera în care Morărașu locuiește. Ungureanu și prietena lui, Andreea, au ajuns la ora stabilită, însă Morărașu nu se afla la domiciliu. „În momentul în care a venit se clătina, iar inițial am crezut că e beat. A vrut să se arunce pe geam, dar nu l-am lăsat și a devenit violent. A început să țipe, să facă urât, a trântit ușile... Am hotărât să plecăm, eu am ieșit din apartament și am coborât în fața blocului. Imediat, după mine a venit și iubitul meu, care era înjunghiat în gât“, a declarat Andreea, iubita lui George Nicolae Ungureanu. Polițiștii spun că Morărașu a încercat să se arunce pe fereastra garsonierei aflate la etajul 3 al blocului T2, dar Ungureanu a intervenit pentru a-l opri. La un moment dat, agresorul a spart fereastra, a pus mâna pe un ciob și și-a atacat prietenul. La fața locului a ajuns un echipaj al Poliției Locale Constanța, care se afla în zonă.

S-A ARUNCAT DE LA ETAJ Oamenii legii l-au observat pe tânărul înjunghiat și au solicitat intervenția medicilor. Scandalul era, însă, departe de a se fi încheiat... „În perioada premergătoare sosirii ambulanței, din imobil se auzeau în continuare strigăte. Unul dintre polițiști s-a deplasat către clădire cu intenția de a urca. În acel moment, un tânăr a sărit prin geamul aflat pe casa scării, de la etajul 1, căzând pe pământ. În prima fază, când agentul l-a somat pe acesta să rămână pe loc, individul s-a ridicat și s-a îndreptat către polițist. Acesta a folosit spay-ul cu gaze lacrimogene din dotare. Suspectul a început apoi să alerge în jurul blocului către celălalt polițist care se afla lângă tânărul înjunghiat", a declarat Dan Bratu, șeful Poliției Locale Constanța. Suspectul a încercat să scape de oamenii legii și a luat-o la goană, dar, după ce a parcurs aproximativ 30 de metri, a fost ajuns din urmă și imobilizat.

A TRECUT CU CAPUL PRIN UȘĂ Înainte de a se arunca de la etaj, George Morărașu a provocat un adevărat dezastru în imobil. Acesta a spart mai multe geamuri de pe casa scării. Ba mai mult, tânărul a trecut cu capul prin ușa unei locuințe, îngrozind-o pe proprietară. „Vecina care era în casă a rămas șocată când l-a văzut intrând prin ușă. Vă dați seama... S-a speriat foarte tare și a început să țipe“, a declarat Mădălin Cernica, unul dintre locatarii imobilului.

AU CONSUMAT KETAMINĂ Cei doi prieteni au fost transportați la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța. „Unul dintre pacienți a fost adus la spital cu o plagă de trahee și dus direct în sala de operație. Ulterior a apărut și cel de-al doilea, cu multiple contuzii, dar nimic grav. Sunt internați amândoi la Terapie Intensivă. Au consumat ketamină veterinară, asta a spus cel care s-a aruncat pe geam“, a declarat dr. Mihnea Avram, directorul medical al SCJU Constanța. Agresorul este păzit în unitatea sanitară de polițiștii constănțeni și, după ce își va reveni și va fi audiat, cel mai probabil va fi reținut pentru tentativă de omor. Cazul a fost preluat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.