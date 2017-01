Și-a riscat viața pentru a salva casa unor bătrâni

Are numai 24 de ani, își iubește meseria și este dispus să își riște viața pentru a-și ajuta semenii care au nevoie de el... Este vorba despre agentul de poliție Bogdan Tarmigan, ajutorul șefului de post din comuna Topraisar. Lucrează în structurile Ministerului Afacerilor Interne de aproape doi ani, iar sâmbătă seară a devenit erou, după ce a intervenit, în pofida riscurilor enorme la care se expunea, pentru a salva o casă cuprinsă de flăcări. Datorită curajului și spiritului civic de care a dat dovadă, pensionarii a căror locuință a fost afectată de incendiu încă au un acoperiș deasupra capului. Povestea a început în jurul orei 18.00, când un apel la 112 anunța că acoperișul unui imobil situat pe strada Stejarului, din localitatea Topraisar, a luat foc. La fața locului a ajuns și agentul Bogdan Tarmigan. În momentul în care a intrat în curte, polițistul i-a acordat primul ajutor proprietarei, care suferise un atac de panică și leșinase. Apoi a intervenit pentru a stinge incendiul. „Am văzut că săreau scântei pe coș și ieșea flacără și prima dată m-am urcat în pod și am stins focul acolo. Ulterior, m-am cățărat pe acoperiș. Cei de jos îmi cărau apă cu gălețile ca să pot stinge flăcările. La un moment dat, însă, am alunecat și am căzut de pe casă. În scurt timp au venit și pompierii și au intervenit ei. Apoi m-am urcat iar pe casă și, împreună cu militarii, am rupt bucăți din coș și am pus furtunul, ca să ne asigurăm că focul nu se reaprinde. Suntem în toiul iernii, nu puteam să stau și să privesc cum le arde casa“, a declarat salvatorul, agentul Bogdan Tarmigan.

„ÎI RĂMÂNEM RECUNOSCĂTORI“

Două autospeciale din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Dobrogea“ au intervenit pentru a stinge incendiul. Proprietara casei a fost preluată de medicii SMURD, însă a refuzat să fie transportată la spital. Potrivit reprezentanților ISU „Dobrogea“, focul a pornit de la coșul de fum neizolat corespunzător. Femeia îi este recunoscătoare polițistului care i-a salvat casa. „Băiatul de la Poliție s-a luptat cu flăcările până au venit pompierii. Dacă nu era el, nu mai aveam unde să dormim. Turna cu gălețile bietul băiat și, când a început să pocnească acoperișul, am crezut că o să moară acolo. A căzut de pe casă și tot nu s-a lăsat. Și-a riscat viața pentru noi și îi rămânem recunoscători“, a declarat Eugenia Ion. La finalul intervenției, polițistul a fost transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, unde a primit îngrijiri medicale.

POLIȚIST-MODEL

Agentul Bogdan Tarmigan a fost felicitat de superiori pentru curajul său. „E un polițist foarte bun și nu este prima dată când dă dovadă de curaj. A mai avut o intervenție, în urmă cu șase luni, când o persoană din Topraisar a găsit un șarpe în casă, care avea aproximativ doi metri. El a intrat și l-a scos de acolo“, a declarat scms. George Caraivan, șeful Secției 9 de Poliție Rurală Topraisar.