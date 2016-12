Și-a trimis verișoara la „produs“

Polițiștii din Cernavodă au reținut, vineri dimineață, un bărbat din localitate, acuzat de proxenetism. Potrivit anchetatorilor, Stelian C. este bănuit că, între anii 2008 - 2014, ar fi scos bani de pe urma a două femei care ar fi practicat prostituţia în Spania, una dintre ele fiind chiar verișoara sa. Polițiștii au precizat că suspectul, un fost agent de pază cercetat în mai multe dosare penale pentru furt, a fost cel care le-a făcut fetelor „intrarea“ în Spania. Stelian C. a fost reținut de polițiști pentru o perioadă de 24 de ore. Vineri după-amiază, suspectul a fost prezentat magistraților Judecătoriei Medgidia cu propunere de arestare preventivă, sub aspectul comiterii infracțiunii de proxenetism. Judecătorii au decis, însă, ca suspectul să fie cercetat în stare de libertate.