Șofer de ocazie băut

A provocat un accident și a fugit. Este vorba despre un tânăr de 19 ani, care s-a ales cu dosar penal pentru conducere fără permis și sub influența băuturilor alcoolice. Evenimentul rutier s-a petrecut duminică seară, în jurul orei 20.00, în orașul Ovidiu. Potrivit anchetatorilor, suspectul se deplasa cu un autoturism pe strada Talazului. La un moment dat, a lovit un biciclist, iar apoi a acroșat o conductă de gaz, pe care a fisurat-o. În loc să oprească și să sune la 112, acesta a demarat în trombă. Martorii au cerut intervenția militarilor Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea“. La locul accidentului au ajuns, în scurt timp, și reprezentanții firmei de gaz. Polițiștii au pornit imediat o anchetă și au dat de urma individului. Ei au aflat imediat și motivele care l-au determinat pe tânăr să-și ia tălpășița. În primul rând, au constatat că acesta nu are permis de conducere. În plus, polițiștii de la Rutieră l-au testat cu aparatul Drager și au descoperit că se afla sub influența băuturilor alcoolice.