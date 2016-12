Șofer fără permis, mort în accident

18:58:40 / 16 Aprilie 2015

Nu te lua de ei...

Nu te lua de politia rutiera ! Politistii de la rutiera isi fac treaba cu psisosinta, stand ore in sir la intersectii sau pe bulevarde, sperand ca poate vreun pieton traverseaza prin loc nepermis sau un conducator auto a uitat sa-si puna centura .In ceea ce priveste pietonul, acestia uita sau nu stiu ca in localitati se poate traversa si pe la coltul strazii.