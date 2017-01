Șoferi băuți pe străzile Constanței

Au primit „dezlegare“ la alcool, potrivit Noului Cod Rutier, însă se pare că de la un pahar de bere sau vin, cât ar permite legea, unii șoferi uită să mai lase băutura din mână și depășesc limita. Este și cazul mai multor conducători auto din Constanța care au fost prinși pe picior greșit de oamenii legii și au rămas fără permise de conducere. Odată cu începerea weekend-ului, agenții Serviciului Poliției Rutiere (SPR) Constanța au organizat mai multe filtre pe raza municipiului, dar și pe drumurile naționale din județ pentru prevenirea accidentelor rutiere. Vineri noapte, în jurul orei 22.30, un bărbat de 46 de ani, din Ovidiu a fost tras pe dreapta în timp ce se deplasa pe Drumul Național 2A (Constanța - Ovidiu), pentru un control de rutină. În momentul în care l-au testat cu aparatul Drager, polițiștii au stabilit că șoferul are o alcoolemie de 0,59 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a rămas fără permis de conducere, s-a ales cu un dosar penal și a fost escortat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În mai puțin de jumătate de oră, un alt bărbat, de 43 de ani, avea să ajungă în unitatea medicală pentru a i se recolta probe de sânge. Individul a fost oprit pe strada Eugen Lovinescu, din cartierul constănțean Palazu Mare. Verificările au scos la iveală că acesta nu are permis de conducere pentru nicio categorie. Mai mult, pentru că mirosea a alcool, polițiștii l-au testat, iar etilotestul a arătat că are o alcoolemie de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat.

CINCI VICTIME Puțin după miezul nopții, un apel la 112 anunța că, pe bulevardul Mamaia, în zona hotelului Royal a avut loc un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme și mai multe persoane sunt rănite. Agenții SPR, două echipaje SMURD și două ambulanțe s-au deplasat în scurt timp la locul indicat de martori. Oamenii legii au stabilit că un tânăr de 30 de ani, din satul constănțean Tătaru, se deplasa la volanul unui autoturism marca Dacia, pe strada Muncel, dinspre strada Unirii. În momentul în care a ajuns la intersecția cu bulevardul Mamaia, șoferul a vrut să vireze la stânga, însă nu s-a asigurat și nu a acordat prioritate, spun oamenii legii, și a fost izbit din plin de un autoturism marca Renault. Mașina era condusă regulamentar pe bulevardul Mamaia, dinspre strada Ion Rațiu către zona Delfinariu, de un bărbat de 34 de ani, din Constanța. În urma impactului, autoturismul Dacia a fost proiectat la câțiva metri distanță, iar cei doi șoferi, dar și alți trei bărbați aflați în Renault au fost răniți. Polițiștii i-au testat pe conducătorii auto cu aparatul Drager și au avut parte de o surpriză. Deși nu se face vinovat de producerea accidentului, șoferul Renault-ului avea o alcoolemie de 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat, astfel că s-a ales și el cu un dosar penal.

ALCOOLEMIE DE 0,82 MG/L Alți doi șoferi constănțeni au fost depistați la volan cu o alcoolemie peste limita legală admisă. Pe strada Portiței, oamenii legii au oprit un șofer care în urma testării s-a stabilit că are 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat. O alcoolemie-record pentru noaptea de vineri spre sâmbătă îi aparține unui bărbat de 40 de ani, din Constanța. El a fost prins pe picior greșit în timp ce conducea un autoturism pe strada Unirii. Potrivit anchetatorilor, conducătorul auto avea 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat.

NEATENȚIE În noaptea de sâmbătă spre duminică, un alt șofer care a consumat alcool, însă în limita legală, a provocat un accident rutier. Evenimentul s-a petrecut în Mangalia, în jurul orei 2.00, și trei persoane au fost transportate la spital pentru a primi îngrijiri medicale. Conform polițiștilor, un tânăr de 25 de ani a condus un Volkswagen Golf pe strada Horea, Cloşca și Crişan, din Mangalia, iar la intersecția cu strada Gen. Vîrtejanu nu a oprit la Stop și a intrat în coliziune cu un autoturism marca Ford, condus regulamentar de un bărbat de 30 de ani. În urma impactului, șoferul Ford-ului și o tânără de 22 de ani, pasageră în mașină, dar și un pasager din Volkswagen au suferit leziuni ușoare. Oamenii legii au stabilit că protagonistul accidentului avea o alcoolemie de 0,15 mg/l alcool pur în aerul expirat. El s-a ales cu un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.