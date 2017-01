Șoferul care a avariat o mașină de poliție rămâne în libertate

03:02:28 / 01 Ianuarie 2015

vai mama noastra

Pentru a ajuta pe ultragiatori, propunem organelor abilitate de lege sa emita legi, hotarari, ordonante, ordine sau dispozitii sau sa modifice legislatia actuala (Statutul politistului de exemplu) si sa ne olige la urmatoarele: 1.la fiecare citatie indeplinita, sa ne cerem scuze public; 2.la fiecare mandat de aducere, sa fim dotati cu un saculet plin cu cenusa pentru a fi ornati de "contribuabilul " a carui liniste am deranjat-o. Contravaloarea acestora va fi retinuta din salariul politistului care si asa este destul de mare; 3.pui in executare un mandat de executare a inchisorii? Condamnatul are dreptul sa aplice politistului doua palme peste fata pentru fiecare an de inchisoare. Recomandam politistului sa tina cont de principiile Bibliei; 4. aplici o amenda? Te lasi muscat de contravenient. Acesta are dreptul sa aleaga locul pe care il musca in functie de incadrarea juridica si "taria" muscaturii in functie de cuantumul amenzii.(la avertisment ne poate aplica o portie de sputa pe fata); 5.cu ocazia retinerii unui infractor vom avea la noi casca, vesta, cotiere, genunchiere si manusi de box. Casca,vesta,cotierele si genunchierele pentru infractor, sa nu faca "buba" in cursul imobilizarii. Manusile tot pentru infractor pentru a nu se zgaria/vatama cand ne aplica cei trei pumni in fata si doi in plex . 6. ai propus arestarea preventiva a unui infractor? In loc special amenajat in public vei primi 5 lovituri de bici de la acesta. Daca infractorul va fi arestat preventiv pentru 30 de zile, pedeapsa se dubleaza si va fi aplicata de rudele acestuia sau complicii sai lasati in libertate. ............s.a.m.d. In rest totul este OK. guvernul a avut grija sa ne acorde tichetele de vacanta , dar noi le-am refuzat pentru ca vrem sa muncim non-stop. guvernul vrea sa ne remunereze cu sporul de 75% pentru orele lucrate sambata,duminica sau in sarbatorile legale si cu sporul pentru orele suplimentare, dar noi am refuzat si I-am rugat sa intocmeasca o metodologie complicata, care sa ne impiedice sa intram in posesia acestor sporuri. guvernul a "aprobat" sporul de 25% pentru studii superioare agentilor care sunt licentiati, dar noi am solicitat secretizarea documentului iar agentii refuza in bloc primirea acestui spor guvernul ne-a acordat al 13-lea salariu si pentrul anul 2015 ,dar noi l-am refuzat pentru ca muncind non-stop nu avem timp sa ii cheltuim.Ne-am educat copii sa nu fie pofticiosi si ne-am casatorit cu jumatati care au fost create artificial si nu au nevoi personale. guvernul a inghetat salariile la nivelul anului 2009. Noi le propunem de vreo doi ani sa ne acorde salariul minim pe economie pentru a ajuta tara sa iasa din criza. Oricum in 1-2 ani agentul pe care il vedeti in strada si care va asigura/suprevegheaza siguranta si linistea, va ajunge sa fie remunerat cu salariul minim pe economie. Deci, pana la urma, suntem in grafic . guvernul nu vrea sa actualizeze valoarea indicelui de salarizare al politistului de la 600 lei (salariul minim pe economie in 2009) la valoarea actuala a salariului minim (975 lei). Nici noi nu dorim sa se intample acest lucru pentru ca ne-ar creste veniturile si am fi in situatia de la aliniatul precedent.Noi nu avem rate la banci pentru ca nu ne dorim o locuinta, un autoturism, mobila , electronice,electrice sau obiecte de uz casnic. P.S. Singurul aspect serios in cele de mai sus este faptul ca am ales sa scriem guvern cu litera mica la inceput de propozitie. Pentru ca asa si este...........unul mic.