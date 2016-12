Șoferul care a trecut cu mașina peste o fetiță, audiat de polițiști

Polițiștii din Hârșova l-au audiat pe bărbatul care a accidentat mortal, joi, o fetiță în vârstă de aproape doi ani. Anchetatorii spun că șoferul a fost internat timp de 24 de ore, în stare de șoc, la Spitalul Orășenesc Hârșova, iar vineri a fost externat. El a susținut în fața polițiștilor că a ieșit din clădirea în care se afla și s-a urcat direct în mașină. Nu i-a trecut prin minte că micuța s-ar fi putut afla sub autoturism. În momentul în care a plecat de pe loc, bărbatul le-a spus investigatorilor că i-a auzit pe angajații săi țipând. A oprit imediat, iar în momentul în care a coborât din autovehicul, a văzut-o pe fetiță sub maşină. Reamintim că nenorocirea a avut loc joi dimineață, la o fermă de la marginea orașului. Autoritățile au intrat în alertă în jurul orei 11.30, când reprezentanții spitalului au sunat la Poliție și au anunțat că o copilă de un an și nouă luni a fost adusă de un bărbat în urgență, în stare critică, și că, în ciuda eforturilor depuse, viața ei nu a mai putut fi salvată. Mai mult, cadrele medicale au precizat că victima suferise răni care, cel mai probabil, au fost produse în urma unui accident rutier. Bărbatul care a adus copila era în stare de șoc, iar anchetatorii nu au putut să obțină nicio informație din partea lui. Polițiștii au plecat la ferma sa și aici au aflat cum s-a produs tragedia. Oamenii le-au spus anchetatorilor că fetița și tatăl ei locuiau în fermă. Pentru că nu aveau unde să stea, proprietarul le-a pus la dispoziție o cameră, iar muncitorii spun că acesta avea grijă de micuță ca și cum ar fi fost a lui. În împrejurări încă necunoscute, fetița s-a ascuns, cel mai probabil în joacă, sub mașina de teren a bărbatului. Din păcate, nimeni nu a observat-o la timp ca să poată evita această tragedie.