Șomerii cu diplomă, transformați în marinari de carieră

13:09:43 / 02 Aprilie 2015

pt 4

Daca vrei mai multe detalii si esti interesat, du-te la sediul CNR de pe strada Muncel. Ai pareri preconcepute ca multi altii. Informeaza-te mai bine inainte de a emite idei stupide sub anonimat. In cadrul companiei in care navig si sunt ofiter 3 au cerut cadeti si ofiteri absolventi CNR. Inca o chestie, am fost schimbat de ofiter 3 absolvent de UMC, in 2 sapt a fost trimis acasa ( nicio treaba nu avea cu engleza si nici macar elementele minime de navigatie nu le stia). Tarile din Europa de Vest cu traditie in navigatie practica acest tip de invatamant de peste 10-15 ani. Exact pe acest tip de invatamant este axat si CNR si mai nou Colegiul deschis in cadrul UMC in parteneriat cu Black Sea F. Te rog informeaza-te mai bine!