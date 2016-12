Șova consideră că este un abuz să se ceară arestarea sa după opt ani

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au cerut, vineri, arestarea lui Dan Șova, sub acuzația de abuz în serviciu. Șova a declarat, în această seară, în cadrul unei emisiuni televizate, că este extrem de afectat de cererea procurorilor. ”Nu sunt acuzat de fapte de corupţie, ci de complicitate morală la abuz în serviciu”, a afirmat Șova. În același timp, el a apreciat că este un abuz să se ceară arestarea sa după opt ani: ”Contractele de la Rovinari și Turceni au fost obținute pe vremea guvernării PD. Este un umor în viață, ca să spun așa. Societatea a salvat de la faliment Rovinari și Turceni și acum este cercetată penal. Din păcate, nu pot să răspund la aceste lucruri public dar o voi face dacă voi putea la Parlament. Până la urmă e un adevăr. Nu am fost audiat în acest subiect și am aflat de propunerea de reținere de la televizor. Cred că ar trebui să avem cu toții șansa să ne confruntăm de la egal la egal. Și procurorii își exprimă opinia personală în anumite aspecte. Mi se pare o exagerare”.