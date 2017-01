Șpagă trasă la indigo, la ANAF Constanța?

17:11:53 / 06 August 2014

nimanui nu-i pasa

degeaba scrieti articole si comentati despre activitatea , mai bine zis inactivitatea fiscului constantean;nimanui din conducerea locala nu le pasa; iti rad in fata;credeti ca citeste cineva nemultumirile constanteniloe si ia vreo mica masura;va garantez ca nu;am cerere depusa de anul trecut de rambursare a contributiilor platite in plus de sotul meu decedat;de un an de zile dl cosoreanu-cosa-iosif nu au cadactisit sa-mi raspunde daramite sa-mi vireze si banii;functionarele de la camera 102 iti dau tie fisa platitor sa o reglezi;ele ce mai fac daca tu le faci treaba? poate trebuia sa le dau un procent din cas si cass virat in plus de sotul meu inainte sa moara ca sa-mi returneze bani;rusine...