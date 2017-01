Ștefan cel Mare descalecă în Mamaia

La scena din piațeta Cazino s-a repetat intens, pe parcursul întregii săptămâni, pentru ceea ce se anunță a fi cel mai grandios spectacol de la Carnavalul Mamaia de până în prezent. Carele alegorice vor pleca sâmbătă, la ora 20.00, din piațeta Perla, pe traseul deja stabilit, pe promenada stațiunii către piațeta Cazino. În fruntea lor se va afla carul alegoric al Primăriei Constanța, pe care se va afla primarul Radu Mazăre, în veșmintele domnitorului Ștefan cel Mare. De la ora 21.00, după ce convoiul ajunge în piațetă, la scena mare va avea loc spectacolul cu povestea istorică a domnitorului.

IRINA LOGHIN - ÎN ROLUL MAMEI LUI ȘTEFAN CEL MARE, MARIA CÂRNECI - VRÂNCIOAIA Primarul Radu Mazăre a fost prezent, joi seară, la scenă, unde a repetat intens luptele cu săbii și scenete din spectacol, i-a prezentat pe ienicerii tătari care se vor lupta pe scenă și pe cascadorii de filme care vor aduce războiul medieval în inima Mamaiei. Totodată, Mazăre le-a primit cu brațele deschise și cu flori pe solistele de folclor Irina Loghin și Maria Cârneci, care vor avea rolurile mamei lui Ștefan cel Mare și, respectiv, al Vrâncioaiei, în spectacol. Mazăre a promis un eveniment de calitate și a mărturisit că e o responsabilitate delicată punerea în scenă a acestui spectacol cu un personaj istoric sfânt.

„CÂND NE DISTRĂM, ESTE BINE SĂ NE MAI AMINTIM ȘI DE ISTORIE” „Nu vreți să știți câte persoane au încercat să ne descurajeze. Am avut inclusiv discuții cu prelați, care spuneau că nu e bine să avem fete dezbrăcate. Fetele noastre vor purta costume populare... domnițele sunt chiar prea îmbrăcate”, a spus Radu Mazăre. „Chiar am căutat costume populare interesante, al meu este vechi de o sută și ceva de ani, pentru că am dat importanță mare acestui eveniment. Sunt atât de mulți oameni care văd acest spectacol și el, primarul, pune mult suflet și este singurul din țară care acordă o așa importanță spectacolelor. Am acceptat cu bucurie rolul, am recomandat-o și pe Irina, pentru că este prea important Ștefan cel Mare ca să nu îi dedici un spectacol serios”, a declarat și Maria Cârneci.

Irina Loghin a mărturisit, la rândul ei, că au fost multe persoane care au avertizat-o să nu ia în derâdere imaginea lui Ștefan cel Mare. „Sunt emoționată și vreau să intru în rolul de mamă. Am primit destule telefoane prin care mi s-a recomandat să nu particip, dar domnul primar mi-a oferit garanția unui spectacol profesionist. Când ne distrăm, este bine să ne mai amintim și de istorie și să îi ținem pe tineri aproape de istorie”, a spus Irina Loghin.

Repetiții pentru mult-așteptatul Carnaval de sâmbătă s-au desfășurat zilnic, săptămâna aceasta, inclusiv vineri seară, la scena mare din piațeta Cazino, toți cei implicați în realizarea evenimentului grandios pregătind cu minuțiozitate fiecare detaliu al ineditului spectacol.