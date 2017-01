Știri pe scurt

Arnold Schwarzenegger, antrenament sub îndrumarea Nadiei Comăneci

Actorul american Arnold Schwarzenegger a postat pe pagina sa de Facebook o înregistrare video în care apare antrenându-se în sală sub îndrumarea fostei gimnaste Nadia Comăneci, el declarându-se încântat de experienţă. „Este extraordinar să vii devreme la sală şi să ai ca antrenoare o campioană olimpică - mulţumesc, Nadia Comăneci! 10 repetări în onoarea primului 10 perfect de la Jocurile Olimpic”, a notat fostul guvernator al statului California pe pagina sa de pe reţeaua de socializare. În înregistrarea video, Nadia Comăneci poate fi văzută numărând repetările, iar când ajunge la cifra 10 fosta sportivă spune amuzată: ”Este cifra mea norocoasă”. La final, Schwarzenegger a îmbrăţişat-o pe Nadia, după care i-a mulţumit, adresându-se apoi fanilor: „Nadia a fost partenera mea de antrenament astăzi. Ce părere aveţi? Şi antrenoarea mea...”

Eduard Novak, medaliat cu argint la CM de paraciclism

Rutierul Eduard Novak a câştigat, sâmbătă, medalia de argint în proba de fond la Campionatul Mondial de Paraciclism de la Nottwill (Elveţia). „Sunt foarte fericit pentru acest rezultat, datorită faptului că în ultimii doi ani categoria s-a schimbat foarte mult. Din păcate, categoria noastră permite acum şi sportivi cu categorii foarte minore şi am ajuns ca noi, sportivii cu proteză, să concurăm cu ciclişti aparent valizi şi ne este foarte greu. A fost cursă foarte grea, un circuit cu foarte multe căţărări abrupte, un circuit foarte competitiv şi la urmă am rămas 8, cu cei din categoria C5 care au dizabilităţi minore, dar la finish am reuşit să ajung pe locul 2. Sunt extrem de fericit şi acest rezultat îmi dă mari speranţe pentru Jocurile Olimpice”, a declarat după concurs Eduard Novak. În proba de contratimp de la CM de Paraciclism, Eduard Novak s-a clasat pe locul 8.

România, pe locul 10 la CE U19 la handbal feminin

Naţionala de handbal feminin Under 19 a României s-a clasat pe locul 10 la Campionatul European de tineret din Spania, după ce a fost învinsă, sâmbătă seară, de reprezentativa Franţei, cu scorul de 35-39 (15-19), în meciul pentru locurile 9-10. Vineri, în primul meci din turneul pentru locurile 9-12, tricolorele „mici” au trecut de Serbia, cu 29-24 (15-12). România, care cucerea titlul mondial în 2014 la categoria Under 18, a încheiat Grupa preliminară C a Campionatului European pe locul 4, ultimul, cu două înfrângeri şi o victorie, acumulând două puncte în clasament, rezultatele înregistrate fiind următoarele: 24-31 (14-12) cu Franţa, 20-24 (10-13) cu Ungaria și 21-14 (13-6) cu Suedia. Ca urmare, echipa noastră au jucat în Grupa intermediară 1, pentru locurile 9-16, învingând Belarus, cu 38-25, şi obţinând o remiză, cu Portugalia, scor 28-28. Astfel, România s-a clasat pe locul secund în grupă, cu trei puncte, după Franţa, ambele continuând pentru clasarea finală pe locurile 9-12.

Patricia Maria Ţig, învinsă în finala turneului de la Baku

Tenismena română Patricia Maria Ţig, locul 154 WTA, venită din calificări, a pierdut șansa de a câștiga primul trofeu WTA din carieră, fiind învinsă, duminică, în finala turneului de la Baku, dotat cu premii în valoare de 250.000 de dolari, cu scorul de 6-3, 5-7, 6-0, după două ore și jumătate de joc, de sportiva rusă Margarita Gasparian, locul 112 WTA, venită și ea tot din calificări. Sâmbătă, în semifinale, românca trecuse de principala favorită a competiției, sportiva rusă Anastasia Pavliucenkova, locul 42 WTA, cu 6-3, 6-2. Ţig, care s-a aflat la Baku pentru a doua oară în carieră pe tabloul principal al unui turneu WTA, după BRD Bucharest Open, va primi pentru performanța de la Baku 198 de puncte WTA, care o vor urca aproape de Top 100 WTA, și un cec în valoare de 21.400 de dolari.

Margarita Gasparian a câştigat şi la dublu, la Baku

Jucătoarea rusă Margarita Gasparian, care a învins-o pe Patricia Maria Ţig în finala de simplu de la Baku, a câştigat, duminică, şi titlul de dublu la competiţia din Azerbaidjan, obţinând astfel în decursul a câteva ore primele două trofee WTA din carieră. Margarita Gasparian şi colega sa Alexandra Panova, principale favorite, au învins în finala de dublu cuplul Vitalia Diatcenko / Olga Savciuk (Rusia / Ucraina), cap de serie nr. 2, cu scorul de scor 6-3, 7-5. Înaintea turneului de la Baku, Gasparian nu avea în palmares niciun titlu WTA la simplu sau la dublu.

Serena Williams s-a retras de la turneul de la Stanford

Tenismena americană Serena Williams, locul 1 mondial, s-a retras de la turneul de la Stanford, competiţie ce începe azi, din cauza unor probleme la cotul drept. „Sunt dezamăgită că nu pot participa la Stanford, dar trebuie să mă refac total la cot. Acest turneu este unul dintre preferatele mele şi fanii au fost de fiecare dată generoşi cu mine. Le urez succes tuturor participantelor şi sper să revin anul viitor”, a declarat Serena Williams, care a câştigat turneul de la Stanford în 2011, 2012 şi 2014.

Teliana Pereira s-a impus la Florianopolis

Tenismena braziliană Teliana Pereira, cap de serie nr. 4 şi locul 78 WTA, a câştigat, sâmbătă, turneul de la Florianopolis (Brazilia), dotat cu premii în valoare totală de 250.000 de dolari. Pereira a învins-o în finală pe a treia favorită, sportiva germană Annika Beck, nr. 68 mondial, cu scorul de 6-4, 4-6, 6-1. Acesta este al doilea trofeu din cariera Telianei Pereira în circuitul WTA, după cel obţinut tot în 2015, la Bogota. Pentru succesul de la Florianopolis, brazilianca va primi 43.000 de dolari și 280 de puncte WTA, în timp ce învinsa din finală va fi recompensată cu 21.400 de dolari și 180 de puncte WTA.

Atleta Kira Grunberg, paralizată după un accident la antrenament

Atleta austriacă Kira Grunberg, în vârstă de 21 de ani, specialistă în săritura cu prăjina, a suferit leziuni la coloana cervicală căzând în cap la un antrenament, joi, la Innsbruck, şi a rămas paraplegică. Grunberg a căzut la o săritură din timpul antrenamentului lângă saltea, pe cap şi pe gât. Atleta a fost operată timp de mai multe ore la o clinică din Innsbruck. Antrenată de tatăl ei, Kira Grunberg s-a clasat pe locul 4 la ediţia din 2012 a Campionatelor Mondiale pentru juniori, iar anul trecut a stabilit un record al Austriei la săritura cu prăjina (4,45 metri).

Jari-Matti Latvala, învingător în Raliul Finlandei

Finlandezul Jari-Matti Latvala (Volkswagen Polo) a câştigat, duminică, la Jyväskylä, Raliul Finlandei, a opta etapă a Campionatului Mondial. Pe locul 2 s-a clasat francezul Sebastien Ogier (Volkswagen Polo), iar poziţia a treia a fost ocupată de norvegianul Mads Ostberg (Citroën DS3). Acesta este al doilea succes al lui Latvala din 2015, după cel de la Raliul Portugaliei, din 24 mai. În clasamentul general conduce Sebastien Ogier.

Sudanul de Sud a devenit al 206-lea membru al CIO

Sudanul de Sud, ţară care şi-a proclamat independenţa în 2011 dar este devastată de un război civil, a devenit, duminică, al 206-lea membru al Comitetului Internaţional Olimpic (CIO), informează „Le Figaro”. Astfel, sportivii din Sudanul de Sud vor putea participa pentru prima dată sub culorile ţării lor la Jocurile Olimpice de la Rio, în 2016. La JO de la Londra, din 2012, maratonistul Guor Martial, clasat pe locul 47, a concurat sub drapelul olimpic, deoarece Sudanul de Sud nu era încă membru CIO.