Știri pe scurt

Cadetele de la CSȘ 1 Constanța, pe podium la CN de volei pe plajă

Aseară, la Timișoara, s-au încheiat întrecerile din cadrul Campionatului Național de volei pe plajă rezervate cadetelor și cadeților. În întrecerea feminină a participat și o echipă de la Clubul Sportiv Școlar Nr. 1 din Constanța, Mădălina Vintilă și Denisa Dumitru cucerind medaliile de bronz. După ce au cedat în semifinale, scor 0:2, în disputa cu CSM Timișoara, voleibalistele constănțene s-au impus în finala mică, cu scorul de 2:1 (21:17, 12:21, 15:11), în duelul cu LPS Bihorul Oradea. De astăzi, tot la Timișoara, vor începe și meciurile din cadrul CN de volei pe plajă rezervate junioarelor și juniorilor, la masculin urmând să evolueze și o formație de la Club Volei Municipal Tomis Constanța, formată din Robert Vologa și Alexandru Muscină.

Antrenorul echipei Napoli nu îl ştie prea bine pe Chiricheş

Antrenorul echipei Napoli, Maurizio Sarri, a declarat, ieri, că nu îl ştie prea bine pe fundaşul Vlad Chiricheş pe care italienii îl vor transfera de la Tottenham, dar a precizat că are încredere în conducerea clubului în ceea ce priveşte achiziţia făcută, informează football-italia.net. „Nu ştiu multe despre el. L-am văzut o jumătate de meci şi părea că are calităţi fizice discrete, dar nu am o impresie clară. Dar dacă ei (n.r. - conducerea clubului) l-au ales...”, a declarat Sarri, într-o conferinţă de presă. Chiricheş a sosit, marţi seară, la Napoli, iar ieri a efectuat vizita medicală, după care va semna un contract pe patru ani cu gruparea italiană. Napoli va plăti aproximativ şase milioane de euro pentru intenaţionalul român în vârstă de 26 de ani. Chiricheş a fost achiziţionat de Tottenham de la Steaua Bucureşti, în vara anului 2013, contra sumei de 9,5 milioane de euro.

Miguel Herrera, demis de la naţionala Mexicului după ce a agresat un jurnalist

Selecţionerul naţionalei Mexicului, Miguel Herrera, a fost demis de conducerea federaţiei, după ce a agresat un jurnalist şi la puţin timp după ce naţionala statului de pe continentul nord-american a cucerit „Gold Cup”, informează lequipe.fr. „Am luat decizia de a-l concedia pe Miguel Herrera de la conducerea tehnică a echipei naţionale. (...) Valorile şi principiile noastre sunt superioare oricărui rezultat”, a declarat Decio de Maria, noul preşedinte al Federaţiei Mexicane de Fotbal. La scurt timp după ce Mexicul a cucerit „Gold Cup”, Herrera l-a lovit pe Christian Martinoli, un popular comentator al canalului TV Azteca, incidentul având loc în momentul în care cei doi s-au intersectat pe aeroportul din Philadelphia (SUA). Motivul agresiunii a fost faptul că Herrera nu a apreciat criticile pe care Martinoli le-a făcut la adresa sa, în timpul competiţiei din SUA şi Canada. Miguel Herrera era antrenorul Mexicului din octombrie 2013.

Fred, depistat pozitiv la Copa America

Fred, mijlocaşul echipei Şahtior Doneţk, a fost depistat pozitiv cu un diuretic la un control antidoping la Copa America, unde a participat alături de naţionala Braziliei, a anunţat presa din Brazilia. Testul antidoping a fost realizat în timpul competiţiei, iar produsul vizat este hidroclorotiazidă, un diuretic folosit în cazuri de hipertensiune, insuficienţă cardiacă, probleme renale şi ciroză hepatică. Mijlocaşul în vârstă de 23 de ani aşteaptă analiza eşantionului B, iar apoi eventuala sancţiune din partea Confederaţiei Braziliene de Fotbal. Fred a fost convocat la Copa America în locul lui Luiz Gustavo. Fred a jucat în meciurile cu Peru şi Columbia.

Vidal a semnat un contract pentru patru sezoane cu Bayern Munchen

Mijlocaşul chilian Arturo Vidal a semnat un contract pentru patru sezoane cu Bayern Munchen, a anunţat clubul german. Vidal va purta la Bayern Munchen numărul 23. Cele două cluburi au ajuns la un acord pentru Vidal în urmă cu o săptămână, iar valoarea transferului ar fi între 36 şi 40 de milioane de euro. Vidal a jucat patru sezoane la Juventus Torino, alături de care a câştigat campionatul Italiei de patru ori şi o dată Cupa Italiei. Vidal a mai evoluat în Bundesliga la Bayer Leverkusen, în perioada 2007-2011.

Helder Postiga va juca în campionatul Indiei

Atacantul portughez Helder Postiga a semnat un contract cu gruparea indiană Atletico Kolkata, a anunţat Liga Profesionistă din India. În vârstă de 32 de ani, Helder Postiga a evoluat de-a lungul carierei la Saint-Etienne, FC Porto, Valencia, Lazio Roma și Deportivo La Coruna. Helder Postiga are 71 de meciuri în naţionala Portugaliei, pentru care a marcat 27 de goluri.

Abou Diaby a semnat pe două sezoane cu Olympique Marseille

Mijlocaşul francez Abou Diaby a semnat un contract pe două sezoane cu Olympique Marseille, a anunţat, ieri, clubul din Ligue 1, pe site-ul oficial. În vârstă de 29 de ani, Diaby a evoluat timp de nouă sezoane la Arsenal Londra. Potrivit presei franceze, în cele nouă sezoane petrecute la Arsenal, Diaby a suferit 42 de accidentări.