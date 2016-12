Știri pe scurt

Atleta Georgiana Iuliana Aniţei, purtătoarea de drapel a României la FOTE 2015

Atleta Georgiana Iuliana Aniţei va fi purtătoarea de drapel a echipei olimpice a României la ceremonia de deschidere a Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE), competiţie care va avea loc la Tbilisi, în perioada 26 iulie - 1 august, se arată într-un comunicat al Comitetului Olimpic și Sportiv Român. În vârstă de 16 de ani, Aniţei este legitimată la CSŞ Bacău-SCM Bacău şi va concura în proba de triplusalt. La startul întrecerii vor fi prezenți și cinci sportivi constănțeni: Selma Cadâr (LPS „Nicolae Rotaru, tenis de câmp), Ștefan Paloși (CS Mamaia Idu, tenis de câmp), Răzvan Grecu (CS Farul / CSȘ 1 Constanța, atletism), Ioana Manoliu (LPS „Nicolae Rotaru” / CS Farul, atletism) și Robert Dumitru Văleanu (Atena Sport Club Constanța, natație).

Voleibaliștii tricolori înfruntă Turcia

Vineri și sâmbătă, de la ora 19.00, reprezentativa de volei masculin a României va întâlni în deplasare, la Çanakkale, selecționata similară a Turciei, în etapa a treia din Liga Europeană. Înaintea celor două partide, voleibaliștii antrenați de Dănuț Pascu și Ovidiu Macarie ocupă locul 3 în Grupa B, cu 6 puncte, în timp ce Turcia se află pe ultimul loc, fără niciun punct acumulat.

Andreea Mitu a abandonat în turul secund la Bad Gastein

Jucătoarea de tenis Andreea Mitu, locul 72 WTA, a abandonat, ieri, în turul al doilea al turneului de la Bad Gastein (Austria), dotat cu premii în valoare totală de 250.000 de euro, după un set jucat în faţa câştigătoarei de la BRD Bucharest Open, sportiva slovacă Anna Karolina Schmiedlova, 44 WTA. Mitu a abandonat după aproape 29 de minute de joc, după ce Schmiedlova, cap de serie nr. 7, a câştigat primul set cu 6-1. Pentru prezența în turul secund la Bad Gastein, Andreea Mitu va primi 30 de puncte WTA şi un cec în valoare de 2.742 de euro.

Mardy Fish se va retrage din activitate după US Open

Tenismanul american Mardy Fish, în vârstă de 33 de ani, a anunţat că se va retrage din activitatea sportivă după ediţia din acest an a US Open. „Programul meu pentru această vară cuprinde Atlanta, Cincinnati şi îmi voi încheia cariera la US Open”, a notat Fish pe Twitter. Cea mai bună clasare din cariera lui Mardy Fish este locul 7, pe care l-a ocupat în 2011. În prezent, americanul se află pe poziţia 1.035 ATP. Mardy Fish a câştigat şase titluri ATP: la Stockholm în 2003, Houston în 2006, Delray Beach în 2009, Newport în 2010 şi Atlanta în 2010 şi în 2011.

Marcus Ericsson şi Felipe Nasr vor concura pentru Sauber şi în 2016

Echipa de Formula 1 Sauber a anunţat ieri, pe site-ul oficial, că a prelungit contractele piloţilor Marcus Ericsson (24 de ani) şi Felipe Nasr (22 de ani). „Suedezul şi brazilianul vor forma din nou linia de piloţi pentru echipa elveţiană, în ediţia din 2016 a Campionatului Mondial de Formula 1”, se arată pe site-ul sauberf1team.com. „Sunt foarte bucuros că echipa Sauber are încredere în potenţialul meu pentru încă un sezon”, a declarat Ericsson. „Prelungirea contractului cu Sauber este un pas important în cariera mea. Am acumulat multă experienţă în prima jumătate a sezonului şi abia aştept a doua parte a sezonului”, a afirmat şi Nasr.

Simon Geschke a câştigat etapa a 17-a a Turului Franţei

Ciclistul german al echipei Giant-Alpecin, Simon Geschke, a câştigat etapa a 17-a a Turului Franţei, disputată între localităţile Digne-les-Bains şi Pra Loup, pe o distanţă de 161 de kilometri. Geschke a plecat din grupul evadaţilor cu 47 de kilometri înainte de final şi s-a impus în faţa americanului Andrew Talansky (Cannondale-Garmin), cu 32 de secunde, şi a columbianului Rigoberto Uran Uran (Etixx), cu un minut şi o secundă. În clasamentul general conduce britanicul Chris Froome (Sky), urmat de columbianul Nairo Quintana (Movistar), la trei minute şi zece secunde, şi de spaniolul Alejandro Valverde (Movistar), la patru minute şi nouă secunde. Valverde a urcat pe podium după ce americanul Tejay van Garderen (BMC) a abandonat în această etapă.

Tejay van Garderen a abandonat în Turul Franţei

Ciclistul american al echipei BMC, Tejay van Garderen, a abandonat în Turul Franţei, în timpul etapei a 17-a, disputată între localităţile Digne-les-Bains şi Pra Loup, pe o distanţă de 161 de kilometri. Van Garderen s-a simţit rău încă de la începutul etapei, a rămas în urmă pe prima căţărare a zilei, a fost la maşina medicală, a revenit în pluton, dar cu aproximativ 75 de kilometri înainte de finalul etapei a decis să abandoneze. Rutierul american se afla pe locul 3 în clasamentul general, la trei minute şi 32 de secunde de liderul cursei, britanicul Chris Froome (Sky), şi la 22 de secunde de ocupantul poziţiei a doua, columbianul Nairo Quintana (Movistar).

Ciclistul spaniol Mikel Landa va concura pentru Sky

Ciclistul spaniol al echipei Astana, Mikel Landa, va concura din sezonul viitor pentru formaţia Sky, a anunţat publicaţia „El Correo”. Landa, care a câştigat două etape în acest an în Turul Italiei, a semnat un contract pe doi ani cu Sky. Ciclistul în vârstă de 25 de ani este căţărător şi a încheiat Turul Italiei din acest an pe locul 3, după spaniolul Alberto Contador şi coechipierul său italian Fabio Aru.