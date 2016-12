Știri pe scurt

Arbitrul Ovidiu Hațegan, promovat în categoria „Elite”

Arbitrul Ovidiu Haţegan a fost promovat de UEFA în categoria „Elite”, prima grupă valorică din fotbalul european. În vârstă de 35 de ani, Hațegan se alătură altor 22 de arbitri din Europa în această categorie. Este pentru prima dată în ultimii 20 de ani, după prezența lui Ion Crăciunescu, când țara noastră are un cavaler al fluierului în categoria „Elite”. În aceste condiții, Haţegan are şanse mari să fie inclus în lotul pentru EURO 2016 din Franţa, unde România este aproape calificată. Alături de Haţegan, au mai fost promovaţi în categoria „Elite” arbitrii Ivan Bebek (Croaţia), Serghei Karasev (Rusia), Szymon Marciniak (Polonia), Bas Nijhuis (Olanda), Daniele Orsato (Italia), Tasos Sidiropoulos (Grecia) și Clement Turpin (Franţa). Preşedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, Kyros Vassaras, a declarat ieri, pentru site-ul FRF, că este bucuros de faptul că un arbitru român a fost promovat de Comisia de Arbitri a UEFA în categoria „Elite”, precizând că de acum înainte depinde numai de centralul Ovidiu Haţegan să fie delegat la cele mai importante competiţii. România are doi reprezentanți şi în „First Category”, Cristian Balaj şi Alexandru Tudor, plus patru în „Second Category”, Marius Avram, Sebastian Colţescu, Istvan Kovacs şi Radu Petrescu, însemnând a doua, respectiv a treia grupă valorică în clasificarea arbitrilor din Europa.

Un mijlocaș ceh la Pandurii

Mijlocaşul ceh Lukas Droppa, care a evoluat ultima dată la formaţia poloneză Slask Wroclaw, a semnat un contract pe două sezoane cu Pandurii Tg. Jiu, a anunţat site-ul oficial al grupării gorjene. În vârstă de 26 de ani, Droppa şi-a făcut junioratul la FC Slovacko şi Sparta Praga, fiind component al naţionalelor Under 18 şi Under 19 ale Cehiei. Înainte de transferul la Slask Wroclaw, Droppa a mai evoluat la echipele Sparta Praga, FC Graffin Vlasim şi Banik Ostrava.

Chivu, invitat la „Ziua Porţilor Deschise” de clubul Ajax Amsterdam

Fostul internaţional român Cristian Chivu a fost invitat, ieri, de clubul Ajax Amsterdam, la „Ziua Porţilor Deschise”, informează site-ul oficial al grupării olandeze. „Ajax a fost o parte importantă din cariera mea şi are un loc special în inima mea. Vreau să mulţumesc oficialilor clubului pentru această invitaţie. În timpul carierei m-am pus mereu pe locul al doilea. Întotdeauna m-am gândit în primul rând la club, la echipă şi la cum să-i ajut pe cei de lângă mine. Ăsta e modul meu de a vedea lucrurile. Am jucat mereu cu inima. Aş fi putut să-mi închei cariera la Ajax, dar Internazionale Milano mi-a făcut o propunere de prelungire a contractului şi apoi nu am mai avut niciun semnal din Olanda. Dar eu preţuiesc momentele petrecute aici”, a spus Chivu. Fostul internaţional român a afirmat că îi lipseşte fotbalul şi se gândeşte ca în viitor să devină antrenor. „Nu m-am gândit serios să mă apuc de antrenorat, acum câţiva ani nici nu vroiam să aud despre aşa ceva. Acum îmi lipseşte fotbalul, mi-e dor de vestiar şi de spiritul de echipă. Poate că în viitor voi deveni antrenor”, a precizat Chivu, în vârstă de 34 de ani, care a jucat la Ajax Amsterdam în perioada 1999-2003, după care s-a transferat în Italia şi a evoluat pentru AS Roma şi Internazionale Milano.

Boloni, noul antrenor al formaţiei Al Ittihad

Antrenorul român Laszlo Boloni a semnat un contract cu gruparea din Arabia Saudită Al Ittihad, formaţie pregătită până în această vară de fostul selecţioner al naţionalei României, Victor Piţurcă, informează clubul saudit pe contul său de Twitter. Conform sursei citate, Boloni se va întâlni astăzi cu lotul echipei Al Ittihad în cantonamentul pe care îl efectuează în Italia. În vârstă de 62 de ani, Boloni s-a despărţit în această vară de formaţia Al Khor, după ce conducerea clubului din Qatar nu i-a prelungit contractul, scadent la finalul sezonului. Fostul selecţioner Victor Piţurcă, în vârstă de 59 de ani, a preluat pe Al Ittihad în octombrie 2014, după ce şi-a reziliat contractul cu FRF, fiind demis de conducerea clubului saudit la finalul sezonului. El i-a transferat, în pauza de iarnă, la Al Ittihad pe Lucian Sânmărtean şi Lukasz Szukala, foşti jucători ai formaţiei FC Steaua București.

AS Roma, învinsă de Manchester City la „International Champions Cup”

Formaţia Manchester City a învins ieri, cu scorul de 7-6, după executarea loviturilor de departajare, echipa AS Roma, într-un meci contând pentru „International Champions Cup”. După 90 de minute de joc, scorul a fost egal, 2-2. Pentru City au marcat Sterling (min. 3) şi Iheanocho (min. 51), iar pentru AS Roma au înscris Pjanic (min. 8) şi Ljajic (min. 87-pen.). Portarul Bogdan Lobonţ a evoluat pentru AS Roma din minutul 66. La loviturile de departajare, pentru AS Roma au marcat Nainggolan, Ljajic, Destro şi Falque, în timp ce Doumbia şi Keita au ratat. Pentru City au marcat Yaya Toure, Navas, Lopes, Hart şi Horsfield, iar Kolarov a ratat.

Olimpik Doneţk, suspectată de trucare de meciuri

Federaţia Ucraineană de Fotbal a anunţat că a deschis o anchetă împotriva clubului Olimpik Doneţk, suspectat de trucare de meciuri în sezonul trecut al primei divizii. „Organismul de control al UEFA, care monitorizează în fiecare an 32.000 de meciuri din toată Europa, ne-a informat că 12 întâlniri în care este implicată echipa Olimpik Doneţk sunt analizate. Avem dovezi indirecte că jucătorii formaţiei din Doneţk au acţionat pentru a câştiga la pariuri”, a declarat Ihog Koşetov, membru al Federaţiei Ucrainene. Sezonul trecut, Olimpik Doneţk a pierdut zece din ultimele 12 partide de campionat. Olimpik Doneţk a încheiat sezonul precedent pe locul 8.

Filipe Luis revine la Atletico

Filipe Luis, fundaşul stânga brazilian al echipei Chelsea Londra, va reveni la formaţia Atletico Madrid din sezonul viitor, a anunţat cotidianul „Marca”. Conform sursei citate, Atletico Madrid va plăti suma de 16 milioane de euro pentru achiziţionarea internaţionalului brazilian, cu şase mai puţin decât l-a vândut în vara trecută. „Marca” a notat că Filipe Luis va semna un contract pe trei sezoane cu Atletico Madrid. În vârstă de 29 de ani, Filipe Luis a mai jucat la Atletico Madrid în perioada 2010-2014, după ce anterior a mai evoluat pentru echipele Figueirense, Ajax Amsterdam, Real Madrid B şi Deportivo La Coruna.

Francezul Michel Dussuyer, noul selecţioner al Coastei de Fildeş

Tehnicianul francez Michel Dussuyer a fost numit în funcţia de selecţioner al naţionalei Coastei de Fildeş, a anunţat Federaţia Ivoriană de Fotbal. Dussuyer a semnat un contract pe doi ani cu opţiune de prelungire pentru încă doi şi îi va succede în funcţie conaţionalului său Herve Renard, care a câştigat în acest an Cupa Africii pe Naţiuni. În vârstă de 56 de ani, Dussuyer a mai pregătit în cariera sa formaţia Cannes şi reprezentativele din Benin şi Guineea.

Pele a fost externat, după ce a fost operat la coloană

Fostul internaţional brazilian Pele, în vârstă de 74 de ani, a fost externat, luni, după ce săptămâna trecută a fost supus unei intervenţii chirurgicale la coloană, informează BBC. Pele a fost operat joi la spitalul „Albert Einstein” din Sao Paulo, după ce a acuzat dureri de spate şi şold. În ultimii ani, Pele a fost operat de câteva ori în acelaşi spital: în 2012 la şold, în noiembrie 2014, pentru înlăturarea unor calculi renali, iar în luna mai, la prostată.

Un indonezian a fost condamnat la 30 de luni de închisoare pentru tentativă de trucare a unui meci

Un indonezian a fost condamnat, ieri, la 30 de luni de închisoare pentru tentativă de trucare a unui meci de la Jocurile Asiei de Sud-Est din Singapore, a anunțat cotidianul francez „L'Equipe”. Indonezianul în vârstă de 52 de ani i-a oferit lui Orlando Marques Henriques, un conducător al echipei Timorului Oriental, suma de 15.000 de dolari pentru ca formaţia sa să piardă meciul cu Malaezia, disputat la 30 mai, a anunţat Biroul de anchetă a corupţiilor din Singapore. Malaezia a câştigat meciul respectiv cu scorul de 1-0, dar ambele echipe au fost eliminate din faza grupelor.