Știri pe scurt

Manșa secundă din turul al doilea preliminar al UCL și UEL

Astăzi sunt programate nouă partide din manșa secundă a turului al doilea preliminar al UEFA Champions League. Programul meciurilor este următorul - ora 15.30: Dila Gori - Partizan Belgrad (în tur: 0-1); ora 17.00: Pyunik Erevan - Molde (0-5); ora 18.00: FC Milsami Orhei - Ludogorets Razgrad (1-0); ora 19.00: HJK Helsinki - Ventspils (3-1); ora 20.30: Maccabi Tel Aviv - Hibernians (1-2); ora 21.00: FK Vardar Skopje - APOEL Nicosia (0-0), Lincoln Red Imps FC - FC Midtjylland (0-1); ora 21.10: Zalgiris Vilnius - Malmo FF (0-0); ora 21.45: Crusaders - Skenderbeu (1-4). Celelalte opt întâlniri vor avea loc mâine seară. Tot azi, de la ora 18.55, se va disputa și confruntarea Elfsborg - Randers FC (în tur: 0-0), din manșa secundă a turului al doilea preliminar al UEFA Europa League. Celelalte 32 de dueluri din UEL sunt programate joi.

Bernd Storck este noul selecţioner al Ungariei

Federaţia Ungară de Fotbal (MLSZ) a anunţat ieri, pe site-ul oficial, că gruparea Hertha Berlin nu este de acord ca Pal Dardai să fie şi selecţionerul naţionalei ţării sale, astfel că noul antrenor al adversarei României în preliminariile Campionatului European din 2016 este germanul Bernd Storck. Potrivit sursei citate, în weekend a avut loc o reuniune de urgenţă a conducerii federaţiei, necesară după ce oficialii grupării Hertha Berlin au informat forul că nu sunt de acord ca Dardai să rămână şi selecţioner pe parcursul angajamentului cu clubul german. „În această situaţie, conducerea federaţiei a decis ca echipa să fie antrenată de Bernd Storck la ultimele patru meciuri din preliminarii”, se arată pe site-ul forului din Ungaria. Storck, selecţionerul Kazahstanului în perioada 2008-2010, a fost în acest an antrenorul naţionalei Under 20 a Ungariei şi director sportiv al primei reprezentative ungare. Pal Dardai, antrenorul echipei Hertha Berlin, pregătea echipa Ungariei din septembrie 2014. Reprezentativa Ungariei are programat următorul meci din preliminariile EURO 2016 la 4 septembrie, pe teren propriu, chiar în compania României.

Mircea Lucescu, locul 23 într-un clasament al antrenorilor din întreaga lume

Tehnicianul echipei ucrainene Şahtior Doneţk, Mircea Lucescu, se află pe locul 23 într-un clasament al celor mai buni antrenori ai lumii din acest moment, ierarhie întocmită de magazinul englez „FourFourTwo”, a anunţat cotidianul francez „L'Equipe“. Conform publicaţiei britanice, cel mai bun tehnician al momentului este portughezul Jose Mourinho (Chelsea Londra), urmat de spaniolii Josep Guardiola (Bayern Munchen) şi Luis Enrique (FC Barcelona). Primele zece locuri în această ierarhie sunt ocupate de următorii antrenori: 1. Jose Mourinho (Chelsea Londra); 2. Josep Guardiola (Bayern Munchen); 3. Luis Enrique (FC Barcelona); 4. Diego Simeone (Atletico Madrid); 5. Massimilano Allegri (Juventus Torino); 6. Jurgen Klopp (fără echipă); 7. Unai Emery (FC Sevilla); 8. Joachim Low (naţionala Germaniei); 9. Carlo Ancelotti (fără echipă); 10. Laurent Blanc (Paris Saint-Germain).

Ioan Andone este noul antrenor al echipei FC Aktobe

Tehnicianul Ioan Andone este noul antrenor al echipei FC Aktobe, el semnând un contract până la finalul anului, a anunţat gruparea kazahă pe site-ul oficial. În vârstă de 55 de ani, Ioan Andone era liber de contract după ce a fost demis de la echipa cipriotă Apollon Limassol în luna aprilie. La echipa FC Aktobe este legitimat şi Ciprian Deac, fostul fotbalist al CFR Cluj. FC Aktobe ocupă locul 2 în clasament, cu o etapă înainte de finalul sezonului regulat.

CS U. Craiova l-a transferat pe internaţionalul bulgar Hristo Zlatinski

Mijlocașul bulgar Hristo Zlatinski, în vârstă de 30 de ani, a semnat un contract pe două sezoane cu gruparea CS Universitatea Craiova, a anunţat clubul oltean pe site-ul oficial. El a fost transferat de la campioana Bulgariei, Ludogorets Razgrad, pentru care a marcat de nouă ori în 46 de apariții. Până la sosirea la Razgrad, în 2013, a fost căpitanul lui Lokomotiv Plovdiv și a mai jucat pentru Lokomotiv Sofia, având peste 240 de prezențe în prima ligă bulgară și 46 de goluri. „Are experiență în Cupele Europene, atât în Europa League, cât și în Champions League, competiții în care a marcat de trei ori. A îmbrăcat tricoul naționalei Bulgariei în 10 jocuri, având totodată 11 selecții la reprezentativa de tineret”, a scris cusc.ro pe site-ul oficial.

Michel Platini va decide peste 15 zile dacă va candida la președinția FIFA

Francezul Michel Platini, președintele Uniunii Europene de Fotbal (UEFA), va decide peste 15 zile dacă va candida la președinția Federației Internaționale de Fotbal (FIFA) pentru a-l înlocui pe elvețianul Sepp Blatter, a anunțat, ieri, o sursă apropiată a președintelui forului continental. Duminică seara, președintele demisionar al FIFA, Joseph Blatter, a ținut o reuniune cu vicepreședinții săi, între care și Platini, înaintea ședinței Comitetului Executiv. Alegerile pentru preşedinţia FIFA vor avea loc la 26 februarie 2016, la Zurich, în cadrul Congresului FIFA, a anunţat, ieri, forul fotbalistic mondial, într-un comunicat.

Brigadă de arbitri din Polonia la meciul FC Steaua - AS Trencin

Partida dintre echipa FC Steaua Bucureşti şi formaţia slovacă AS Trencin, din manşa secundă a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor, va fi condusă de o brigadă de arbitri din Polonia, avându-l la centru pe Pawel Raczkowski, a anunţat site-ul oficial al campioanei României. Raczkowski va fi ajutat de asistenţii Michal Obukowicz şi Pawel Sokolnicki, iar Tomasz Musial va fi arbitru de rezervă. Delegatul UEFA pentru acest joc va fi bulgarul Andrei Medinţev, în timp ce spaniolul Manuel Enrique Mejuto Gonzalez va superviza activitatea arbitrilor. Partida FC Steaua Bucureşti - AS Trencin, din manşa secundă a turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, se va disputa miercuri seară, de la ora 21.30 (în direct la Pro TV), pe Arena Naţională din București. În tur, Steaua s-a impus, în deplasare, cu scorul de 2-0. Din păcate, meciul retur se va disputa fără spectatori, din cauza sancțiunilor aplicate de UEFA clubului bucureștean.

Alexandre Boucaut va arbitra meciul FC Botoşani - Legia Varşovia

Arbitrul belgian Alexandre Boucaut va conduce la centru meciul FC Botoşani - Legia Varşovia, care se va disputa joi seară, de la ora 19.00 (în direct la Digi Sport 1), la Botoşani, în manşa secundă a turului al doilea preliminar din UEFA Europa League, informează uefa.com. Boucaut va fi ajutat la cele două linii de Jimmy Cremers şi Rien Vanyzere, rezervă urmând să fie Christophe Delacour. În meciul tur, jucat săptămâna trecută, FC Botoşani a pierdut în deplasare, scor 0-1.

Brigadă din Kazahstan la meciul Astra - Inverness

Meciul Astra Giurgiu - Inverness, care se va disputa joi seară, de la ora 21.00 (în direct la Digi Sport 1), în manşa secundă a turului al doilea preliminar al Ligii Europa, va fi arbitrat de o brigadă din Kazahstan, avându-l la centru pe Artiom Kuchin, informează uefa.com. Kuchin va fi ajutat la cele două linii de Evgeni Belski şi Anatoli Hodin, în timp ce Denis Izmailov este rezervă. Meciul Astra - Inverness va avea loc pe arena „Marin Anastasovici” din Giurgiu. În tur, Astra s-a impus, în deplasare, cu scorul de 1-0.

Marius Avram arbitrează meciul Odds - Shamrock Rovers, din Liga Europa

Arbitrul Marius Avram va conduce la centru meciul dintre Odds BK (Norvegia) și Shamrock Rovers (Irlanda), care se va disputa joi seară, de la ora 21.00, în manşa secundă a turului al doilea preliminar din UEFA Europa League, informează uefa.com. Marius Avram va fi ajutat la cele două linii de Valentin Avram şi Cristian Orbuleţ, în timp ce rezervă va fi Adrian Comănescu. În manșa tur s-a impus echipa norvegiană, scor 2-0.

Fundaşul Cătălin Carp va juca la FC Steaua

Fundaşul Cătălin Carp, care a evoluat sezonul trecut la formaţia CFR Cluj, a efectuat, ieri dimineaţă, vizita medicală la Institutul Naţional de Medicină Sportivă din Bucureşti, și a semnat un contract cu gruparea FC Steaua. Carp a efectuat vizita medicală alături de 11 jucători din lotul echipei Rapid București, care s-a reunit, ieri, în vederea reluării pregătirilor. Component al echipei naţionale a Moldovei, Carp a semnat din postura de jucător liber de contract. El îl va înlocui la Steaua pe fundaşul Gabriel Tamaş, exclus din lot de conducere din motive disciplinare. În vârstă de 21 de ani, Carp a evoluat ca junior în Ucraina, la Şahtior Doneţk, iar din 2012 a fost legitimat la Dynamo Kiev unde a jucat însă doar pentru echipa a doua a clubului. Din septembrie 2014 a evoluat, până la finalul ediţiei trecute a Ligii 1, pentru CFR Cluj.

Hulk susţine că este victima insultelor rasiste foarte des

Atacantul brazilian al echipei Zenit Sankt Petersburg, Hulk, a declarat, ieri, că este frecvent victima insultelor rasiste la meciurile din campionatul Rusiei, aşa cum a fost cazul lui Emmanuel Frimpong, eliminat pentru că a recţionat virulent la injuriile fanilor adverşi, a anunţat „O Jogo“. „Este o ruşine ce se întâmplă. Aşa se întâmplă la toate meciurile din Rusia, şi, dacă se va întâmpla aşa ceva şi la Cupa Mondială din Rusia, ar fi cu adevărat scandalos şi trist. Înainte, când mi se întâmplau astfel de lucruri, mă enervam, dar am învăţat că acest lucru nu mă ajută cu nimic. Aşa că acum trimit bezele celor care mă insultă”, a declarat Hulk. Mijlocaşul ghanez Emmanuel Frimpong a fost eliminat pentru că a reacţionat virulent la injuriile rasiste ale fanilor adverşi, vineri, la meciul pe care echipa sa, FC Ufa, l-a încheiat la egalitate, scor 2-2, cu Spartak Moscova, în prima etapă a campionatului Rusiei. Frimpong a fost eliminat după o jumătate de o oră de joc, pentru gesturi obscene în direcţia fanilor moscoviţi. „Vreau să-mi cer scuze pentru că am fost eliminat după ce am fost provocat. Aşa ceva nu trebuia să se întâmple, dar sunt doar un om. Am fost insultat pentru jocul pe care îl ador... şi totuşi vom disputa un turneu final al unei Cupe Mondiale în această ţară, în care africanii vor trebui să vină pentru a juca fotbal”, a scris sportivul ghanez pe Twitter, după meci.

Naţionala de fotbal U19 a Spaniei, pentru a şaptea oară campioană europeană

Naţionala de fotbal Under 19 a Spaniei a învins, duminică seară, la Katerini, cu scorul de 2-0, selecţionata similară a Rusiei, în finala Campionatului European din Grecia, şi a câştigat titlul continental pentru a şaptea oară, informează uefa.com. Golurile au fost marcate de Mayoral (min. 39) şi Matías Nahuel (min. 78). Echipa Spaniei a mai câştigat Campionatul European U19 în 2002, 2004, 2006, 2007, 2011 şi 2012.

Mexic şi Panama s-au calificat în semifinalele „Gold Cup”

Reprezentativele din Mexic şi Panama s-au calificat în semifinalele turneului „Gold Cup“, după victoriile înregistrate în sferturile de finală ale competiţiei, în faţa selecţionatelor din Costa Rica şi Trinidad & Tobago. Echipa Mexicului a învins Costa Rica cu scorul de 1-0 după prelungiri, unicul gol al partidei fiind marcat de Guardado, în min. 120+4, din penalty. Panama s-a impus în faţa naţionalei din Trinidad & Tobago, scor 7-6 după executarea loviturilor de departajare. La finalul prelungirilor, scorul a fost egal, 1-1. Tejada a deschis scorul în min. 36, pentru Panama, iar Jones a egalat, în min. 53, pentru Trinidad & Tobago. La loviturile de departajare, pentru Panama au înscris G. Torres, Arroyo, Cooper, Cummings, Perez şi Pimentel, iar R. Torres, Davis şi Quintero au ratat. Pentru Trinidad & Tobago au marcat Guerra, Williams, K. Jones, Abu Bakr şi Baucaud, iar Bateau, J. Jones, Cyrus şi Peltier au ratat. Miercuri se vor disputa semifinalele: Mexic - Panama și SUA - Jamaica.