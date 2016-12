Știri pe scurt

Argint pentru judoka Corina Căprioriu în Grand Slamul de la Tyumen

Judoka Corina Căprioiu a cucerit sâmbătă, când a împlinit 29 de ani, medalia de argint la categoria 57 kg, la Grand Slam-ul de la Tyumen (Rusia), turneu dotat cu premii totale de 154.000 de dolari. Căprioriu a debutat cu două victorii în faţa unor adversare din Mongolia şi Italia, în semifinale a învins-o pe Sanne Verhagen (Olanda), dar apoi a fost învinsă în finala cu nipona Tsukasa Yoshida. La categoria 48 kg, Monica Ungureanu a fost învinsă în meciul pentru medalia de bronz, încheind astfel competiţia pe locul 5. Şi Andreea Chiţu a ajuns în recalificări la categoria 52 kg, însă campioana europeană en-titre s-a clasat pe locul 7. La Grand Slam de la Tyumen, medalia de aur este recompesantă cu 5.000 de dolari, cea de argint cu 3.000 de dolari, iar cele două de bronz cu câte 1.500 de dolari.

Florentina Marincu, medaliată cu bronz la triplusalt, la CE

Atleta Florentina Marincu a obținut, vineri seară, medalia de bronz în proba de triplusalt din cadrul Campionatelor Europene de atletism pentru junioare de la Eskilstuna (Suedia). Marincu a reușit la a doua încercare o săritură de 13,08 metri. Eleva antrenorului Nicolae Alexe a fost devansată de două reprezentante ale Rusiei, Valentina Kosolopova (13,27 m) și Kristina Malaya (13,25 m). Prezentă în aceeași finală, Alexandra Mihai a terminat întrecerea pe locul 8 (12,77 m la ultima săritură).

Andreea Mitu şi Patricia Maria Ţig au pierdut finala de dublu de la BRD Bucharest Open

Perechea Andreea Mitu / Patricia Maria Ţig a pierdut, duminică, finala probei de dublu din cadrul BRD Bucharest Open, turneu dotat cu premii în valoare totală de 250.000 de dolari. Mitu şi Ţig au fost învinse, în finală, cu scorul de 6-2, 6-2, după o oră şi trei minute, de cuplul Oksana Kalaşnikova / Demi Schuurs (Georgia / Olanda), cap de serie nr. 4. Pentru performanţa reuşită la București, Andreea Mitu şi Patricia Maria Ţig vor primi 180 de puncte în clasamentul de dublu şi un cec în valoare de 6.400 de dolari, în timp ce Kalaşnikova şi Schuurs vor încasa 12.300 de dolari şi 280 de puncte. În 2014, proba de dublu a fost câştigată de perechea Elena Bogdan / Alexandra Cadanţu.

România va debuta în compania Portugaliei, la CM de handbal masculin tineret

Naţionala de handbal masculin tineret a României va debuta, în această noapte, de la ora 0.30, în Grupa B a Campionatului Mondial din Brazilia, cu reprezentativa Portugaliei, celelalte adversare fiind Qatar, Angola, Serbia şi Spania. Naţionala masculină de tineret s-a calificat la Campionatul Mondial după zece ani de la ultima performanţă similară. Programul handbaliștilor antrenați de Ovidiu Mihăilă în celelalte meciuri din grupă: cu Qatar (22 iulie), cu Serbia (23 iulie), cu Angola (25 iulie) şi cu Spania (26 iulie).

Poloiștii români s-au clasat pe locul 5 în turneul internaţional de la Niș

Naţionala de polo a României s-a clasat pe locul 5 în turneul internaţional de la Niș (Serbia), după ce a învins sâmbătă, în ultima partidă, cu scorul de 9-8, selecționata Germaniei. Golurile echipei noastre au fost înscrise de Negrean 2, Gheorghe 2, Radu, Crețu, Georgescu, Ghiban și Popoviciu. În primul meci din turneul pentru locurile 5-8, România a învins China cu 11-9. Tot sâmbătă, în meciul pentru locurile 7-8, Rusia a dispus de China cu 15-8. Bronzul i-a revenit Serbiei, după 10-9 cu Spania în finala mică. Finala mare a turneului a fost câștigată de Muntenegru, 4-2 cu Grecia după aruncări de departajare, scorul după timpul regulamentar fiind 8-8.

Naţionala de baschet masculin tineret, locul 17 la CE din Ungaria

Naţionala de baschet masculin tineret a României s-a clasat, duminică, pe locul 17 la Campionatul European din Ungaria, Divizia B, după ce a învins echipa Republicii Moldova, cu scorul de 101-48. Principalul marcator al tricolorilor în meciul cu echipa Republicii Moldova a fost Marius Ciotlăuş, cu 27 de puncte. Celelalte rezultate ale României la CE din Ungaria au fost: 79-84 cu Austria, 64-89 cu Finlanda și 54-80 cu Olanda - în Grupa A, 69-81 cu Kosovo, 74-94 cu Georgia și 59-50 cu Portugalia - în Grupa pentru locurile 9-18 şi 101-48 cu Republica Moldova - pentru clasarea finală pe locurile 17-18.

Amelie Mauresmo, inclusă în Hall of Fame-ul tenisului mondial

Fosta jucătoarea franceză Amelie Mauresmo, în prezent antrenoarea numărului 3 ATP, Andy Murray, a fost inclusă în Hall of Fame-ul tenisului mondial, a anunţat, sâmbătă, asociaţia care onorează fostele glorii. Amelie Mauresmo, însărcinată în opt luni, nu a participat la ceremonia de la Newport. Mauresmo a obţinut 25 de titluri de-a lungul carierei având în palmares şi două Grand Slam-uri. Ea a fost numărul 1 mondial timp de 39 de săptămâni, între 2004 şi 2006. Muzeul tenisului mondial este la Newport şi a fost fondat în 1954.

Feliciano Lopez s-a căsătorit cu modelul Alba Carrillo

Tenismenul Feliciano Lopez s-a căsătorit, la Toledo, cu Alba Carrillo, model şi prezentatoare TV, la eveniment fiind prezente peste 300 de persoane. Alba Carrillo, în vârstă de 28 de ani, şi Feliciano Lopez, în vârstă de 31 de ani, formează un cuplu de aproximativ doi ani. Ea are un băieţel, Lucas, în vârstă de patru ani, cu fostul pilot Fonsi Nieto. Printre invitaţi s-au aflat şi actuali sau foşti sportivi precum Fernando Verdasco, Alex Corretja, David Ferrer, Marcel Granollers sau Albert Costa.

Recordul mondial la 1.500 de metri, doborât după 12 ani

Sportiva etiopiană Genzebe Dibaba a stabilit un record mondial în proba de 1.500 metri, cu timpul de trei minute, 50 de secunde şi şapte sutimi, vineri seară, la Monaco, în etapa a 10-a a „Diamond League”. Precedentul record, de trei minute, 50 de secunde şi 46 de sutimi, aparţinea chinezoaicei Yunwia Qu şi fusese stabilit la 11 septembrie 1993, la Beijing. La Monaco, Dibaba a fost urmată de olandeza Sifan Hassan (3:56.05) şi americanca Shannon Rowbury (3:56.29).

Chris Froome rămâne lider în Turul Franţei

Britanicul Steve Cummings (MTN-Qhubeka) a câştigat etapa de sâmbătă a Turului Franţei, a 14-a, desfăşurată între localităţile Rodez şi Mende, pe o distanţă de 178,5 kilometri. El a fost urmat de francezii Thibaut Pinot (FDJ) și Romain Bardet (AG2R - La Mondiale). Vineri, în etapa a 13-a (Muret - Rodez, 198,5 km), cel mai rapid fusese belgianul Greg Van Avermaet (BMC), urmat de Peter Sagan (Tinkoff-Saxo) și de Jan Bakelants (Ag2r-La Mondiale). În clasamentul general conduce în continuare britanicul Chris Froome (Sky).

Porte și Froome au avut probleme cu spectatorii în Turul Franței

Ciclistul australian Richie Porte, de la echipa Sky, a afirmat că a fost lovit de un spectator în Pirinei, marți, în cursul etapei a 10-a a Turului Franței, câștigată la Pierre Saint-Martin de liderul echipei și liderul la general, Chris Froome. Porte a terminat al doilea în acea etapă de munte. Rutierul în vârstă de 30 de ani, care va părăsi formația britanică la final de sezon, a deplâns într-un interviu pentru Daily Telegraph că echipa sa este ținta atacurilor din exteriorul cursei din cauza succeselor sale. „Am fost lovit pe ultimii 3 km. Am primit o adevărată lovitură. A fost la fel ca în Alpe d'Huez în urmă cu doi ani”. Porte a adăugat că rutierii grupării Sky, iar Froome în mod special, plătesc pentru bănuielile de dopaj care planează în jurul echipei. De altfel, Froome s-a plâns că un spectator a aruncat cu urină în el, în timpul etapei a 14-a! „Parcursesem 50-60 de kilometri din cursă. L-am văzut pe individ de departe. Eram înconjurat de colegi, puţin blocat pe partea stângă a drumului. Spectatorul avea un pahar în mână şi am bănuit că este ceva ciudat, poate urină. Când am ajuns lângă el, a aruncat cu paharul în mine şi a strigat: Dopatule! Nu există îndoieli. Era urină”, a spus Froome.

Ciclist argentinian, exclus din Turul Franței după ce a parcurs câțiva metri în mașină

Rutierul argentinian Eduardo Sepuvelda a fost exclus din Turul Franței în urma deciziei juriului de comisari pentru că a parcurs câteva zeci de metri în... mașină, au anunțat echipa rutierului, „Bretagne Séché Environnement”, și organizatorul „Marii Bucle”. În cursul etapei a 14-a, dintre Rodez și Mende, ciclistul „a fost victima unei defecțiuni mecanice și a fost neglijent în momentul depanării. A rămas la marginea șoselei, nu l-am văzut imediat și m-am oprit ceva mai târziu. Într-un moment de panică, Eduardo s-a pierdut și s-a urcat în mașina Europcar pentru a ajunge până la mine. El a făcut vreo 100 de metri. Dar nu ar fi trebuit să facă, trebuia să meargă pe jos”, a explicat directorul sportiv al echipei sale, Emmanuel Hubert. Sancțiunea a fost fără milă: excluderea din cursă și 200 de franci elvețieni amendă. „Este o sancțiune severă pentru că nu a vrut să trișeze. Și este regretabil pentru că era liderul nostru, locul 19 la general”, a precizat Hubert. La rândul său, directorul cursei, Thierry Gouvenoud, a confirmat această versiune, explicând că Vincent Lavenu (manager Europcar, aflat la volanul unui vehicul taxi) „a fost surprins să vadă un ciclist urcându-se în mașina sa”.

Motociclistul Marc Marquez a primit Premiul Național pentru Sport în Spania

Cel mai important premiu național pentru sport din Spania pentru anul 2014, Premiul Rey Felipe, a fost acordat motociclistului Marc Marquez, campion mondial la clasa MotoGP, el fiind „sportivul spaniol care s-a distins cel mai mult în timpul anului prin activitatea sa sportivă, atât la nivel național, cât și internațional”. Totodată, Premiul Reina Letizia revine campioanei mondiale la badminton Carolina Marin, în timp ce Premiul Rey Juan Carlos a fost decernat pilotului de Formula 1 Carlos Sainz-jr. Printre laureații pe 2014 ai prestigioaselor premii se află și ciclistul columbian Nairo Quintana, care a primit Premiul Comunității Iberoamericane.