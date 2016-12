Știri pe scurt

Cupa „24 iulie” la fotbal, organizată de poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă

În perioada 14-21 iulie, Garda de Coastă, în parteneriat cu ACS Frontiera Tomis Constanţa, organizează o nouă ediţie a Cupei „24 iulie” la fotbal, competiţie tradiţională prilejuită de sărbătorirea Zilei Poliţiei de Frontieră Române. La ediţia din acest an, organizată pe terenul de sport din incinta Gărzii de Coastă, s-au înscris şase echipe, care au fost împărţite în două grupe. Semifinalele competiţiei sunt programate la 21 iulie: Sectorul P.F. Băneasa - Garda de Coastă (Aparatul Central) şi Grup Nave Constanţa - Sindicatul Pro Lex. Învingătoarele vor disputa, în aceeaşi zi, marea finală. În partidele din grupe s-au înregistrat următoarele rezultate - Grupa A: S.P.F. Băneasa - Grup Nave Mangalia 3-0, Sindicatul Pro Lex - Grup Nave Mangalia 3-0, S.P.F. Băneasa - Sindicatul Pro Lex 3-1; Grupa B: G.N. Constanţa - S.P.F. Negru Vodă 4-0, Garda de Coastă - G.N. Constanţa 0-2, Garda de Coastă - S.P.F. Negru Vodă 4-1.

Echipa feminină de spadă a României, în sferturile CM

Echipa feminină de spadă a României, în componenţa Ana Maria Brînză, Simona Pop, Simona Gherman și Loredana Dinu, s-a calificat în sferturile de finală ale Campionatelor Mondiale de scrimă de la Moscova. România a trecut pe tabloul de 32 de Turcia, cu 45-15, și pe tabloul de 16 de Elveţia, cu 45-19. În sferturi, România va înfrunta echipa Ungariei. Celelalte întâlniri din sferturi sunt Italia - Franța, Rusia - China şi Ucraina - Japonia. Meciurile din sferturi, semifinale şi finalele sunt programate sâmbătă.

Înfrângere pentru cadeții români la Balcaniadă

După ce a câștigat primul meci la Balcaniada de volei rezervată cadeților, 3:0 cu Muntenegru, reprezentativa României a pierdut a doua partidă disputată în localitatea Cetinje, din Muntenegru. Voleibaliștii antrenați de Daniel Săvoiu și Rareș Gavril au cedat, cu scorul de 0:3 (27:29, 21:25, 19:25), în confruntarea cu Bulgaria. Reamintim că din lotul României fac parte și trei jucători de la CVM Tomis Constanța: extrema Adrian Aciobăniței (căpitanul echipei naționale), universalul Radu Dediulescu și libero-ul George Gavriz.

Andrei Toader - medaliat cu argint la aruncarea greutăţii, la CE pentru juniori

Sportivul Andrei Toader s-a clasat pe locul 2 în proba de aruncare a greutăţii, la Campionatele Europene de atletism pentru juniori de la Eskilstuna (Suedia). Toader a obţinut medalia de argint cu o aruncare de 20,78 metri. Prima poziţie a fost ocupată de polonezul Konrad Bukowiecki (22,62 m), iar pe locul 3 s-a clasat italianul Sebastiano Bianchetti (20,71 m). Marius Musteaţă a terminat proba pe locul 9, cu o aruncare de 18,30 m. La competiție sunt prezenți și patru sportivi constănțeni: Radu Cristian (400 m, 4x400 m, antrenor Robertino Tănase, CS Farul), Cristian Nedelcu (400 mg, 4x400 m, antrenori Cecilia Gevat și Alin Larion, CS Farul), Cristian Constantin (triplusalt, antrenor Carmen Botea, CS Farul / LPS „Nicolae Rotaru”) și Andreea Timofei (400 mg, antrenor Niculina Chiricuță, CS Farul / LPS „Nicolae Rotaru”).

Poloiștii români au pierdut în fața Serbiei, în turneul de la Niș

Naţionala de polo a României a fost învinsă de reprezentiva Serbiei, scor 9-6, în cel de-al treilea meci din cadrul turneului internaţional de la Niș (Serbia). Tot joi, în prima partidă a zilei, tricolorii au învins Rusia cu 11-8, după ce miercuri seară cedaseră în faţa Spaniei, scor 6-10. Vineri seară, România a întâlnit China, în semifinalele turneului 5-8, celălalt meci din această grupă fiind Rusia - Germania. Semifinalele din turneul 1-4 sunt Grecia - Serbia și Spania - Muntenegru. Sâmbătă vor avea loc meciurile de clasare finală pe locurile 5-8 şi finalele pentru medalii.

România participă cu 14 sportivi la Europenele de tir

România participă cu o delegație compusă din 14 sportivi la Campionatele Europene de tir sportiv de la Maribor (Slovenia), programate în perioada 18 iulie - 1 august. La masculin, lotul țării noastre este compus din Ioan Toman (skeet), Rareș Ion (pistol liber), Alexandru Ștefan Saucă (pistol liber), Vlad Paul Săcăleanu (pistol viteză), Demis Ionașcu (trap) și Iordache Dragomir (pușcă culcat). La feminin, România va fi reprezentată de Roxana Tudose (pușcă trei poziții, pușcă culcat), Laura Ilie (pușcă trei poziții, pușcă culcat), Ioana Cristea (pușcă trei poziții, pușcă culcat), Francesca Pop (pistol sport), Lucia Mihalache (skeet), Roxana Manole (skeet), Carmen Cărbunaru (skeet) și Adela Frangu (trap). Obiectivul Federației Române de Tir Sportiv pentru această competiție este obținerea unui loc 4-6.

Țara noastră găzduieşte Campionatul Mondial de Snooker U-21

Campionatul Mondial de snooker - IBSF, destinat jucătorilor sub 21 de ani, a debutat vineri, la Complexul Hotelier Caro din Bucureşti, România fiind desemnată drept organizatoare de către federaţia internaţională în dauna Chinei. Evenimentul reunește 112 juniori şi 13 junioare din următoarele ţări: Australia, SUA, Brazilia, Canada, Austria, Elveţia, Belgia, Olanda, Danemarca, Suedia, Finlanda, Norvegia, Anglia, Irlanda, Irlanda de Nord, Ţara Galilor, Scoţia, Franţa, Germania, Letonia, Lituania, Estonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, Serbia, Croaţia, Grecia, Cipru, Turcia, Spania, Portugalia, Ucraina, Bulgaria, Polonia, Rusia, Iran, Israel, India, Japonia, Pakistan, China, Hong Kong, Mongolia, Egipt, Africa de Sud, Singapore, Coreea de Sud, Thailanda, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Australia şi Noua Zeelandă. Organizatorii competiţiei sunt Federaţia Română de Snooker, Innovation Travel şi IBSF (Federaţia Internaţională de Biliard şi Snooker). Campionatul Mondial de snooker U-21 este deschis publicului, iar accesul este gratuit.

Joaquim Rodriguez a câştigat etapa-regină din Turul Franţei

Spaniolul Joaquim Rodriguez (Katiușa) a câştigat joi etapa a 12-a a Turului Franţei, desfăşurată pe o distanţă de 195 kilometri, între localităţile Lannemezan şi Plateau de Beille, etapa-regină din Le Tour 2015 și ultima din Pirinei. Considerată drept cea mai dificilă a ediției 2015, etapa i-a revenit unuia dintre cei mai buni cățărători ai plutonului, „Purrito” Rodriguez, aflat la a doua victorie de etapă la actuala ediţie, care a sosit detașat pe platoul din Pirinei, la un minut și 13 secunde de colegul său de evadare, danezul Jacob Fulgsang (Astana), și la 1,50 de francezul Romain Bardet (AG2R La Mondiale). Media orară de numai 34,4 km este elocventă despre duritatea traseului, care a cuprins o căţărare de categoria a doua, două de categoria întâi și una de categorie specială, la finiş. Sosit împreună cu ceilalți principali favoriți, într-un grup al liderilor de echipă, protejat însă și de coechipieri, britanicul Chris Froome și-a păstrat fără probleme tricoul galben de lider al clasamentului general. El are circa trei minute avans faţă de americanul Tejay van Garderen (BMC) și columbianul Nairo Quintana (Movistar), purtător al tricoului alb, al celui mai bun tânăr sub 25 de ani.

Primire politicoasă pentru Armstrong, la revenirea pe șoselele din Franța

Fostul ciclist american Lance Armstrong, radiat din ciclism și deposedat de cele șapte titluri cucerite în Turul Franței pentru dopaj, a avut parte de o primire politicoasă, joi, pe șoselele din Franța, pe care le parcurge cu 24 de ore înaintea trecerii caravanei „Marii Bucle” în favoarea unei asociații de caritate, „Cure Leukaemia”. Purtând o șapcă neagră și echipament negru-bleu, cu numele asociației, Lance Armstrong (43 de ani) s-a oprit pentru prima oară în localitatea Lacougotte-Cadoul, la kilometrul 45, pentru a saluta un tânăr în scaun rulant însoțit de părinții săi, veniți să-l vadă pe fostul septuplu câștigător al Turului Franței. Cei 12 cicliști (10 bărbați și două femei) și-au continuat apoi periplul pe șoselele din Midi-Pyrenees, efectuând alte două opriri. Obiectivul acestei acțiuni este strângerea a aproximativ 1 milion de lire sterline (1,4 milioane euro) prin intermediul diferitelor operațiuni și donații în sprijinul unei asociații care luptă împotriva leucemiei, inspirată după Geoff Thomas (50 de ani), un fost fotbalist internațional englez (9 selecții) care a învins această boală. Marți, suma strânsă atinsese deja 840.000 euro, conform unui membru al Asociației.

Japonezii sunt nemulțumiți de costul noului stadion pentru JO din 2020

Primul-ministru nipon, Shinzo Abe, a ordonat o revizuire completă a proiectului viitorului stadion pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020, ca răspuns la numeroasele critici privind costul estimat la aproximativ două miliarde de euro! „În ceea ce privește noul stadion național pentru Jocurile Olimpice și Paralimpice din 2020, eu am decis să revizuiesc în întregime proiectul și să plec de la zero. Am luat această decizie pentru că am primit asigurarea că vom putea încheia la timp construcția. În schimb, stadionul nu va fi gata pentru a găzdui Mondialul de rugby din 2019”, a declarat premierul după o întâlnire cu președintele comitetului de organizare, Yoshiro Mori, reafirmând totodată susținerea Guvernului pentru acest eveniment. Inițial, factura s-a ridicat la 162 miliarde yeni (1,2 miliarde euro), dar totalul a urcat la 252 miliarde (1,87 miliarde euro), cea mai mare factură din istoria sportului. Prin comparație, stadionul pentru Jocurile Olimpice de la Londra din 2012 a costat 680 milioane dolari, iar cel pentru JO de la Beijing doar 455 de milioane... Arhitectul japonez Tadao Ando, care a prezidat juriul pentru alegerea designului noului stadion, la finele anului 2012, s-a declarat el însuși surprins de o asemenea sumă, dar a luat apărarea proiectului aparținând arhitectului irako-britanic Zaha Hadid, a cărui estetică futuristă este, de asemenea, subiect de dezbatere.

Pilotul Valtteri Bottas trece la Ferrari din 2016

Pilotul finlandez Valtteri Bottas, de la Williams, îl va înlocui pe compatriotul său Kimi Raikkonen la Ferrari, începând din sezonul 2016 al Campionatului Mondial de Formula 1, informează cotidianul italian „Corriere dello Sport“. Contractul lui Raikkonen (35 de ani) cu Ferrari expiră la finalul acestui an, însă oficialii scuderiei, nemulţumiţi de evoluţiile lui, nu doresc prelungirea înţelegerii. „Iceman” este la Ferrari din 2014 şi în 28 de curse nu a reuşit decât o clasare pe podium, locul 2 în Marele Premiu al Bahrainului, care a avut loc în aprilie. Astfel, italienii s-au orientat către un alt finlandez, cu zece ani mai tânăr şi cu rezultate promiţătoare până acum. Bottas a debutat în Formula 1 în 2013, la Williams, iar în ultimele două sezoane s-a numărat printre protagoniştii Marelui Circ, la o echipă care nu deţine resursele financiare ale unor team-uri ca Red Bull, Ferrari sau McLaren. Cu două locuri 2 şi cinci clasări pe locul 3, Bottas a fost preferat de Ferrari altor doi piloţi apreciaţi, australianul Daniel Ricciardo (Red Bull) şi germanul Nico Hulkenberg (Force India), pentru a face echipă cu germanul Sebastian Vettel. Pentru a nu întâmpina probleme în a-l aduce pe Bottas la Maranello, italienii vor plăti 12 milioane de euro echipei Williams. Ferrari nu va anunţa oficial noul pilot înainte de 31 iulie, dată la care expiră opţiunea de prelungire a contractului lui Raikkonen. Plecarea lui Bottas la Ferrari va produce un efect de domino în ceea ce priveşte mutarea piloţilor, în care se estimează că vor fi implicate patru echipe.

Tenismanul Bernard Tomic, arestat la un hotel din Miami

Tenismanul australian Bernard Tomic, locul 25 ATP, a fost arestat la Miami, miercuri, după ce a organizat o petrecere în camera în care era cazat, deranjându-i pe ceilalţi clienţi ai hotelului. Aceștia s-au plâns de mai multe ori de gălăgie şi de faptul că muzica era prea tare, astfel că personalul de pază s-a prezentat la uşa camerei lui Tomic şi i-a cerut sportivului în vârstă de 22 de ani să dea muzica mai încet. Însă Bernard Tomic a gesticulat agresiv şi le-a închis uşa în nas reprezentanţilor hotelului. Conducerea hotelului a decis ca sportivul să fie evacuat şi a chemat poliţia. Poliţiştii le-au cerut lui Tomic şi invitaţilor acestuia să îşi strângă lucrurile şi să plece. Tomic a refuzat să părăsească incinta, astfel că a fost arestat, fiind eliberat după ce a achitat o cauţiune de 2.000 de dolari.