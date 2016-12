Știri pe scurt

Tiberiu Dolniceanu, medalie de bronz la CM de scrimă

Sportivul Tiberiu Dolniceanu a fost învins marţi seară, scor 15-14, de americanul Daryl Homer, în semifinalele probei de sabie masculin individual din cadrul Campionatului Mondial de scrimă de la Moscova, astfel că a rămas cu medalia de bronz în această probă. Dolniceanu a avut următorul parcurs până în semifinale: 15-13 cu spaniolul Pablo Moreno - în primul tur al tabloului de 64, 15-9 cu japonezul Kenta Tokunan - în 16-imi, 15-9 cu rusul Veniamin Reşetnikov, campion mondial în 2013 - în optimi și 15-14 cu sud-coreeanul Oh Eunseok - în sferturile de finală. La sabie au mai concurat Alin Badea şi Iulian Teodosiu, ambii fiind eliminaţi în primul tur al tabloului de 64 de Fernando Casares (Spania, 9-15), respectiv Sandro Bazadze (Georgia, 12-15).

Ana Maria Brînză, eliminată în 16-imile probei de spadă la CM

Scrimera Ana Maria Brînză, dublă medaliată cu bronz la CM, la individual, a fost eliminată, ieri, în faza 16-imilor de finală ale probei de spadă din cadrul Campionatelor Mondiale de la Moscova. Pe tabloul de 64, Brânză a învins-o, cu 15-7, pe finlandeza Michaela Kock, înainte de a pierde în faţa sportivei Katrina Lehis din Estonia, cu 11-15. Şi Simona Pop a fost eliminată, în 32-imile probei, fiind învinsă, cu 11-10, de Monika Sozanska (Germania).

Bute va boxa cu un italian în gala din 15 august

Pugilistul Lucian Bute va boxa la data de 15 august într-o gală ce va avea loc la Montreal, în Centre Bell, împotriva italianului Andrea Di Luisa. „După o absenţă de 18 luni, sunt mulţumit că revin în ring. Am trăit cei mai dificili trei ani ai carierei mele. Sunt încrezător, cel mai important lucru pentru mine este că sunt sănătos. Am regăsit plăcerea de a mă antrena, pe care o pierdusem odată cu accidentările. Mă simt excelent la antrenamente, atmosfera este frumoasă, mă antrenez puternic şi abia aştept să urc în ring. Di Luisa este un boxer bun, cu viteză bună, e campion european. Eu sunt sănătos, în plină pregătire, mă simt bine, abia aştept ca ziua de 15 august să vină. Îmi place foarte mult ceea ce fac. Sunt convins şi încrezător că voi avea şansa de a boxa din nou pentru un titlu”, a declarat Lucian Bute. Di Luisa, în vârstă de 33 de ani, are în palmares 17 victorii şi două înfrângeri, 13 dintre succese fiind înainte de limită. El a boxat ultima dată în decembrie 2014, când a câştigat titlul EBU-EU la categoria supermijlocie, învingându-l pe Roberto Cocco. Lucian Bute (35 de ani) are în palmares 31 de victorii şi două înfrângeri. Pugilistul român a avut ultimul meci oficial în ianuarie 2014, când a fost învins la puncte de canadianul Jean Pascal. Lucian Bute ar fi trebuit să boxeze în decembrie 2014 cu argentinianul Roberto Bolonti, dar confruntarea a fost anulată după ce românul s-a accidentat la spate.

Medalie de bronz pentru România la Mondialele MMA

La Campionatul Mondial de MMA Amator, ediția 2015, organizat la Las Vegas în perioada 6-11 iulie de Federația Internațională de MMA (IMMAF) în colaborare cu UFC, România a câștigat o medalie de bronz, prin Vlad Mavrodin, sportiv al clubului AGON București, singurul român prezent la această ediție. Mavrodin a pierdut în semifinalele categoriei supergrea (+120 kg) în fața polonezului Kevin Szaflarski, ulterior medaliat cu aur. La această ediție a competiției considerate cel mai prestigios campionat MMA amator din lume, au participat circa 200 de sportivi din 30 de țări.

Sportivii români vor concura în șase discipline la ediția de vară a FOTE 2015

Sportivii români vor concura în șase discipline la ediția de vară a FOTE 2015, programată la Tbilisi, capitala Georgiei, din 26 iulie. Echipa olimpică a României va fi alcătuită din 66 de sportivi și 18 antrenori. Reprezentanții României vor concura la șase sporturi din cele nouă cuprinse în programul FOTE Tbilisi 2015: atletism, judo, gimnastică, înot, handbal (fete) și tenis. În premieră în istoria acestei competiții, la care și-au anunțat prezența peste 3.800 de sportivi din 50 de țări, întrecerile se vor desfășura timp de șase zile. Până acum, durata FOTE a fost de cinci zile, dar conducerea Asociației Comitetelor Olimpice Europene (EOC) a decis extinderea programului cu încă o zi, atât pentru o mai bună adaptare a programelor de antrenament și competiție, cât și pentru a scădea presiunea asupra sportivilor. Decizia a fost luată în urma cererilor înaintate de câteva federații sportive europene și a experienței acumulate la edițiile precedente ale competiției. Pentru întrecerile din cadrul celor nouă discipline din programul FOTE Tbilisi 2015, participanții vor avea la dispoziție 11 baze sportive pentru competiții și cinci pentru antrenamente. Toate sunt amplasate la aproximativ 25-35 de minute de mers de la Satul Olimpic unde vor fi cazați sportivii.

Premii-record în istoria tenisului la US Open

Organizatorii US Open au anunţat creşterea premiilor cu 10,5%, până la 42,3 milioane de dolari, astfel că Grand Slam-ul american devine competiţia cu cele mai mari recompense din istoria tenisului, depăşind ediţia din acest an a turneului de la Wimbledon, care a oferit 41,2 milioane de dolari. Potrivit Federaţiei Americane de Tenis, premiile au crescut cu suma de patru milioane de dolari faţă de ediţia din 2014. Câştigătorii de la simplu vor încasa câte un cec în valoare de 3,3 milioane de dolari. Echipele de dublu feminin şi masculin care vor câştiga probele respective vor primi câte un premiu total de 570.000 de dolari. De asemenea, jucătorii cu cele mai bune rezultate în turneele ce preced Grand Slam-ul american, reunite în US Open Series, vor primi bonusuri financiare. Organizatorii US Open promit că vor ajunge la premii totale de 50 de milioane de dolari în 2017. Premiile pentru tablourile principale de simplu ale ediţiei din acest an a US Open sunt următoarele (sumele sunt exprimate în dolari): câştigătorul - 3,3 milioane; finalistul - 1,6 milioane; semifinale - 805.000; sferturi de finală - 410.975; optimi de finală - 213.575; turul al treilea - 120.200; turul al doilea - 68.600; turul I - 39.500.

Chris Froome a câştigat etapa a zecea a Turului Franţei, prima din Pirinei

Britanicul Chris Froome (Sky), liderul Turului ciclist al Franței, a dominat clar etapa a 10-a, prima de munte înalt, din Pirinei, Tarbes - La Pierre-Saint-Martin (167 km), câștigând cu avans mare și distanțându-se în clasamentul general de ceilalți favoriți. Pe locul 2 s-a clasat colegul lui Froome de la Sky, australianul Richie Porte, sosit la 59 de secunde, iar poziţia a treia a fost ocupată de columbianul Nairo Quintana (Movistar), la 1,04 minute. Spaniolul Alberto Contador a sosit după 2,51, iar câștigătorul de anul trecut al Turului Franței, italianul Vincenzo Nibali, a avut o întârziere de 4,25. În clasamentul general, Froome are acum un avans de 2,52 față de americanul Tejay van Garderen (BMC), 3,09 față de Nairo Quintana și 4,01 față de spaniolul Alejandro Valverde (Movistar). Etapa a 11-a, Pau - Cauterets (188 km), a avut loc ieri, plutonul având două cățărări celebre de efectuat, Aspin (categoria 1) și Tourmalet (categorie specială).

Noua Zeelandă îl sprijină pe Sebastian Coe la alegerile pentru șefia IAAF

Oficialii atletismului din Noua Zeelandă au anunțat sprijinul lor pentru Sebastian Coe în funcția de președinte al Federației Internaționale de Atletism (IAAF), decizia fiind luată în ședința conducerii federației de la Wellington. Coe a vizitat Noua Zeelandă în februarie, întâlnindu-se cu primul-ministru John Key, cu ministrul Sportului, Jonathan Coleman, și cu Valerie Adams, dublă campioană olimpică, sportivă desemnată anul trecut drept cea mai bună atletă a anului. IAAF își va alege președintele la Congresul de la Beijing, din 19 august, campionul olimpic britanic la 1.500 m avându-l drept contracandidat pe campionul olimpic la săritura cu prăjina, ucraineanul Serghei Bubka. Noua Zeelandă este a doua țară care declară public că îl sprijină pe Coe, după Jamaica.

Federer și Wawrinka susțin candidatura orașului Lausanne pentru JOT din 2020

Primii doi jucători de tenis elvețieni, Roger Federer și Stanislas Wawrinka, au susținut candidatura orașului Lausanne, aflat în cursă pentru organizarea Jocurilor Olimpice de iarnă ale Tineretului (JOT) din 2020 cu orașul românesc Brașov, într-un mesaj video difuzat miercuri de comitetul de candidatură. „După cum știți, am iubit întotdeauna Jocurile Olimpice. Aș fi vrut să am oportunitatea de a participa la Jocurile Tineretului, însă nu la cele de iarnă. Am trăit în Lausanne în tinerețe și de aceea susțin candidatura orașului Lausanne la JOT 2020”, spune campionul olimpic la dublu, alături de Wawrinka, la Beijing 2008. Wawrinka, recent câștigător la Roland Garros, este licențiat la Tennis Club Stade-Lausanne și a trăit mult timp în capitala olimpică (CIO își are sediul la Lausanne). „Am crescut la Lausanne și știu cât de entuziaști pentru sport sunt oamenii de aici. M-aș bucura să ne vedem la Lausanne în 2020”, a spus nr. 4 mondial. Două orașe și-au depus până acum candidatura pentru organizarea JOT 2020: Lausanne și Brașov. Alegerea gazdei acestei ediții a JOT va avea loc cu ocazia celei de-a 128-a sesiuni a Comitetului Internațional Olimpic, din 31 iulie, de la Kuala Lumpur, unde va fi desemnat și orașul care va organiza Jocurile Olimpice de iarnă din 2022. Următoarea ediție a JOT va avea loc între 12 și 21 februarie 2016, în Norvegia, la Lillehammer, oraș care a mai găzduit JO de iarnă în 1994.