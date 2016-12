Știri pe scurt

Pandurii Tg. Jiu, primul lider în Liga 1

După cele șase remize înregistrate în primele șase meciuri ale etapei 1 din Liga 1 la fotbal, luni seară am consemnat și prima victorie din actualul campionat. Formația Pandurii Tg. Jiu s-a impus pe terenul nou-promovatei ACS Poli Timişoara, scor 1-0, unicul gol al partidei fiind marcat de Răduț, în minutul 54, din lovitură liberă. În urma acestui succes, Pandurii Tg. Jiu este primul lider al actualului sezon.

Fostul fotbalist Florin Grigore a încetat din viaţă

Fostul fotbalist Florin Grigore, coleg la Sportul Studenţesc, la începutul anilor '80, cu Gino Iorgulescu, Mircea Sandu şi Gheorghe Hagi, a încetat din viaţă la vârsta de 59 de ani, a anunțat, ieri, site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal. „Unul dintre cei mai buni fotbaliști din istoria postbelică a României, Florin Grigore, a încetat din viață la doar 59 de ani. Extremă dreaptă de o rară viteză și tehnicitate, Florin Grigore s-a impus mai întâi în echipa de legendă a celor de la CS Târgoviște, la sfârșitul anilor '70. După ce a jucat timp de trei sezoane acolo (1978-1981), Florin Grigore s-a transferat la Sportul Studențesc, pentru care a jucat alte trei sezoane, între 1981 și 1984”, se menţionează pe site-ul citat. La gruparea Sportul Studenţesc, mijlocaşul Florin Grigore a fost coleg cu fotbalişti importanţi ai României, precum Andrei Speriatu, Mihai Marian, Paul Cazan, Gino Iorgulescu, Ion Munteanu II, Gheorghe Hagi, Emilian Șerbănică, Alexandru Terheș, Marcel Coraș, Mircea Sandu şi Marian Bucurescu.

Cinci meciuri în UEFA Champions League

În această seară se vor disputa ultimele cinci partide din prima manșă a turului al doilea preliminar din UEFA Champions League - ora 19.30: Qarabag FK - Rudar Pljevlja; ora 20.00: Malmö FF - Žalgiris Vilnius; ora 20.30: BATE Borisov - Dundalk; ora 21.45: Celtic Glasgow - Stjarnan; ora 22.00: Dinamo Zagreb - CS Fola Esch.

Saint-Etienne, ultimul club pe lista celor care îl doresc pe Puşcaş

Clubul francez Saint-Etienne a cerut grupării Internazionale Milano informaţii privind condiţiile pentru a obţine împrumutul pe un sezon al atacantului George Puşcaş, informează calciomercato-inter.it. Saint-Etienne, care s-ar putea despărţi în această vară de atacanţii Max-Alain Gradel şi Mevlut Erdinc, este a doua grupare franceză care doreşte transferul lui Puşcaş, după FC Nantes. Alte trei cluburi din Italia, Sassuolo, Sampdoria şi Udinese, îl au în vizor pe fotbalistul de 19 ani. „Atacantul crescut la Liberty Oradea şi-a exprimat dorinţa de a merge sub formă de împrumut la un club italian. Inter nu are intenţia de a pierde controlul asupra jucătorului şi studiază o formulă pentru a-l ceda cu drept de răscumpărare, pentru că gruparea milaneză crede mult în tânărul fotbalist”, a notat sursa citată.

Cociş a primit permisul de rezidenţă permanentă în SUA

Mijlocaşul Răzvan Cociş a primit green card-ul, permisul de rezidenţă permanentă în Statele Unite ale Americii, astfel că a eliberat un loc de jucător străin în cadrul lotului echipei Chicago Fire, care evoluează în Major League Soccer, informează presa americană. Jucătorul român s-a alăturat echipei din Chicago în urmă cu un an, la 14 iulie 2014, după ce şi-a reziliat contractul cu gruparea ucraineană FC Hoverla Ujgorod. În 20 de meciuri pentru Chicago Fire, el a marcat un gol şi a oferit două pase decisive. Cu 50 de selecţii la naţională, Cociş, în vârstă de 32 de ani, a mai evoluat la U. Cluj, Şerif Tiraspol, Poli Timişoara, Lokomotiv Moscova, Al Nassr, Karpatîi Lvov şi FC Rostov. David Accam (Ghana), Adailton (Brazilia), Guly do Prado (Brazilia), Kennedy Igboananike (Nigeria), Joevin Jones (Trinidad Tobago) şi Shaun Maloney (Scoţia) ocupă în acest moment şase din cele opt locuri de străini din lotul echipei Chicago Fire. Jucători consacraţi în fotbalul european au ales să evolueze în MLS, printre aceştia numărându-se Andrea Pirlo (recent transferat la New York City FC), Frank Lampard (New York City FC), Steven Gerard (LA Galaxy) şi David Villa (New York City FC).

Haiti, cu Alcenat titular, s-a calificat în sferturile „Gold Cup”

Reprezentativa statului Haiti, cu fundaşul stelist Jean-Sony Alcenat pe teren 90 de minute, a învins la Kansas City, cu scorul de 1-0 (Nazon 13), echipa Hondurasului şi s-a calificat în sferturile de finală ale „Gold Cup”, campionatul CONCACAF. Haiti a terminat partidele din Grupa A pe locul al doilea, cu 4 puncte, după SUA 7p, dar înaintea echipelor din Panama 3p şi Honduras 1p. În sferturi, Haiti va întâlni, sâmbătă, câştigătoarea Grupei B, în care evoluează Jamaica, El Salvador, Costa Rica şi Canada. După două etape, Jamaica este lider, cu 4p, urmată de Costa Rica şi El Salvador (cu Bonnila de la FC Viitorul în lot), ambele cu 2p, şi Canada 1p.

Arshavin a semnat un contract cu Kuban Krasnodar

Fotbalistul Andrey Arshavin, care a evoluat ultima dată la Zenit Sankt Petersburg, a semnat un contract pe un an cu gruparea Kuban Krasnodar. În vârstă de 34 de ani, Arshavin a jucat în sezonul trecut la Zenit în doar 14 meciuri şi a înscris un gol. Clubul din Sankt Petersburg a decis la finalul sezonului să nu îi prelungească contractul.

Lloris a suferit o fractură la o mână

Clubul Tottenham Hotspur a anunţat, pe site-ul oficial, că portarul Hugo Lloris a suferit o fractură la încheietura unei mâini. Lloris va continua să se antreneze alături de ceilalţi jucători, în vederea noului sezon, iar staff-ul medical îi va monitoriza refacerea.

Juventus Torino va primi 6,5 milioane de euro de la Boca Juniors pentru Tevez

Clubul Juventus Torino a dat publicităţii detaliile acordului cu Boca Juniors cu privire la transferul atacantului Carlos Tevez, gruparea italiană urmând să primească 6,5 milioane de euro la data de 15 decembrie 2016. Acordul dintre cele două cluburi mai prevede împrumutul jucătorului Guido Nahuel Vadala, până la data de 30 iunie 2017, la Juventus, în schimbul sumei de 3,5 milioane de euro, ce va fi plătită la data de 31 decembrie 2016. În plus, Juventus va avea opţiunea de a-l achiziţiona definitiv pe Vadala, până la data de 20 aprilie 2017, pentru 9,4 milioane de euro. Juventus va avea opţiunea de a-i transfera definitiv, din sezonul 2017-2018, pe jucătorii Rodrigo Bentancur Colman, Franco Sebastián Cristaldo şi Adrián Andrés Cubas, dacă va plăti câte un milion de euro pentru fiecare opţiune, sumă ce ar urma să fie achitată până la data de 31 decembrie 2016. Clubul italian îşi va putea exercita opţiunea pentru cei trei jucători în schimbul următoarelor sume: 9,4 milioane de euro pentru Colman, 8,2 milioane de euro pentru Cristaldo şi 6,9 milioane de euro pentru Cubas. Juventus va trebui să plătească suma de transfer până la data de 20 aprilie 2017. Carlos Tevez a evoluat la Juventus Torino în ultimele două sezoane.

Nainggolan şi-a prelungit contractul cu AS Roma

AS Roma a anunţat că internaţionalul belgian Radja Nainggolan şi-a prelungit contractul, noua înţelegere fiind valabilă până la data de 30 iunie 2020. „Gruparea AS Roma este încântată să anunţe acordul cu privire la prelungirea contractului lui Radja Nainggolan. Jucătorul, care avea contract până la data de 30 iunie 2018, a semnat un nou contract, pe cinci ani, valabil până la data de 30 iunie 2020”, este anunţul clubului italian. Nainggolan este legitimat la AS Roma din 2014.

Sporting Lisabona l-a achiziţionat pe internaţionalul portughez Joao Pereira

Clubul Sporting Lisabona l-a achiziţionat pe internaţionalul portughez Joao Pereira, acesta semnând un contract pe două sezoane, cu o clauză de reziliere de 45 de milioane de euro. Joao Pereira, în vârstă de 31 de ani, a evoluat ultima dată la Hannover 96. Anterior, el a jucat la echipele Benfica Lisabona, Gil Vicente, Sporting Braga şi Valencia.

El Shaarawy a fost împrumutat de AC Milan la AS Monaco, pentru un sezon

Clubul AS Monaco a anunţat, pe site-ul oficial, că a obţinut serviciile fotbalistului Stephan El Shaarawy sub formă de împrumut pentru un sezon de la AC Milan, cu opţiune de cumpărare. El Shaarawy s-a declarat bucuros de semnarea contractului cu AS Monaco. „Sunt foarte bucuros şi emoţionat. Îi mulţumesc preşedintelui AS Monaco pentru această oportunitate. Sper să fac un sezon foarte bun şi să îi bucur pe suporterii echipei AS Monaco”, a spus fotbalistul italian. El Shaarawy a fost achiziţionat de AC Milan în 2011.

Denayer şi-a prelungit cu cinci ani contractul cu Manchester City

Internaţionalul belgian Jason Denayer şi-a prelungit cu cinci ani contractul cu Manchester City, a anunţat clubul englez pe site-ul oficial. Belgianul în vârstă de 20 de ani a evoluat în sezonul trecut la Celtic Glasgow, sub formă de împrumut de la Manchester City. Denayer este legitimat la Manchester City din 2013.

Claudio Ranieri este noul antrenor al echipei Leicester City

Clubul Leicester City a anunţat că noul antrenor al echipei este italianul Claudio Ranieri, acesta semnând un contract pe trei ani. Ranieri a antrenat ultima dată naţionala Greciei, de la care a fost demis în noiembrie 2014. El îi succede la Leicester lui Nigel Pearson, tehnician la serviciile căruia clubul a renunţat în iunie.

Andrei Kobelev a revenit la conducerea tehnică a echipei Dinamo Moscova

Clubul Dinamo Moscova a anunţat că a încetat colaborarea cu antrenorul Stanislav Cercesov şi că la conducerea tehnică a echipei a revenit Andrei Kobelev. Cercesov se afla la conducerea echipei ruse din aprilie 2014. Kobelev a mai antrenat formaţia din Moscova în perioada 2004-2006, ca secund, şi în perioada 2006-2010, ca principal. Dinamo Moscova are programat primul meci al sezonului 2015-2016 duminică, în deplasare, în compania campioanei en titre a Rusiei, Zenit Sankt Petersburg.