Știri pe scurt

Teixeira va evolua în următoarele două sezoane la Astra Giurgiu

Mijlocaşul portughez Filipe Teixeira, al cărui contract cu Petrolul Ploieşti a expirat la 1 iulie, va evolua în următoarele două sezoane la Astra Giurgiu, a anunţat, ieri, gruparea finanţată de Ioan Niculae, pe contul oficial de Facebook. „Mijlocaşul Filipe Teixeira a ajuns la un acord cu clubul Astra pentru un contract valabil în următoarele două sezoane. Portughezul se va prezenta în această seară (n.r. - aseară) la antrenamentul echipei, sub comanda lui Marius Şumudică”, se menţionează pe site-ul de socializare citat. În vârstă de 34 ani, mijlocaşul portughez a fost ofertat în această vară şi de conducerea clubului Steaua. În cariera sa, Filipe Teixeira a mai jucat la formaţiile Felgueiras, Istres, Leiria, Paris Saint-Germain, Academica Coimbra, West Bromwich Albion, Barnsley, Metalurg Doneţk, FC Braşov, Rapid, Al Shaab şi Petrolul Ploieşti.

Andriy Yarmolenko, cel mai bun jucător din campionatul ucrainean

Andriy Yarmolenko, atacantul echipei Dynamo Kiev, a fost declarat cel mai bun jucător din campionatul ucrainean în sezonul 2014-2015, el fiind urmat în această anchetă de mijlocaşul Yevhen Konoplyanka, de la Dnipro Dnipropetrovsk, şi de atacantul brazilian Alex Teixeira, de la Shakhtar Donetsk, informează sport.ua. În vârstă de 25 de ani, Yarmolenko este dorit de formaţiile AS Roma şi PSG, în timp ce Konoplyanka (25 de ani) va semna un contract cu FC Sevilla. Shakhtar Donetsk a pierdut titlul în faţa rivalei Dynamo Kiev, iar fanii l-au considerat pe tehnicianul formaţiei campioane, Serghei Rebrov, drept cel mai bun antrenor. Mircea Lucescu nu a figurat între cei mai buni trei antrenori, în ierarhia stabilită de fani şi de reprezentanţi ai cluburilor. Astfel, locul 2 a fost ocupat de Myron Markevych, de la Dnipro, iar pe locul 3 s-a clasat Yuri Vernidub, de la FC Zorya Luhansk.

Mexes şi-a prelungit contractul cu AC Milan

Fundaşul francez Philippe Mexes şi-a prelungit contractul cu AC Milan pentru încă un sezon, a anunţat, ieri, clubul milanez, pe site-ul oficial. În vârstă de 33 de ani, Mexes a disputat 20 de meciuri în Serie A în sezonul trecut. Philippe Mexes evoluează la AC Milan din 2011.

Juventus Torino l-a achiziţionat pe atacantul Simone Zaza

Atacantul echipei Sassuolo, Simone Zaza (24 de ani), va juca din sezonul viitor la formaţia Juventus Torino, a anunţat site-ul oficial al campioanei Italiei. Zaza a semnat un contract pe cinci sezoane cu finalista ediţiei precedente a Ligii Campionilor. Pentru achiziţionarea internaţionalului italian, Juventus Torino va plăti 18 milioane de euro în trei ani. Zaza a mai evoluat în cariera sa la formaţiile Atalanta Bergamo, Sampdoria Genova, Juve Stabia, Viareggio şi Ascoli.

Cabaye ar putea reprezenta un transfer-record pentru Crystal Palace

Crystal Palace ar fi ajuns la un acord cu PSG privind achiziţionarea mijlocaşului Yohan Cabaye pentru o sumă cuprinsă între 10 şi 13 milioane de lire sterline (14-18 milioane de euro), transfer ce ar reprezenta un record pentru gruparea din Premier League dacă se va concretiza. Potrivit BBC, jucătorul francez ar urma să efectueze vizita medicală în următoarele 48 de ore. În vârstă de 29 de ani, Cabaye a ajuns la campioana Franţei în ianuarie 2014, de la Newcastle, într-o tranzacţie cu o valoare de 19 milioane de lire sterline, însă el nu a evoluat decât în 13 meciuri, sezonul trecut, la Paris Saint-Germain. Cel mai scump jucător transferat de Crystal Palace este mijlocaşul James McArthur, care a costat 7 milioane de lire sterline vara trecută, când a fost cumpărat de la Wigan.

Tottenham l-a transferat pe fundaşul belgian Alderweireld

Tottenham Hotspur, grupare la care evoluează și fundaşul Vlad Chiricheş, l-a achiziţionat ieri pe belgianul Toby Alderweireld de la Atletico Madrid, jucătorul semnând un contract valabil până în 2020. Sezonul trecut, Alderweireld a fost coleg cu un alt fundaş român, Forin Gardoş, la Southampton, unde a jucat fiind împrumutat de madrileni. Belgianul a avut 26 de apariţii în Premier League. „Sfinţii” sperau că-l pot păstra pe fotbalist dacă plătesc o clauză de 6,8 milioane de lire sterline (9,5 milioane de euro), însă Atletico a achitat 1,5 milioane de lire sterline (2,1 milioane de euro) şi a răscumpărat clauza, pentru a-l vinde pe jucător cu o sumă mai mare unui alt club. În vârstă de 26 de ani, Alderweireld a mai evoluat la Ajax Amsterdam, înainte de a fi achiziţionat de Atletico Madrid, în septembrie 2013. El are 47 de prezenţe în naţionala Belgiei, pentru care a înscris un gol.

La 43 de ani, Rivaldo a revenit într-un meci oficial

Mijlocaşul brazilian Rivaldo, câştigător al „Balonului de Aur“ în 1999, a revenit pe teren într-o partidă oficială la vârsta de 43 de ani, fiind titular în meciul în care gruparea al cărei preşedinte este, Mogi Mirim, a învins cu 2-1 formaţia Nautico, în liga a doua braziliană. Marţi, Rivaldo a fost schimbat în minutul 68 de antrenorul Sérgio Guedes, la scorul de 1-0 în favoarea oaspeţilor de la Nautico. După ieşirea de pe teren a preşedintelui, Mogi Mirim a întors scorul, reuşind să obţină prima victorie în campionat. „După un an şi trei luni de pauză, am început din nou să mă antrenez şi am putut juca după numai 20 de zile, ceea ce ar trebui să motiveze orice fotbalist tânăr”, a declarat brazilianul, campion mondial în 2002. Rivaldo evoluase ultima dată în martie 2014, într-o partidă din campionatul Paulista. Mogi Mirim este ultima clasată, cu 6 puncte acumulate într-o ligă de 20 de echipe, după 11 etape.

Marcell Jansen se retrage din activitate la 29 de ani

Fundaşul stânga Marcell Jansen, care a îmbrăcat de 45 de ori tricoul primei reprezentative a Germaniei, se retrage din activitate la vârsta de numai 29 de ani, din cauza numeroaselor accidentări suferite. Jansen a făcut parte din lotul Germaniei la Campionatul Mondial din 2006 şi la cel din 2010, când „nationalmannschaft” a cucerit de fiecare dată medaliile de bronz. De asemenea, el a participat la EURO 2008, intrând pe teren în minutul 46 al finalei pierdute de Germania, scor 0-1, în faţa Spaniei. Jansen l-a înlocuit atunci pe Philipp Lahm. La nivel de club, Jansen a evoluat la Borussia Mönchengladbach, Bayern Munchen şi Hamburger SV. Cu ultima grupare, Jansen a avut contract până în această vară, dar clubul a decis să nu-i prelungească înţelegerea, după ce jucătorul a evoluat doar în 11 meciuri în sezonul 2014-2015 al Bundesliga.