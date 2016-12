Știri pe scurt

Scoţianul William Collum va arbitra Supercupa Europei

Arbitrul scoţian William Collum va conduce la centru Supercupa Europei, care va avea loc la 11 august, de la ora 21.45, la Tbilisi, între FC Barcelona, câştigătoarea Ligii Campionilor, şi FC Sevilla, deţinătoarea UEFA Europa League. În vârstă de 36 de ani, Collum este arbitru internaţional din 2006 şi a condus 67 de meciuri în competiţiile UEFA. El va fi ajutat la cele două linii de Damien MacGraith (Irlanda) şi de compatrioţii săi Francis Connor şi Graham Chambers, în timp ce asistenţi adiţionali vor fi Bobby Madden şi Kevin Clancy.

Raul Costin este convins că FC Botoșani poate câştiga la Tbilisi

Mijlocașul Raul Costin, jucătorul echipei FC Botoşani, a declarat, ieri, că este convins că gruparea botoşăneană va învinge la Tbilisi şi se va califica în faza următoare a UEFA Europa League. „Sunt convins că putem câştiga la Tbilisi. Mergem determinaţi şi cu atitudine şi vom face un joc mult mai bun decât cel de acasă. Sunt sigur că vom câştiga la cel puţin două goluri diferenţă. Cei de la Tskhinvali nu m-au impresionat cu absolut nimic. Au dat un gol norocos. Noi am controlat meciul de la un capăt la altul, dar nu am reuşit să câştigăm. Vrem să ne calificăm mai departe”, a spus Raul Costin, care a precizat că şi-ar dori să câştige un trofeu în acest sezon. Săptămâna trecută, FC Botoşani a terminat la egalitate pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia georgiană FC Tskhinvali, în prima manşă a turului I preliminar al UEL, acesta fiind debutul formaţiei moldovene în Cupele Europene. Meciul retur este programat mâine, de la ora 19.00 (în direct la Digi Sport 1), la Tbilisi.

Maftei a semnat un contract cu FC Voluntari

Fundaşul Vasile Maftei a semnat un contract pe un sezon, cu opţiune de prelungire, cu FC Voluntari, a anunţat gruparea din Liga 1, pe pagina sa de Facebook. „Fotbal Club Voluntari anunţă că Vasile Maftei a fost transferat de la ASA Tg. Mureş şi a semnat un contract valabil pe un sezon, având opţiune de prelungire cu clubul nostru. Acesta a evoluat pentru Concordia Chiajna în ediţia trecută a Ligii 1. Jucătorul în vârstă de 34 de ani se va alătura lotului antrenat de Bogdan Argeş Vintilă”, se arată în anunţul FC Voluntari. Vasile Maftei semnase un contract cu ASA Tg. Mureş la 16 iunie, dar luni a decis să părăsească gruparea vicecampioană, după ce conturile clubului au fost blocate.

Bicfalvi va juca la echipa chineză Liaoning Whowin

Mijlocaşul Eric Bicfalvi va juca la echipa Liaoning Whowin, din campionatul Chinei, a anunţat gruparea chineză marţi dimineaţă. Bicfalvi a evoluat în sezonul trecut la Volin Luţk, în campionatul Ucrainei, echipă pentru care a marcat 17 goluri. Liaoning Whowin ocupă locul 14 în campionat, cu 18 puncte acumulate după 17 etape.

Juventus Sibiu, noua campioană a României la minifotbal

Juventus Sibiu este noua campioană a României la minifotbal, ajungând astfel la titlul cu numărul 9 din palmaresul acestei grupări. La Campionatul Național de la Arad, desfășurat în perioada 3-5 iulie, și-au dat întâlnire cele mai valoroase 16 echipe din țară. Juventus și-a început parcursul cu trei victorii în grupă: 6-4 cu Experți 2000 Rm. Vîlcea, 2-0 cu Raal Bistrița și 3-2 cu E.On Iași. În faza sferturilor de finală a depășit-o pe Autovip Garden Șimleu Silvaniei, în urma executării loviturilor de departajare. În semifinale, a urmat o victorie cu 3-0 în fața echipei RMC 24 Alba Iulia, formație care a urcat pe treapta a treia a podiumului. În finală, Juventus Sibiu a câștigat în fața echipei Dorna Vatra Dornei, după lovituri de departajare. La finalul timpului regulamentar de joc, scorul a fost egal, 1-1 (1-0). Juventus Sibiu are în vitrină și trofeul Cupei României.

FC Barcelona a anunţat achiziţionarea lui Arda Turan

Arda Turan, mijlocaşul echipei Atletico Madrid, va fi achiziţionat de FC Barcelona şi va semna un contract din 2016 până în 2020, a anunţat clubul catalan. Arda Turan se va antrena în următoarele şase luni cu FC Barcelona şi va semna contractul în 2016, după ce catalanilor li se va ridica interdicţia de a face transferuri impusă de FIFA. Jucătorul turc a fost achiziţionat pentru suma de 34 de milioane de euro, plus şapte milioane din bonusuri. FC Barcelona, care urmează să îşi aleagă un nou preşedinte, trebuie să valideze achiziţionarea jucătorului până la 20 iulie. În caz contrar, clubul catalan va trebui să plătească o amendă de 3,4 de euro grupării Atletico Madrid.

Asamoah Gyan va evolua în China, la Shanghai SIPG

Atacantul ghanez Asamoah Gyan va semna un contract cu echipa chineză Shanghaï SIPG, ocupanta poziţiei secunde în campionatul Chinei, a anunțat cotidianul „L'Equipe”. Asamoah Gyan evoluează în prezent la Al-Ain, echipă alături de care a câştigat de trei ori campionatul Emiratelor Arabe Unite. Asamoah Gyan va avea un salariu lunar de 1,2 milioane de euro la Shanghai SIPG, în timp ce la Al-Ain avea 905.000 euro. Potrivit „L'Equipe”, clubul chinez va plăti aproape 20 de milioane de euro pentru achiziţionarea jucătorului.

Napoli l-a împrumutat pe Zapata la Udinese

Atacantul columbian Duvan Zapata a fost împrumutat de gruparea Napoli la echipa Udinese pentru următoarele două sezoane. Zapata a disputat 30 de meciuri în toate competiţiile pentru Napoli. Potrivit presei italiene, Zapata a fost împrumutat pentru suma de 1,6 milioane de euro.

Arteta şi-a prelungit contractul cu Arsenal

Jucătorul spaniol al echipei Arsenal, Mikel Arteta, şi-a prelungit contractul cu gruparea londoneză până în iunie 2016, a anunţat cotidianul „Daily Mail”. Arteta se afla la final de contract şi era dorit de mai multe echipe din Spania, între care şi Real Sociedad. Mikel Arteta evoluează la Arsenal din 2011.

Jorge Sampaoli rămâne selecţionerul echipei statului Chile

Tehnicianul argentinian Jorge Sampaoli va rămâne la conducerea naţionalei statului Chile până la Cupa Mondială din Rusia, din 2018, a anunţat preşedintele Federaţiei Chiliene de Fotbal, Sergio Jadue. „Sampaoli nu pleacă. El are oferte importante, dar avem un acord cu Jorge pentru a rămâne. Cazul este închis”, a declarat preşedintele federaţiei la televiziunea chiliană. Sampaoli conduce naţionala statului Chile din decembrie 2012, reuşind săptămâna trecută să câştige Copa America, scor 4-1, la loviturile de departajare, cu Argentina.

Allegri şi-a prelungit contractul cu Juventus

Clubul Juventus Torino a anunţat pe site-ul oficial că antrenorul Massimiliano Allegri şi-a prelungit contractul, noul acord fiind valabil până la 30 iunie 2017. Allegri se află la conducerea echipei torineze din 16 iulie 2014.

Pirlo este, oficial, noul jucător al echipei New York City FC

New York City FC a anunţat pe site-ul oficial că l-a achiziţionat pe fotbalistul italian Andrea Pirlo, care a evoluat în ultimele patru sezoane la Juventus Torino. Pirlo se va alătura noilor săi colegi peste două săptămâni. „Îmi doream de mult timp această experienţă şi acum, când am avut oportunitatea, am profitat. Este un club în ascensiune şi îşi doreşte, la fel ca mine, să obţină rezultate importante. Am avut câteva oportunităţi de a juca în afara Italiei, dar nu am avut îndoieli când am ales New York City, având în vedere entuziasmul publicului”, a declarat Pirlo. Campionul mondial cu Italia din 2006, în vârstă de 36 de ani, a anunţat luna trecută că va pleca de la Juventus Torino după patru sezoane.

Nani a semnat cu Fenerbahce pentru trei sezoane

Internaţionalul portughez Luis Carlos Almeida da Cunha „Nani” va evolua la formaţia Fenerbahce Istanbul în următoarele trei sezoane, gruparea turcă transferându-l de la Manchester United în schimbul sumei de şase milioane de euro. Nani a evoluat în sezonul trecut la Sporting Lisabona, sub formă de împrumut. Portughezul în vârstă de 28 de ani era legitimat la Manchester United din anul 2007.

Payet a rămas fără permis pentru viteză excesivă

Mijlocaşul ofensiv al echipei West Ham United, Dimitri Payet, a rămas fără permis de conducere după ce a fost surprins conducând cu 170 de kilometri pe oră, într-o zonă în care limita de viteză era de 110 km/h, a anunţat presa franceză. Payet, în vârstă de 28 de ani, a fost prins de poliţia rutieră în timp ce se afla în insula Reunion, în vacanţă, iar în septembrie va trebui să compară în faţa unui tribunal. El a fost transferat în această vară de la Olympique Marseille la West Ham United.

Bentaleb şi-a prelungit contractul cu Tottenham

Mijlocaşul algerian Nabil Bentaleb şi-a prelungit contractul cu Tottenham până în 2020, a anunţat clubul englez. Bentaleb (20 de ani) a fost format la OSC Lille, iar în sezonul trecut a disputat 26 de meciuri în Premier League. El are 17 selecţii în naţionala Algeriei.

Interdicţie de șapte ani în cazul fostului preşedinte al grupului de evaluare a candidaturilor pentru CM

FIFA a anunţat că Harold Mayne-Nicholls, fost preşedinte al grupului de evaluare a candidaturilor pentru ediţiile din 2018 şi 2022 ale Campionatului Mondial şi fost preşedinte al federaţiei din Chile, a primit interdicţie pe şapte ani din orice activitate legată de fotbal. Astfel, Mayne-Nicholls nu va putea participa la activităţi legate de fotbal în plan naţional şi internaţional în următorii şapte ani. Harold Mayne-Nicholls face obiectul unei anchete cu privire la desemnarea Rusiei şi Qatarului ca gazde ale CM din 2018 şi din 2022.