Știri pe scurt

FC Botoșani a remizat în UEL

Joi seară, în prima manşă a turului întâi preliminar din UEFA Europa League, FC Botoşani a terminat la egalitate pe teren propriu, scor 1-1 (Ivanovici 21 / Katcharava 46), întâlnirea cu echipa georgiană FC Tskhinvali. Antrenorul Leo Grozavu a folosit următorii jucători: P. Iliev - Dimitrov, Cordoș, Plămadă, Browne - R. Costin, Vașvari - Ivanovici (86 Batin), M. Croitoru (74 Brata), Martinus - Hadnagy (46 D. Roman). Întâlnirea retur este programată la 9 iulie. „Nu cred că putem vorbi de ghinion. A fost prima participare a noastră în Liga Europa. S-a văzut lipsa de experienţă a elevilor mei în această competiţie. Nu am ştiut să gestionăm unele momente. Am fost descumpăniţi vreo 15 minute după golul luat. Mi-aş fi dorit o victorie şi cred că şi meritam. Am luat gol dintr-o fază care nu anunţa nimic. Soarta calificării nu s-a decis. S-a jucat doar o repriză, care s-a terminat la egalitate, urmează repriza secundă, la Tbilisi. Putem marca în retur şi ne putem califica. Fiţi convinşi că vom merge acolo să jucăm, să marcăm şi să ne calificăm. Jocul îmi dă speranţe că putem merge mai departe”, a spus Grozavu.

România va înfrunta Portugalia, Polonia şi Norvegia în preliminariile CM de futsal

Echipa naţională de futsal a României face parte din Grupa a 6-a a turului principal de calificare la Campionatul Mondial din 2016, alături de reprezentativele Portugaliei, Poloniei şi Norvegiei. Gazda Grupei a 6-a a turului principal va fi Portugalia. Selecţionatele clasate pe primele două locuri în cele şapte grupe se vor califica pentru meciurile de baraj, în urma cărora se vor stabili formaţiile participante la CM din Columbia.

Argentina și Chile vor lupta pentru Copa America

Sâmbătă seară, de la ora 23.00 (în direct la Digi Sport 1), Chile și Argentina se vor întâlni în finala mare a ediției a 44-a de la Copa America. De 14 ori câștigătoare a competiției, Argentina pornește favorită în duelul cu reprezentativa țării gazdă, care speră, totuși, să producă surpriza. Finala mică, dintre Peru și Paraguay, s-a disputat în noaptea de vineri spre sâmbătă.

Radamel Falcao, împrumutat la Chelsea

Atacantul columbian Radamel Falcao a fost împrumutat la gruparea engleză Chelsea pentru un sezon, cu opţiune de cumpărare, a anunţat, vineri, clubul AS Monaco, pe site-ul oficial. În vârstă de 29 de ani, Falcao a fost deja împrumutat în sezonul trecut la Manchester United, însă nu a reuşit să se impună. Falcao este legitimat la AS Monaco din 2013, când a fost transferat de la Atletico Madrid.

Anelka și Roberto Carlos vor antrena în India

Fostul internaţional francez Nicolas Anelka a fost prezentat vineri ca antrenor-jucător al echipei indiene Mumbay City FC. „Aş vrea să le mulţumesc conducătorilor clubului pentru că mi-au oferit acest post. Sunt nerăbdător să încep această nouă provocare”, a declarat Anelka. El a mai fost antrenor-jucător în 2012, la echipa chineză Shanghai Shenhua. Tot în India va antrena și fostul internaţional brazilian Roberto Carlos, campionul mondial din 2002 fiind numit la cârma echipei Dehli Dynamos. Roberto Carlos, în vârstă de 42 de ani, a pregătit în sezonul precedent formaţia turcă Akhisar Belediyespor, după ce a debutat în antrenorat la echipa Sivasspor. A doua ediţie a Indian Super League se va disputa în perioada 3 octombrie - 6 decembrie 2015.

Atac stelar pentru AC Milan: Bacca - Luiz Adriano

Atacantul brazilian al echipei Şahtior Doneţk, Luiz Adriano, va juca din sezonul viitor la formaţia AC Milan, a anunţat clubul italian. Luiz Adriano, în vârstă de 28 de ani, a semnat un contract până în vara anului 2020 cu AC Milan. Atacantul brazilian a marcat 128 de goluri în 265 de meciuri jucate în toate competiţiile cu Şahtior Doneţk, echipă antrenată de Mircea Lucescu. Milanezii vor plăti pentru el doar 8 milioane de euro, asta pentru că înțelegerea brazilianului cu Șahtior expira la sfârșitul acestui an! Tot joi, AC Milan a oficializat transferul atacantului columbian Carlos Bacca, de la FC Sevilla, și a anunțat transferul mijlocașului Andrea Bertolacci, 24 de ani, pentru care AS Roma va primi 20 de milioane de euro.

Ricardo Carvalho şi-a prelungit contractul cu AS Monaco

Fundaşul portughez Ricardo Carvalho, în vârstă de 37 de ani, şi-a prelungit cu un sezon contractul cu gruparea AS Monaco, noul său acord fiind valabil până la 30 iunie 2016. „Sunt foarte bucuros că îmi continui aventura la AS Monaco. Mă simt foarte bine la acest club”, a declarat Ricardo Carvalho, care este legitimat la Monaco din iulie 2013, jucând de atunci 74 de meciuri pentru această formaţie.

Ucraineanul Konoplyanka va juca la FC Sevilla

Internaţionalul ucrainean Yevhen Konoplyanka va evolua în următoarele patru sezoane la echipa spaniolă FC Sevilla, a anunțat „Mundo Deportivo”. Potrivit sursei citate, contractul lui Konoplyanka are o clauză de reziliere de 35 de milioane de euro. În vârstă de 25 de ani, Konoplyanka a jucat până în prezent, de la începutul carierei, la Dnipro Dnipropetrovsk.

Oficiali de la Dinamo Zagreb, anchetaţi pentru corupţie

Poliţia anticorupţie din Croaţia (USKOK) a deschis o anchetă, pentru corupţie şi evaziune fiscală, ce-i vizează pe oficialii clubului Dinamo Zagreb, grupare care a câştigat, sezonul trecut, al zecelea titlu de campioană la rând, printre cei cercetaţi numărându-se antrenorul echipei, Zoran Mamic, şi preşedintele Zdravko Mamic. Autorităţile nu au dat publicităţii numele celor vizaţi, dar gruparea din capitala Croaţiei a precizat că atât preşedintele Zdravko Mamici, cât şi fratele său, Zoran, antrenorul echipei, sunt cercetaţi în acest caz. Cei doi oficiali, care au afirmat că vor colabora cu poliţia, se află cu echipa într-un stagiu de pregătire în Slovenia. Potrivit presei croate, poliţia a percheziţionat sediul clubului şi locuinţele fraţilor Mamic.

Antrenorul echipei de fotbal australian Adelaide Crows a fost înjunghiat mortal de fiul său

Antrenorul echipei de fotbal australian Adelaide Crows, Phil Walsh, a fost înjunghiat mortal în noaptea de joi spre vineri, în locuinţa sa, de fiul său, acesta din urmă fiind arestat şi pus sub acuzare. Walsh, care avea 55 de ani, a fost lovit de mai multe ori cu cuţitul. El a primit îngrijiri din partea echipajului de ambulanţă sosit la faţa locului, dar nu a mai putut fi salvat. Fiul în vârstă de 26 de ani al tehnicianului locuia împreună cu Phil Walsh şi cu soţia acestuia, care a fost și ea rănită în incident. Fiul lui Walsh a fost arestat la scurt timp după agresiune, la aproximativ 2,5 kilometri de locuinţa antrenorului. Ca urmare a decesului lui Walsh, meciul pe care echipa Adelaine Crows ar fi trebuit să îl dispute duminică, în compania formaţiei Geelong Cats, a fost anulat, iar cele două echipe au primit câte două puncte, ca pentru o remiză.