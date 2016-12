Știri pe scurt

CS Mangalia a dominat CN de lupte pe plajă pentru copii

La sfârșitul săptămânii trecute, în stațiunea Amara din județul Ialomița au avut loc Campionatele Naționale de lupte pe plajă pentru copii (sportivi cu vârsta între 12 și 15 ani), competiție organizată pentru prima oară la această categorie de vârstă. Obișnuiți cu luptele pe nisip, tinerii sportivi de la CS Mangalia, antrenați de Marian Oancea și Cornel Trucmel, s-au clasat pe primul loc în ierarhia cluburilor, grație celor cinci medalii obținute. Ana Pîrvu (categoria 40 kg), Andreea Ana (50 kg) și Ana-Maria Predică (60 kg) au devenit campioane naționale, Cătălin Pîrvu (60 kg) a cucerit medalia de argint, iar Răzvan Ioniță (50 kg) a obținut bronzul. La competiția de la Amara au mai participat sportivi de la alte trei cluburi din județul nostru, LPS „Nicolae Rotaru” Constanţa, CS Farul Constanţa și CSŞ Medgidia, care nu au reușit să urce pe podium. CN de lupte pe plajă pentru cadeți și juniori vor avea loc în perioada 28-30 august, la Mangalia. De asemenea, Sala Sporturilor din Constanța va găzdui la sfârșitul săptămânii viitoare faza finală a Campionatelor Naționale de lupte pentru cadeți (sportivi cu vârsta între 15 și 17 ani), la stilurile libere și greco-romane, precum și la lupte feminin.

Cupa „Sport pentru Sănătate” la tenis de masă

Asociația „Sport pentru Sănătate“ (președinte Radu-Dan Andrei) a organizat la sfârșitul săptămânii trecute, la Tomis Mall din Constanța, a XII-a ediție a Cupei „Sport pentru Sănătate” la tenis de masă. La această competiție au participat peste 50 de iubitori ai tenisului de masă, care au fost împărțiți pe patru nivele de joc (avansați, experimentați, intermediari și începători). Clasamente - Liga Expert (amatori avansați): 1. Ioan Constantin, 2. Cosmin Mircescu, 3. Leontin Bădescu, 4. Cristian Gheorghiu; Liga Master (amatori experimentați): 1. Nicu Șerbănescu, 2. Robert Bak, 3. Emin Cadâr, 4. Daniel Păcurar; Liga Challenge (amatori intermediari): 1. Constantin Nechifor, 2. Aihan Rașid, 3. Andrei Musteață, 4. Niculae Gheorghe; Liga Starter (amatori începători): 1. Ștefan Butnaru, 2. Alexandru Nemțeanu, 3. Sorin Deacu, 4. Vladimir Binzari. Următoarea ediție va avea loc la 25 și 26 iulie, iar pasionatii acestui sport se pot înscrie accesând siteul www.sportpentrusanatate.com și completând formularul de înregistrare care va fi activ cu două săptămâni înaintea desfășurării turneului.

HCM Baia Mare va găzdui turneul preliminar 2 din Liga Campionilor la handbal feminin

Vicecampioana României la handbal feminin, HCM Baia Mare, va găzdui turneul preliminar 2 din Liga Campionilor, potrivit anunţului făcut ieri de forul european de profil (EHF). În urma tragerii la sorţi din 26 iunie, HCM Baia Mare avea prima opţiune pentru organizarea turneului 2 preliminar, la care vor mai juca echipele BNTU BelAZ Minsk (Belarus), Ankara Yenimahalle (Turcia) şi Team Esbjerg (Danemarca), iar EHF a dat „undă verde” vicecampioanei României în vederea procedurilor de organizare, după ce a primit confirmarea din partea acesteia. Astfel, în 12 septembrie vor avea loc semifinalele, programate între HCM Baia Mare - BNTU BelAZ Minsk, respectiv Ankara Yenimahalle - Team Esbjerg, iar în 13 septembrie se vor juca meciurile dintre învinse şi învingătoarele din semifinale. Câştigătoarea finalei turneului preliminar 2 de la Baia Mare va evolua ulterior în grupa A din Liga Campionilor, cu Larvik HK (Norvegia), Krim (Slovenia) şi Rostov-Don (Rusia). Celelalte trei echipe participante la turneu vor continua în Cupa Cupelor.

Naţionala de polo a României va participa la Turneul celor patru naţiuni

Echipa naţională de polo a României va participa, la finalul săptămânii, la Turneul celor patru naţiuni de la Portugalete, alături de ţara gazdă, Spania, şi de reprezentativele Rusiei şi Germaniei. Programul celei de-a 27-a ediţii a turneului de la Portugalete este următorul: Rusia - Germania, Spania - România (vineri), Germania - România, Spania - Rusia (sâmbătă), România - Rusia, Spania - Germania (duminică). Naţionala României a ratat calificarea la Campionatul Mondial programat în perioada 26 iulie - 8 august, la Kazan (Rusia), şi se pregăteşte pentru Campionatul European din 2016, care va avea loc la Belgrad (Serbia), între 10 și 23 ianuarie. La CE 2014, România s-a clasat pe locul 8, ultimul calificant direct la turneul final din 2016, alte opt echipe urmând să provină din turul doi al calificărilor, după meciurile din perioada 25-27 septembrie.

Andrei Roşu, primul român care a traversat înot Canalul Mânecii

Andrei Roşu a traversat înot Canalul Mânecii în cadrul competiţiei Enduroman Arch to Arch, care presupune parcurgerea distanţei de 480 de kilometri dintre Londra şi Paris în alergare, înot şi pe bicicletă, sportivul în vârstă de 39 de ani fiind primul român care reuşeşte această performanţă. Roşu a alergat duminică de la Londra Marble Arch la Dover, o distanţă de 140 de kilometri, în 16 ore şi 53 de minute, apoi a înotat de la Dover la Calais, aproximativ 40 de kilometri, în 21 de ore. Marţi, el a atins ţărmul francez, apoi a pornit în ultima parte a competiţiei, proba de ciclism, de la Calais la Arcul de Triumf din Paris (circa 300 de kilometri). Economist de profesie, braşoveanul Andrei Roşu a intrat în 2012 în Cartea Recordurilor, după ce a alergat șapte maratoane şi șapte ultramaratoane pe șapte continente.

Baschetbalistul Anthony Davis a obținut cel mai mare contract din istoria NBA

Franciza New Orleans Pelicans i-a oferit jucătorului Anthony Davis un contract-record în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), 145 de milioane de dolari pe cinci ani, care ar urma să intre în vigoare din 2016. Davis (22 de ani), cu o medie de 24,4 puncte, 10,2 recuperări, 2,2 pase decisive și 1,5 intercepții pe meci, va primi din 2016 un salariu de 29 de milioane pe an, cel mai mare din istoria NBA și al 9-lea din istoria sportului! Deși Pelicans s-a oprit în primul tur al play-off-ului din NBA (0-4 scor general cu Golden State Warriors), Davis a fost votat ca titular în All Star Game și în echipa ideală a sezonului 2014-2015, deși se află abia la al doilea său sezon în NBA. Fostul record salarial era deținut de Kobe Bryant, de la Los Angeles Lakers, care a semnat în 2014 un contract de 136 milioane dolari pe șapte ani.

Flavia Pennetta a câştigat „Heart Award”, premiu pentru care a fost nominalizată şi Alexandra Dulgheru

Sportiva italiană Flavia Pennetta a câştigat premiul „Heart Award”, acordat de Federaţia Internaţională de Tenis în urma voturilor fanilor, distincţie pentru care a fost nominalizată şi Alexandra Dulgheru. Pennetta va primi un cec de 3.000 de dolari, banii urmând să fie donaţi unei fundaţii înfiinţate în memoria lui Federico Luzzi, fost jucător de tenis care a murit, în 2008, de leucemie. Flavia Pennetta a fost nominalizată după prestaţia pe care a avut-o la întâlnirea Italiei cu SUA, scor 3-2, din play-off-ul pentru Grupa Mondială. Pennetta a învins-o la simplu pe Christina McHale, iar la dublu s-a impus alături de Sara Errani în faţa cuplului Alison Riske / Serena Williams. Pe lângă Pennetta şi Dulgheru au mai fost nominalizate Victoria Azarenka (Belarus) şi Timea Bacsinszky (Elveţia). „Heart Award” recunoaște meritele jucătoarelor care își reprezintă țara cu distincție, arătând curaj pe teren și spirit de echipă. Câştigătoarea premiului va obţine un cec de 3.000 de dolari, sumă pe care o poate dona.

Kei Nishikori s-a retras de la Wimbledon

Jucătorul japonez de tenis Kei Nishikori, favorit nr. 5, s-a retras de la turneul de la Wimbledon, înaintea meciului din turul al doilea cu sportivul columbian Santiago Giraldo. Nishikori a acuzat dureri la piciorul stâng, din cauza acestei accidentări fiind nevoit să se retragă şi în semifinalele turneului de la Halle. Giraldo va juca în turul al treilea cu învingătorul din meciul dintre Denis Kudla şi Alexander Zverev.