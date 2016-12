Știri pe scurt

Start în UEFA Champions League și UEFA Europa League

Aseară s-au disputat primele trei partide din prima manșă a turului I preliminar din UEFA Champions League şi UEFA Europa League. Rezultate - UCL: Pyunik Erevan (Armenia) - SS Folgore (San Marino) 2-1; Lincoln FC (Gibraltar) - FC Santa Coloma (Andorra) 0-0; Crusaders FC (Irlanda de Nord) - Levadia Tallinn (Estonia) 0-0; UEL: Balzan FC (Malta) - FK Željezničar (Bosnia-Herţegovina) 0-2; FC Progrès Niederkorn (Luxemburg) - Shamrock Rovers (Irlanda) 0-0; Renova (Macedonia) - Dacia Chişinău (Moldova) 0-1. Celelalte 49 de întâlniri din UEL, inclusiv partida FC Botoşani - FC Tskhinvali (ora 20.00, în direct la Digi Sport 1), sunt programate mâine. Jocurile retur vor avea loc la 7 și 9 iulie.

Răzvan Burleanu a aprobat suspendarea lui Gheorghe Chivorchian din funcția de secretar general al FRF

Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a aprobat ieri solicitarea suspendării temporare din funcția de secretar general a lui Gheorghe Chivorchian, care urmează să fie ratificată luni, 6 iulie, de Comitetul Executiv al FRF. Atribuțiile funcției de secretar general al FRF vor fi preluate temporar de președintele Răzvan Burleanu. Reamintim că Gheorghe Chivorchian, fost director executiv al FC Timişoara, a fost pus sub acuzare de DNA Timişoara în dosarul finanţării echipei de către Consiliul Judeţean Timiş, acesta fiind cercetat penal pentru complicitate la abuz în serviciu. Acuzațiile care i se aduc lui Chivorchian fac parte din dosarul finanțării echipei de fotbal Politehnica Timișoara de către Consiliul Județean Timiș, în perioada în care clubul îi aparținea omului de afaceri Marian Iancu.

N'Doye şi-a prelungit contractul cu ASA Tg. Mureş

Formația ASA Tg. Mureş a anunţat luni seară, pe site-ul oficial, că fotbalistul senegalez Ousmane N'Doye şi-a prelungit contractul cu vicecampioana României la fotbal. „Ousmane N'Doye a ajuns astăzi la Târgu Mureș și, în urma negocierilor purtate cu reprezentanții Consiliului Director al clubului, și-a prelungit înțelegerea cu formația noastră. Astfel, mijlocașul senegalez va evolua și în sezonul viitor în tricoul ASA-ului”, se arată pe site-ul vicecampioanei României. N'Doye, care este legitimat la ASA din 2014, se va alătura în câteva zile lotului pregătit de Dan Petrescu.

Hiddink a demisionat de la naţionala Olandei

Federaţia Olandeză de Fotbal (KNVB) a anunţat că Guus Hiddink a demisionat din funcţia de selecţioner, cu un an înainte de expirarea mandatului. „Îmi pare rău că lucrurile s-au terminat aşa. A fost o onoare să fiu selecţioner al Olandei pentru a doua oară şi îi urez succesorului meu noroc în drumul spre EURO 2016”, a declarat Hiddink. În vârstă de 68 de ani, Hiddink a preluat naţionala Olandei anul trecut, după plecarea lui Louis van Gaal. El a condus prima oară naţionala în perioada 1994-98, ducând echipa în sferturile de finală ale EURO 96 şi în semifinalele Cupei Mondiale din 1998. De asemenea, el a condus naţionala Coreei de Sud în semifinalele Cupei Mondiale din 2002 şi naţionala Rusiei în semifinalele EURO 2008. Locul lui Hiddink la naţionala Olandei va fi luat de secundul acestuia, Danny Blind.

Gerrard va fi prezentat sâmbătă la LA Galaxy

Fostul căpitan al echipei FC Liverpool, Steven Gerrard, va fi prezentat sâmbătă la noua sa formaţie, Los Angeles Galaxy, în pauza meciului cu Toronto FC din Major Soccer League, a anunţat clubul american pe site-ul oficial. Apoi, pe 7 iulie, el se va antrena pentru prima oară alături de coechipierii săi la StubHub Center, tot atunci urmând să susţină şi o conferinţă de presă. În ianuarie, Gerrard a anunţat că nu-şi va prelungi contractul cu Liverpool, care expira în luna iunie. Cu FC Liverpool, Gerrard a câştigat Liga Campionilor în 2005, Cupa UEFA în 2001, Cupa Angliei în 2001 şi 2006 și Cupa Ligii Angliei în 2001, 2003 şi 2012.

Transferul lui Gervinho la Al Jazira nu mai este de actualitate

Transferul lui Gervinho de la AS Roma la Al Jazira a căzut din cauza pretenţiilor „obscene” ale ivorianului, după cum a afirmat un reprezentant al grupării din Emiratele Arabe Unite. AS Roma şi Al Jazira ajunseseră la un acord pentru transferul jucătorului la suma de 13 milioane de euro, însă afacerea a căzut. „În drumul spre un acord, ne-am lovit de un zid impenetrabil, din cauza exigenţelor contractuale excesive ale jucătorului. Transferul a căzut după ce el a început să aibă pretenţii obscene”, a anunţat Al Jazira. Potrivit „Gazzetta dello Sport”, Gervinho ar fi cerut să aibă la dispoziţie un avion, o plajă privată, un loc de cazare potrivit pentru familia sa numeroasă şi un număr neprecizat de bilete de avion pentru a ajunge în Coasta de Fildeş. După ratarea transferului, Gervinho trebuie să se prezinte la reunirea echipei AS Roma pentru viitorul sezon, programată duminică.

Phil Jones şi-a prelungit contractul cu Manchester United

Clubul Manchester United a anunţat că fundaşul Phil Jones şi-a prelungit contractul, noul acord fiind valabil până în iunie 2019, cu opţiune pentru încă un an. „Suntem încântaţi că Phil a semnat un nou contract. Este un fotbalist talentat”, a declarat tehnicianul Louis van Gaal. Jones, în vârstă de 23 de ani, a debutat la United în 2011. El a jucat de atunci în 128 de meciuri şi a câştigat titlul în Premier League cu Manchester United în 2013.

Ben Youssef va juca în Franța, la Caen

Fotbalistul tunisian Syam Ben Youssef, care a evoluat în ultimele trei sezoane la Astra Giurgiu, a semnat un contract cu Caen, a anunţat clubul francez. „Am jucat meciuri bune în România, în special pe cele din Cupele Europene, ceea ce mi-a permis să progresez. Dar când am avut posibilitatea de a reveni în Franţa (n.r. - Ben Youssef a jucat în Franţa la Bastia, în perioada 2004-2009, iniţial ca junior), nu am ezitat. Consider că am luat o decizie bună”, a declarat Ben Youssef, al cărui contract cu Caen este valabil trei sezoane.

Cech s-a transferat la Arsenal

Portarul Petr Cech, în vârstă de 33 de ani, a părăsit echipa Chelsea Londra pentru a evolua la Arsenal, grupare la care a acceptat un contract pe termen lung. „Sunt încântat de venirea la Arsenal şi abia aştept să mă alătur echipei pentru pregătirile în vederea noului sezon. Când Arsene Wenger mi-a vorbit despre ceea ce îşi doreşte cu acest club şi despre cum mă vede ca parte a acestei echipe, decizia a fost clară”, a declarat fotbalistul ceh, care în ultimul sezon a devenit rezerva belgianului Thibaut Courtois. Cech era legitimat din 2004 la Chelsea, echipă pentru care a evoluat în peste 400 de meciuri și a câștigat de patru ori titlul de campion al Angliei, plus cel mai important trofeu continental, Liga Campionilor. Conform presei britanice, Arsenal a plătit pentru ceh 10 milioane de lire sterline (14 milioane de euro).

VfB Stuttgart l-a achiziţionat pe mijlocaşul ceh Jan Kliment

Clubul VfB Stuttgart a anunţat că l-a achiziţionat pe mijlocaşul ceh Jan Kliment de la FC Vysocina Jihlava, acesta semnând un contract pe patru sezoane, până în iunie 2019. În sezonul trecut, Kliment a evoluat în 31 de meciuri şi a marcat trei goluri. El a participat cu naţionala de tineret a Cehiei la Campionatul European, reuşind un hat-trick în meciul cu Serbia. La Stuttgart este legitimat şi Alexandru Maxim.

Brazilianul Paulinho va juca la Guangzhou Evergrande

Internaţionalul brazilian Paulinho a semnat un contract pe patru ani cu gruparea chineză Guangzhou Evergrande, la care antrenor este Luiz Felipe Scolari. Potrivit cotidianului „A Bola“, Guangzhou Evergrande a plătit 14 milioane de euro pentru transferul lui Paulinho de la Tottenham. Fotbalistul brazilian era legitimat la Tottenham Hotspur din anul 2013.

Bertolacci a semnat contractul cu AC Milan

Mijlocaşul Andrea Bertolacci a semnat luni un contract valabil până pe 30 iunie 2019 cu AC Milan, a anunţat clubul milanez. „AC Milan anunţă că l-a transferat definitiv de la AS Roma pe fotbalistul Andrea Bertolacci, care a semnat un contract valabil până pe 30 iunie 2019”, se arată pe site-ul oficial al grupării italiene. Conform „Gazzetta dello Sport“, valoarea transferului este 20 de milioane de euro.

Supercupa Europei din 2017 se va disputa la Skopje

Comitetul Executiv al UEFA a stabilit ca ediţia din 2017 a Supercupei Europei, care opune câştigătoarea Ligii Campionilor şi învingătoarea Ligii Europa, să se dispute pe stadionul „Filip II“ din Skopje (Macedonia). Aceasta este prima partidă importantă din competiţiile europene intercluburi găzduită de Macedonia. Stadionul „Filip II“ din Skopje are o capacitate de 33.460 de locuri şi este gazda echipelor FK Vardar şi FK Rabotnicki. Finala Ligii Campionilor din 2017 va avea loc pe „Millennium Stadium“ din Cardiff, care are o capacitate de 74.500 de locuri. Arena galeză a mai găzduit Supercupa Europei în 2014, atunci când Real Madrid a învins-o pe FC Sevilla, scor 2-0. Pe „Millennium Stadium“ din Cardiff evoluează echipele naţionale de fotbal şi rugby ale Ţării Galilor. Finala UEFA Europa League din 2017 va fi găzduită de „Friends Arena“ din Solna, care are o capacitate de 50.000 de locuri. Stadionul echipei AIK Solna a găzduit finala Campionatului European de fotbal feminin din 2013.