Știri pe scurt

Fotbalist român de 16 ani, contract pe un an cu Arsenal Londra

Mijlocaşul Vlad Dragomir, în vârstă de 16 ani, a declarat ieri, la ProSport Live, că a semnat un contract de amator, valabil un an, cu gruparea Arsenal Londra. „Mă bucur pentru acest transfer şi sper să nu dezamăgesc. Oferta de la Arsenal mi s-a părut cea mai bună. Am fost acolo şi mi-a plăcut cel mai mult. Am mai fost la Parma, iar din România am avut oferte de la Craiova şi Steaua. Am semnat un contract pe un an, ca amator. Planul meu este să cresc cât mai mult. Ei au planuri mari. Mă gândesc ca într-un an-doi să ajung şi eu la prima echipă”, a spus jucătorul. Dragomir a explicat că nu a mai fost primit la antrenamentele grupei 1999 de conducerea clubului ACS Poli Timişoara după ce a fost testat de gruparea londoneză. „După ce am dat probe la Arsenal, cei de la Timişoara nu m-au mai primit la antrenamente. În ultima vreme am avut o perioadă de pauză. Nu am avut o pregătire foarte bună, dar mă gândesc că mă vor pune ei pe picioare”, a menţionat Dragomir, care susţine că stilul său de joc seamănă cu cel al mijlocaşului german Toni Kroos, componentul formaţiei Real Madrid. Vlad Dragomir este component al reprezentativei Under 16 a României, al cărei căpitan a fost la meciul amical cu Polonia, scor 1-1, disputat la începutul lunii iunie, la Buftea.

Selecție pentru fotbal feminin

ACS Selena SN Constanța, în colaborare cu AJF Constanța, organizează azi, între orele 16.00 și 19.00, pe terenul sintetic de la stadionul „Farul” din Constanța, selecție la fotbal pentru fete cu vârsta cuprinsă între 8 și 20 de ani. Relații suplimentare, la telefon 0726.774.006.

Selecție la CS Portul

Clubul Sportiv Portul Constanţa organizează în zilele de marți și joi, de la ora 14.00, la stadionul “Portul” din Constanţa, selecţie la fotbal pentru copii născuţi în anii 2004, 2005 şi 2006. Mai multe amănunte pot fi aflate de la antrenorul Gabriel Dinică (telefon 0722.526.023).

Brănescu şi-a prelungit contractul cu Juventus şi va fi împrumutat la Omonia Nicosia

Portarul Laurenţiu Brănescu şi-a prelungit contractul cu echipa Juventus Torino până în vara anului 2020 şi va fi împrumutat în sezonul viitor la formaţia Omonia Nicosia. În vârstă de 21 de ani, Brănescu a fost achiziţionat la începutul anului 2011 de Juventus Torino de la CSM Rm. Vâlcea. Portarul a fost împrumutat mai întâi la Juve Stabia şi Virtus Lanciano, iar la începutul anului a fost cedat, tot sub formă de împrumut, la Szombathelyi Haladas (Ungaria). Presa italiană a scris în această vară că Brănescu este dorit de Dinamo Bucureşti şi Petrolul Ploieşti.

Danemarca şi Germania, în semifinalele Campionatului European de tineret

Echipele naţionale de tineret ale Danemarcei şi Germaniei s-au calificat în semifinalele Campionatului European de fotbal care se desfăşoară în Cehia, după rezultatele înregistrate marţi seară, în ultima etapă a Grupei A a competiţiei.

Danemarca a învins Serbia cu scorul de 2-0 (Falk 21, Fischer 47), în timp ce Germania a terminat la egalitate, scor 1-1 (Schulz 55 / Krejci 66), cu selecţionata Cehiei. Clasament final Grupa A: 1. Danemarca 6p, 2. Germania 5p, 3. Cehia 4p, 4. Serbia 1p. Datorită calificării în semifinalele EURO 2015, formaţiile Danemarcei şi Germaniei au obţinut biletele pentru turneul final al Jocurilor Olimpice din 2016, de la Rio de Janeiro.

Edinson Cavani va juca în continuare la Copa America

Edinson Cavani, atacantul uruguayan al echipei Paris Saint-Germain, a decis să rămână la Copa America, deşi tatăl său, Luis Cavani, a fost arestat după ce a accidentat mortal un motociclist, a anunţat cotidianul francez „L'Equipe”. Cavani s-a consultat cu oficialii Federaţiei Uruguayene de Fotbal şi cu familia şi a decis să rămână alături de coechipierii săi la Copa America. Tatăl lui Edinson Cavani, Luis Cavani, a fost arestat după ce a accidentat mortal un motociclist, luni, în oraşul Salto. Luis Cavani, aflat în stare de ebrietate, a lovit cu maşina un motociclist în vârstă de 19 ani, care a decedat, marţi dimineaţă, la spital. Echipa Uruguayului s-a calificat în sferturile de finală ale Copei America, unde a întâlnit, noaptea trecută, reprezentativa statului Chile.

Atacantul columbian Jackson Martinez va evolua la Atletico Madrid

Agentul lui Jackson Martinez, Luiz Henrique Pompeo, a declarat, marţi, pentru cotidianul spaniol „As”, că atacantul columbian al echipei FC Porto va juca din sezonul viitor la formaţia Atletico Madrid. „Acordul a fost semnat marţi. Atletico este un club mare, care a avut succes şi în plan intern, şi internaţional. Martinez va veni la Madrid pentru a realiza lucruri măreţe”, a spus Luiz Henrique Pompeo. Conform presei spaniole, Atletico Madrid va plăti aproximativ 35 de milioane de euro pentru achiziţionarea lui Jackson Martinez, iar columbianul va semna un contract pe patru sezoane. În vârstă de 28 de ani, Jackson Martinez, care a mai evoluat în cariera sa la echipele Independiente Medellin şi Chiapas, îl va înlocui la Atletico Madrid pe croatul Mario Mandzukic, plecat la Juventus Torino.

Portarul Pepe Reina a revenit la SSC Napoli

Pepe Reina, portarul spaniol al echipei Bayern Munchen, a revenit la formaţia SSC Napoli după doar un an, a anunţat site-ul oficial al UEFA. „Le-am cerut oficialilor de la Bayern să reziliem contractul pentru a putea reveni la Napoli. Este ceea ce mi-am dorit, deoarece vreau să am constanţă", a declarat Reina. Internaţionalul spaniol în vârstă de 32 de ani a mai evoluat în cariera sa la formaţiile FC Barcelona, Villarreal şi FC Liverpool.

Saviola va juca la River Plate

Atacantul argentinian Javier Saviola, care a evoluat ultima dată la Hellas Verona, va juca din sezonul viitor la formaţia River Plate, a anunţat cotidianul francez „L'Equipe“. „Aştept cu nerăbdare să încep antrenamentele. Cred că este momentul potrivit să revin la River Plate. Simt că aici sunt la fel de iubit ca în momentul în care am plecat”, a declarat Saviola. În vârstă de 33 de ani, Saviola, care a mai jucat la River Plate în perioada 1998-2001, a mai evoluat în cariera sa la echipele FC Barcelona, AS Monaco, FC Sevilla, Real Madrid, Benfica Lisabona, Malaga şi Olympiacos Pireu.

Barcelona vrea să-l aducă pe Di Maria

Angel Di Maria este dorit de FC Barcelona! Mijlocaşul argentinian vrea să plece cât mai repede de pe „Old Trafford“, iar catalanii încearcă să-l convingă să vină pe „Camp Nou“, informează sport.es. După doar un sezon petrecut în Premier League, Di Maria este pe picior de plecare. Mijlocaşul în vârstă de 27 de ani nu a impresionat în campionatul englez şi atât el, cât şi United îşi doresc o despărţire. Barcelona vrea să profite de această situaţie şi să-l readucă pe Di Maria în Primera, campionat în care s-a simţit cel mai bine. Potrivit sport.es, negocierile dintre United şi Barcelona sunt într-un stadiu preliminar, dar oficialii clubului catalan sunt convinşi că Di Maria s-ar integra perfect în angrejanul „extratereştrilor”. De serviciile lui Di Maria s-au mai interesat şi francezii de la PSG. Clubul din Hexagon a încercat în numeroase rânduri să-l aducă pe Di Maria, inclusiv atunci când jucătorul a plecat de la Real Madrid, anul trecut. În vara anului trecut, englezii au plătit 84 de milioane de euro pentru transferul lui Di Maria, care a semnat un contract valabil pe cinci sezoane.

FC Liverpool l-a transferat pe Roberto Firmino

Atacantul brazilian al echipei TSG 1899 Hoffenheim, Roberto Firmino, va juca din sezonul viitor la formaţia FC Liverpool. Internaţionalul brazilian în vârstă de 23 de ani va efectua vizita medicală după încheierea Copei America. Conform presei britanice, FC Liverpool va plăti aproximativ 41 de milioane de euro pentru transferul lui Firmino, care a fost achiziţionat de Hoffenheim în decembrie 2010, de la Figueirense. Firmino devine astfel cel mai scump jucător vândut vreodată de o grupare din Bundesliga, recordul anterior fiind deţinut de Mario Gotze, vândut de Borussia Dortmund la Bayern Munchen pentru 37 de milioane de euro. Firmino a jucat timp de patru sezoane şi jumătate la Hoffenheim, bifând peste 150 de meciuri şi marcând 47 de goluri. Pentru echipa naţională, el a bifat nouă meciuri, marcând patru goluri.

Juventus Torino l-a achiziţionat definitiv pe Roberto Pereyra

Oficialii clubului Juventus Torino au decis să activeze clauza de achiziţionare a mijlocaşului argentinian al echipei Udinese, Roberto Pereyra. Fotbalistul, care în sezonul precedent a jucat sub formă de împrumut la finalista Ligii Campionilor, a semnat un contract pe patru sezoane. Pentru achiziţionarea internaţionalului argentinian, Juventus a plătit 14 milioane de euro şi va mai achita până la 1,5 milioane de euro, în funcţie de performanţele jucătorului. În sezonul precedent, Roberto Pereyra, în vârstă de 24 de ani, a marcat şase goluri în 52 de meciuri jucate în toate competiţiile pentru Juventus.

Fabian Frei va juca la FSV Mainz

Mijlocaşul elveţian al echipei FC Basel, Fabian Frei, va juca din sezonul viitor la formaţia germană FSV Mainz. Internaţionalul elveţian în vârstă de 26 de ani a semnat un contract pe patru sezoane cu FSV Mainz. Fabian Frei este un produs al clubului FC Basel şi a marcat 15 goluri în 152 de meciuri jucate pentru campioana Elveţiei.

VfB Stuttgart s-a întărit cu Rupp și Tyton

Mijlocaşul echipei SC Paderborb, Lukas Rupp, va juca din sezonul viitor la formaţia VfB Stuttgart, la care evoluează şi Alexandru Maxim. Rupp, care în sezonul trecut a înscris patru goluri în 31 de meciuri jucate în Bundesliga, a semnat un contract pe trei sezoane cu VfB. Lukas Rupp, în vârstă de 24 de ani, a mai evoluat în cariera sa la echipele Karlsruher SC şi Borussia Monchengladbach. Tot miercuri, VfB Stuttgart a anunţat semnarea unei înţelegeri pe două sezoane cu portarul polonez al formaţiei PSV Eindhoven, Przemyslaw Tyton. Internaţionalul polonez în vârstă de 28 de ani, care a mai jucat la Gornik Leczna, Roda Kerkrade şi Elche, a semnat un contract pe două sezoane.

Witsel va semna cu AC Milan

Conform presei belgiene de ieri, mijlocaşul echipei Zenit Sankt Petersburg, Axel Witsel, va semna un contract cu italienii de la AC Milan. Witsel evoluează la Zenit din septembrie 2012, fiind achiziţionat de la Benfica Lisabona pentru 40 de milioane de euro.