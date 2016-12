Știri pe scurt

„Cupa Cleopatra” la mini-rugby

Ieri, pe plaja „Cazino” din Mamaia, s-au disputat primele meciuri din cadrul primei ediții a „Cupei Cleopatra” la mini-rugby, competiție organizată la trei categorii de vârstă: Under 10, Under 12 și Under 14 ani. Competiția la care participă șapte formații - RC Brașov, LPS Focșani, RC Antonio Jr. București, Mușchetarii Mihail Kogălniceanu, CSO Ovidiu, Victoria Cumpăna și Perla Murfatlar - își va desemna astăzi, de la ora 9.30, câștigătoarele. Pe același teren, vineri, sâmbătă și duminică se vor desfășura și întâlnirile din cadrul turneului „Oval 5 Beach Rugby”.

Turneu de volei pe plajă în stațiunea Venus

La sfârșitul acestei săptămâni, vineri, sâmbătă și duminică, pe terenul special amenajat la „Perla Venusului” din stațiunea Venus, se va desfășura un interesant turneu de volei pe plajă, „Open Venus beach-volley”, la feminin și masculin, la care și-au anunțat participarea jucătoare și jucători din Bulgaria, Moldova și România. Turneul este organizat de Primăria Mangalia, Asociația Sportivă Albatros din Mangalia și Comisia Națională de volei pe plajă din cadrul Federației Române de Volei. Echipele clasate vor fi recompensate cu diplome, medalii, precum și cu premii în bani.

Programul României în preliminariile CM de handbal masculin din 2017

Federația Europeană de Handbal a anunţat programul meciurilor din grupele preliminare ale Campionatului Mondial din 2017, găzduit de Franţa. Echipa naţională de handbal masculin a României va debuta în Grupa 2 în deplasare, cu Austria, la 4 sau 5 noiembrie. Celelalte partide pe care le vor disputa handbaliștii tricolori vor avea loc după următorul program: România - Italia (7-8 noiembrie), Finlanda - România (6-7 ianuarie 2016), România - Finlanda (9-10 ianuarie), România - Austria (13-14 ianuarie) şi Italia - România (16-17 ianuarie). Din cele şase grupe preliminare, doar prima clasată se va califica în play-off, meciurile fiind programate la 10-12 iunie 2016, respectiv 14-16 iunie 2016. Singura calificată direct la CM din 2017 este echipa gazdă, Franța, deținătoarea titlului. Acesteia i se vor alătura primele trei clasate de la Campionatul European din 2016, plus cele nouă câştigătoare din play-off, astfel că Europa va avea 13 reprezentante din 24 de participante la Campionatul Mondial din 2017.

Monica Niculescu, eliminată la Eastbourne

Jucătoarea de tenis Monica Niculescu, locul 46 WTA şi ajunsă pe tabloul principal din postura de lucky loser, a ratat, marţi seară, calificarea în optimile de finală ale turneului de la Eastbourne, dotat cu premii în valoare totală de 731.000. Niculescu a fost învinsă în turul secund, cu scorul de 7-5, 2-6, 6-1, după o oră şi 53 de minute, de Coco Vandeweghe (SUA), poziţia 48 în ierarhia mondială. Niculescu va primi 30 de puncte WTA şi un cec în valoare de 4.550 de dolari. Niculescu, care a fost eliminată în ultimul tur al calificărilor, a ajuns pe tabloul principal după retragerea sportivei germane Angelique Kerber, cap de serie nr. 6, care fusese acceptată direct în turul al doilea al competiţiei.

Înfrângeri pentru românce și la dublu, la Eastbourne

Perechea Monica Niculescu / Arina Rodionova (România / Australia) a fost învinsă ieri, cu scorul de 3-6, 6-3, 10-8, de cuplul Cara Black / Lisa Raymond (Zimbabwe / SUA), în optimile de finală ale turneului Premier de la Eastborune. Niculescu şi Rodionova au ajuns pe tabloul de dublu după ce Petra Kvitova s-a retras din turneu, din cauza unei afecţiuni virale. Și perechea Irina-Camelia Begu / Lara Arruabarrena (România / Spania) a fost învinsă, cu scorul de 6-4, 6-0, de cuplul rus Ekaterina Makarova / Elena Vesnina, cap de serie nr. 2, în optimile turneului de la Eastbourne. La fel ca Monica Niculescu şi coechipiera ei Arina Rodionova, Begu şi Arruabarrena au intrat pe tabloul de dublu de la Eastbourne după retragerea unei alte perechi, Eugenie Bouchard / Marina Erakovic (Canada / Noua Zeelandă). Învinsele în primul tur la dublu vor primi un punct WTA şi 3.140 de dolari.

O româncă vrea să reprezinte Indonezia în competiţiile de lupte

Roxana Năstruşnicu, în vârstă de 26 de ani, doreşte să reprezinte Indonezia în competiţiile internaţionale de lupte, ea solicitând deja cetăţenia statului asiatic. „Vreau să reprezint cu mândrie Indonezia în lumea luptelor. Indonezia are un mare potenţial în acest sport şi vreau să văd ceva bun ieşind de aici”, a declarat Năstruşnicu pentru publicaţia „The Jakarta Post“. Românca se numeşte acum Rahma Sovia, fiind căsătorită cu un luptător indonezian, Indra Satria Prakarsa. Cei doi locuiesc din 2013 la Banjarmasin, în sudul insulei Borneo. Comisia de acordare a cetăţeniei va lua astăzi o decizie cu privire la sportiva română. Indonezia speră ca Năstruşnicu să participe la Jocurile Asiei de Sud-est din 2017. Originară din Reşiţa, Roxana Năstruşnicu a câştigat medalia de argint la categoria 55 kg, la Campionatele Europene de lupte pentru cadeţi de la Tirana, din 2005. De asemenea, ea a ocupat locul 7 la categoria 67 kg, la CE de senioare de la Belgrad, din 2012.

Vladimir Arnautovic a fost declarat, post-mortem, cetățean de onoare al Ploieștiului

Fostul antrenor al echipei de baschet CSU Asesoft Ploieşti, Vladimir Arnautovic, care a decedat la sfârșitul lunii mai, a primit post-mortem titlul de cetăţean de onoare al municipiului Ploieşti, în urma votului consilierilor locali în şedinţa ordinară a Consiliului Local Ploieşti care a avut loc marţi. Arnautovic a jucat la echipa ploieşteană în perioada 2001-2004, în 2002 fiind al doilea marcator al campionatului intern de baschet şi fiind desemnat cel mai bun jucător străin din România, cu 624 de puncte şi 143 de coşuri de trei puncte în 34 de meciuri. Arnautovic a devenit antrenorul echipei CSU Ploieşti în noiembrie 2007, fiind declarat de trei ori cel mai bun antrenor din campionatul de baschet al României şi fiind cel mai longeviv antrenor străin din liga de baschet românească. Arnautovic a fost campion alături de CSU Ploieşti atât în calitate de jucător, cât şi de antrenor. Vladimir Arnautovic a încetat din viață la data de 30 mai, la 43 de ani, într-un spital din Belgrad. El fusese diagnosticat cu cancer la ficat în luna februarie a acestui an.

Tenismanul finlandez Jarkko Nieminen şi-a anunţat retragerea din activitate

Tenismanul finlandez Jarkko Nieminen, locul 91 ATP, şi-a anunţat, marţi, retragerea din activitate la finalul acestui sezon, a anunțat cotidianul francez „L'Equipe”. „Vă anunţ că acesta este ultimul meu sezon ca jucător profesionist. Voi mai juca la câteva competiţii în acest an şi mă voi retrage după turneul de la Stockholm, din octombrie. Acum, aştept cu nerăbdare să intru pentru ultima dată pe terenurile de la Wimbledon”, a scris Nieminen, pe pagina sa de Facebook. Turneul de la Stockholm se va desfăşura în perioada 19-25 octombrie. În vârstă de 33 de ani, Nieminen a ocupat locul 13 în ierarhia ATP în 2006, aceasta fiind cea mai înaltă clasare din carieră. El a jucat 13 finale de simplu şi a câştigat două trofee, la Auckland - în 2006 şi la Sydney - în 2012.

Ediţia din 2017 a All Star Game se va disputa la Charlotte

Ediţia din 2017 a All Star Game-ului Ligii Profesioniste nord-americane de baschet se va disputa la Charlotte (Carolina de Nord), au anunţat oficialii NBA, citaţi de cotidianul francez „L'Equipe”. Partida va avea loc în „Time Warner Cable Arena”, gazda echipei Charlotte Hornets. Charlotte a mai găzduit o singură dată All Star Game-ul, în 1991, atunci când Estul a învins Vestul, cu scorul de 116-114, iar Charles Barkley (Philadelphia 76-ers) a fost ales cel mai bun jucător al întâlnirii. Ediţia din acest an a All Star Game a avut loc la New York, iar în 2016 se va disputa în premieră în afara Statelor Unite ale Americii, la „Air Canada Centre” din Toronto.

Baschetbalistul rus Andrei Kirilenko şi-a anunţat retragerea din activitate

Andrei Kirilenko, baschetbalistul rus al echipei CSKA Moscova, şi-a anunţat retragerea din activitate, informează cotidianul francez „L'Equipe”. „Am decis să-mi închei cariera. Nu pot spune că este o decizie definitivă, dar asta simt acum că e cel mai bine pentru mine. Joc de mult timp baschet şi a venit timpul să fac altceva”, a declarat Kirilenko pentru publicaţia „Sports Express”. În vârstă de 34 de ani, Kirilenko îşi doreşte să candideze pentru funcţia de preşedinte al Federaţiei Ruse de Baschet. Kirilenko a evoluat în cariera sa la formaţiile Spartak Sankt Petersburg, CSKA Moscova, Utah Jazz, Minnesota Timberwolves, Brooklyn Nets, iar în sezonul precedent a revenit la CSKA Moscova. În NBA, Kirilenko a jucat în All Star Game în 2004, iar în cele 797 de meciuri a avut o medie de 11,8 puncte, 5,5 recuperări şi 2,7 pase decisive. Cu naţionala Rusiei a cucerit titlul european în 2007, medalia de bronz la EURO 2009 şi la Jocurile Olimpice din 2012 şi a fost desemnat cel mai bun jucător de la EURO 2007.