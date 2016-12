Știri pe scurt

Sportivii din Ovidiu, rezultate notabile în 2015

În acest an, sportivii din Ovidiu au obținut rezultate notabile la nivel național, proiectul „Investim în performanță”, demarat în urmă cu doi ani, începând să culeagă roadele eforturilor depuse. Dacă la Clubul Sportiv Ovidiu erau legitimați aproximativ 50 de sportivi la ramura de fotbal, acum s-a ajuns la peste 380 de sportivi legitimați la șapte ramuri sportive: fotbal, rugby, box, haltere, handbal, dans sportiv și baschet. Ultima performanță este titlul național câștigat de echipa de rugby în 7 CS Ovidiu, antrenată de Bogdan Cristea, pentru care au evoluat următorii sportivi: Cosmin Petcu, Ilie Scarlat, Răzvan Radu, Andrei Bucureșteanu, Marius Dobre, Nicolae Cojocaru, Eugen Toma, Robert Glejdean, Robert Plavă, Sebastian Ciobanu, Ștefan Burlăcel, Andrei Dache, Andrei Neagu, Luca Simionescu, Sebastian Vieru, Adrian Manu și Răzvan Duțu. Ultimii trei sportivi vor participa cu echipa națională de rugby U15 a României, în perioada 18-22 iunie, la turneul internațional de rugby în 7 care se va desfășura în Franța. Iar în ultima perioadă, și secția de box a obținut două medalii de bronz, prin Regep Tatar, la Campionatul Național de cadeți desfășurat la Brăila, și prin Hasan Genghiz, component al lotului național la box, la turneul internațional „Centura Deltei”. ,,Sportul este activitatea cea mai accesibilă tinerilor și copiilor pentru a-și crea un stil de viață sănătos și pentru a începe de la vârste fragede să își contureze un caracter și o conduită bazată pe perseverență, punctualitate și spirit de echipă. Suntem încântați că în fiecare an sportivii din Ovidiu obțin performanțe pe plan local, județean și național”, a declarat George Scupra, primarul orașului Ovidiu.

Medalii pentru echipele de rugby din Cumpăna

Echipa de S Rugby a Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” din Cumpăna, antrenor Florin Băcioiu, a devenit vicecampioană naţională la Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar, ciclul primar, ediţia 2015. La etapa naţională au participat opt echipe. Totodată, formația de mini-rugby Under 10 a Asociației Sportive Victoria Cumpăna, antrenor Florin Băcioiu, a ocupat locul 3 la campionatul organizat de Asociația Municipală de Rugby Bucureşti. La competiţie au participat nouă echipe.

Spectacol sportiv la Medgidia

Sâmbătă, 20 iunie, de la ora 11.00, Sala Sporturilor „Iftimie Ilisei” din Medgidia va găzdui un interesant eveniment sportiv, în cadrul căruia vor avea loc meciuri demonstrative de volei și handbal. Partidele se vor disputa în sala de sport proaspăt renovată. Întâlnirea dintre echipa de volei CS Slen ’90, campioană națională la minivolei și speranțe, antrenată de Elena și Gheorghe Iordache, și veteranele voleiului din Medgidia, echipa CSȘ Medgidia - generația ’74-’76, anunță un spectacol pe teren, pentru a demonstra și faptul că sportul nu are vârstă. Iar formația CS Happy Kids, campioană națională la minihandbal pentru al doilea an consecutiv sub bagheta antrenorilor Adrian Georgescu, Nicolae Ciorbă și Ionuț Deli-Iorga, va onora și încânta publicul din Medgidia cu două meciuri demonstrative.

Selecție pentru fotbal feminin

ACS Selena SN Constanța, în colaborare cu AJF Constanța, organizează la data de 25 iunie, între orele 16.00 și 19.00, la terenul sintetic de la stadionul „Farul” din Constanța, selecție la fotbal pentru fete cu vârsta cuprinsă între 8 și 20 de ani. Relații suplimentare, la telefon 0726.774.006.

Selecție la CS Portul

Clubul Sportiv Portul Constanţa organizează în zilele de marți și joi, de la ora 14.00, la stadionul “Portul” din Constanţa, selecţie la fotbal pentru copii născuţi în anii 2004, 2005 şi 2006. Mai multe amănunte pot fi aflate de la antrenorul Gabriel Dinică (telefon 0722.526.023).

Turneu de tenis cu piciorul, la Constanța

Începând cu 27 iunie, la Baza Sportivă „Atletic Club” din Constanţa, se va desfășura a doua ediție a turneului de tenis cu piciorul „Sport and Fun”. Taxa de înscriere este de 250 de lei, iar fiecare echipă participantă (lotul este format din patru jucători, dintre care unul este rezervă) va primi câte o minge cadou. Primele trei clasate vor fi recompensate cu echipament sportiv și cupe. Mai multe amănunte pot fi aflate de cei interesați să participe la numerele de telefon 0727.006.326 și 0722.887.981. Înscrierile se fac până la 25 iunie, mai fiind disponibile opt locuri.

Semifinalele Cupei Firmelor la minifotbal

Vineri seară, pe terenul Bazei Sportive „Atletic Club” din Constanţa, vor avea loc semifinalele ediției a III-a a Campionatul de minifotbal rezervat firmelor - de la ora 22.30: BBB - Terra Semper și de la ora 23.15: CS Pompierul - Fila SH. Iată și rezultatele înregistrate în sferturile de finală ale competiției: BBB - Carrefour 8-3, CS Pompierul - Fereastra Maximă 1-6 - pe teren, 3-0 la „masa verde” (contestație CS Pompierul), Terra Semper - Black Sea Equilibrium 1-0, Rompetrol - Fila SH 1-6.

Dulgheru, nominalizată pentru „Fed Cup Heart Award”

Jucătoarea Alexandra Dulgheru, componentă a echipei de Fed Cup a României, se numără printre cele patru sportive nominalizate de Federaţia Internaţională de tenis pentru „Fed Cup Heart Award” în Grupa Mondială şi Grupa Mondială II. ITF a mai anunţat până în prezent două nominalizate, Victoria Azarenka (Belarus) şi Timea Bacsinszky (Elveţia). A patra sportivă nominalizată urmează să fie anunţată. Câştigătoarea premiului este aleasă în urma votului fanilor, care va începe la 22 iunie, pe site-ul fedcup.com. Nominalizarea sportivei române pentru acest premiu vine după întâlnirea câștigată de România, în luna aprilie, în fața Canadei, scor general 3-2, confruntare în care Dulgheru a adus două din cele trei puncte. Ea a câștigat meciurile de simplu cu Eugenie Bouchard şi cu Francoise Abanda. România a ajuns în Grupa Mondială în urma victoriei din întâlnirea cu Canada. Dulgheru este a treia jucătoare română nominalizată la „Fed Cup Heart Award”. Anul trecut, Simona Halep a câștigat acest premiu pentru zona Europa / Africa Fed Cup, iar anul acesta, Irina Begu l-a primit în Canada pentru Grupa Mondială și Grupa Mondială II. „Fed Cup Heart Award” recunoaște meritele jucătoarelor care își reprezintă țara cu distincție, arătând curaj pe teren și spirit de echipă. Câştigătoarea premiului va obţine un cec în valoare de 3.000 de dolari, sumă pe care o poate dona.

Ana Ivanovic, eliminată de o jucătoare de pe locul 135 WTA

Jucătoarea sârbă de tenis Ana Ivanovic, locul 7 WTA, cap de serie nr. 2 şi deţinătoarea trofeului, a fost învinsă ieri, cu scorul de 6-4, 3-6, 7-6 (8/6), de portugheza Michelle Larcher de Brito, locul 135 WTA, o jucătoare venită din calificări, în turul al doilea al turneului de la Birmingham. Partida a durat o oră şi 48 de minute. Ivanovic a fost acceptată direct în turul secund, datorită statutului ei de favorită.