Știri pe scurt

Încep meciurile de pe tabloul principal la Mamaia IDU Junior Championship

Azi, pe terenurile bazei sportive Tenis Club IDU din Mamaia, vor începe meciurile de pe tabloul principal al celei de-a 21-a ediţii a turneului internaţional de tenis de câmp Mamaia IDU Junior Championship - Mobexpert U16, competiţie rezervată juniorilor cu vârsta sub 16 ani, atât la fete, cât și la băieți. La startul competiției sunt prezenți tenismeni din Bulgaria, Belarus, Canada, Cipru, Moldova, Rusia, Serbia, Ucraina şi România. Întrecerea, care este înscrisă în calendarul Tennis Europe Juniors Tour, la nivel de categoria a II-a, are printre favoriți și câțiva constănțeni: Selma Cadâr, locul 15 în clasamentul general Tennis Europe Juniors Tour, Carmen Roxana Manu și Ramona Eva Chivu (toate de la LPS „Nicolae Rotaru” Constanța) - la feminin și Ștefan Paloşi (Tenis Club IDU Mamaia) - la masculin.

Şcoala Gimnazială nr. 17 „Ion Minulescu” a câștigat Cupa „Don Bosco”

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa, Fundaţia „Giovanni Bosco” și Asociaţia Sport pentru Sănătate au organizat prima ediţie a turneului de fotbal Cupa „Don Bosco”, competiție rezervată tinerilor din clasele V-VIII din cinci unităţi şcolare din zonele CET, Viile Noi şi Km 4-5. În semifinale, Şcoala Gimnazială nr. 17 „Ion Minulescu” a învins, scor 4-0, Şcoala Gimnazială nr. 18 „Jean Bart”, iar Școala Gimnazială nr. 37 a dispus, cu 6-3, de formația Oratoriu FC „Don Bosco”. Finala mică a revenit, după executarea loviturilor de departajare, Şcolii Gimnaziale nr. 18 „Jean Bart”, iar finala mare a fost câștigată, cu scorul de 3-2, de Şcoala Gimnazială nr. 17 „Ion Minulescu”, care a obținut și premiul de... „echipa cartierului”. Cel mai complet jucător a fost desemnat Raul Decu. Toţi tinerii au fost recompensaţi pentru efortul depus pe teren cu dulciuri, articole sportive, diferite echipamente de joc și cupe.

Turneu de tenis cu piciorul la Constanța

Începând cu 27 iunie, la Baza Sportivă „Atletic Club” din Constanţa, se va desfășura a doua ediție a turneului de tenis cu piciorul „Sport and Fun”. Taxa de înscriere este de 250 de lei, iar fiecare echipă participantă (lotul este format din patru jucători, dintre care unul este rezervă) va primi câte o minge cadou. Primele trei clasate vor fi recompensate cu echipament sportiv și cupe. Mai multe amănunte pot fi aflate de cei interesați să participe la numerele de telefon 0727.006.326 și 0722.887.981.

Echipa României pentru Jocurile Europene de la Baku a fost prezentată oficial

Echipa olimpică al României care va participa la Jocurile Europene găzduite în premieră de Baku, în perioada 12-28 iunie, a fost prezentată oficial ieri, la sediul Comitetului Olimpic și Sportiv Român. Președintele COSR, Alin Petrache, a mulțumit cu acest prilej președinților de federații, cluburilor și antrenorilor, anunțând și un parteneriat cu Dedeman. Campionul olimpic Alin Moldoveanu a fost prezentat ca portdrapelul României la Jocurile Europene de la Baku, ediția 2015. Moldoveanu a câștigat prima medalie de aur a României la Jocurile Olimpice de la Londra, ediția 2012, la tir, în proba de pușcă aer comprimat 10 metri. Antrenorul coordonator al lotului masculin de gimnastică artistică, Ioan Suciu, a depus jurământul pentru antrenorii, specialiștii și oficialii care pleacă la Baku, iar canoistul Victor Mihalachi a depus jurământul sportivilor. Cel mai important contingent al lotului României va pleca astăzi spre capitala Azerbaidjanului. La prima ediție a JE se vor atribui 253 de medalii, în 12 sporturi, dar se poate obține și calificarea pentru Jocurile Olimpice din 2016. Jocurile au două mascote, o gazelă și o rodie, iar întrecerile vor avea loc în 18 locații diferite. România va fi reprezentată de 147 de sportivi la Jocurile Europene de la Baku, 83 de băieți și 64 de fete, care se vor întrece la 22 de sporturi și discipline sportive.

Gală MMA în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca

Noua Sală Polivalentă din Cluj-Napoca va găzdui la 15 iunie, cu începere de la ora 20.00, o gală MMA sub brandul „Real Xtreme Fighting”, la care vor participa 30 de sportivi din opt ţări. Este pentru prima oară când Clujul găzduieşte o competiţie de arte marţiale mixte marca RXF, iar noua sală din acest oraş poate primi până la 9.500 de spectatori la acest eveniment. Ultimele şase gale RXF, disputate la Mamaia, Botoşani, Sibiu, Bucureşti, Braşov şi Craiova, s-au desfăşurat cu casa închisă. În gala de la Cluj luptă, printre alţii, orădeanul Alexandru Lungu, fost campion mondial de judo, veteranul Marius Tiţa, americanul Jeff Monson, fost luptător în promoţia americană UFC, constănțeanul Robert Orbocea, învingător prin KO după doar şase secunde, în decembrie, la Bucureşti, clujenii Dorin Stan şi Ciprian Mariş, precum şi Diana Belbiţă şi Cristina Stanciu.

Simona Pop, „un copil fericit” pe podium

Sportiva Simona Pop, care a câştigat, sâmbătă, medalia de bronz în proba de spadă la Campionatele Europene, a declarat, pentru site-ul oficial al Federaţiei Române de Scrimă, că după acest succes îi venea să îi strângă în braţe chiar şi pe arbitri şi a precizat că a fost „un copil fericit” pe podium. „La plecarea spre Montreux mă gândeam că este foarte important să cucerim o medalie la echipe, iar la individual voiam să fiu măcar în primele 16. Dar uite că a ieșit mai bine. Doar când am ajuns pe podium mi-am dat seama ce s-a întâmplat cu adevărat. După ce am dat ultima tușă pentru intrarea în semifinale, nu știam ce să fac de bucurie. Îmi venea să strâng în brațe chiar și arbitrii. Am dat repede mâna cu adversara și cu arbitrii și am alergat la capătul planșei să mă îmbrățiseze Adi (n.r. - soțul Simonei Pop). Pe podium eram un copil fericit. Era aceeași senzație ca și în copilărie, când te bucuri mult de ceva și nici nu știi cum să te manifești. Sunt foarte fericită pentru această medalie, dar ea este ca un bonus extra. Scopul nostru principal este calificarea echipei la Jocurile Olimpice din 2016 și cucerirea unei medalii acolo, la Rio”, a spus Simona Pop.

Andreea Mitu, învinsă în primul tur la 's-Hertogenbosch

Tenismena Andreea Mitu, locul 68 WTA, a fost învinsă ieri, cu scorul de 7-6 (7/1), 6-1, după o oră și jumătate de joc, de americanca Coco Vandeweghe, deţinătoarea trofeului, locul 34 WTA şi cap de serie nr. 3, în primul tur al turneului de la 's-Hertogenbosch, care se dispută pe iarbă și este dotat cu premii în valoare totală de 226.750 de dolari. Pentru prezenţa pe tabloul principal, românca va primi un premiu de 1.552 de euro şi un punct WTA. Andreea Mitu era singura reprezentantă a României pe tabloul principal feminin al turneului olandez.

CIO taie legăturile cu organizația SportAccord după demisia lui Marius Vizer

Comitetul Internațional Olimpic (CIO) și-a suspendat participarea și finanțarea la SportAccord, asociație care regrupează 107 federații internaționale, a anunțat CIO pe fondul tensiunilor dintre cele două instituții. Participarea financiară a CIO la SportAccord era de aproximativ 300.000 dolari, între care 132.000 dolari contribuția anuală și 160.000 dolari ajutor în lupta împotriva dopajului, în asociere cu Agenția Mondială Antidoping (AMA). Această decizie a Comitetului Executiv al CIO intervine după demisia din 31 mai a românului Marius Vizer de la președinția SportAccord, la șase săptămâni după ce l-a criticat dur pe președintele CIO, Thomas Bach. În discursul de deschidere a Congresului SportAccord, desfășurat în luna aprilie la Soci, Vizer l-a acuzat pe conducătorul mișcării olimpice că frânează inițiativele federațiilor internaționale și a criticat, totodată, prezența slabă a acestora din urmă în cadrul CIO. În urma acestor atacuri, numeroase federații internaționale, în frunte cu cele de atletism și tir, și-au anunțat retragerea din SportAccord, în timp ce alte 15 federații, între care și FIFA, au semnat o scrisoare în care se desolidarizează de SportAccord și Marius Vizer. CIO a anunțat, într-un comunicat de presă, că „nu dorește ca sportivii curați să sufere într-un mod sau altul de acest vid”, deoarece SportAccord joacă un rol important în lupta împotriva dopajului.

Al doilea titlu de Grand Slam pentru Wawrinka

Tenismanul elveţian Stan Wawrinka, locul 9 ATP şi cap de serie nr. 8, a câştigat turneul de la Roland Garros, obţinând astfel al doilea său trofeu într-un turneu de Grand Slam, după ce l-a învins, duminică seară, în finala de la Paris, pe liderul mondial, sârbul Novak Djokovic, scor 4-6, 6-4, 6-3, 6-4. Întâlnirea a durat trei ore şi 12 minute. Wawrinka a mai câştigat în cariera sa la seniori un singur turneu de Grand Slam, Australian Open, în 2014. El s-a mai impus anterior la Roland Garros, în 2003, dar la juniori. Titlul de duminică este al zecelea din cariera elveţianului şi al treilea din acest an, după cele de la Rotterdam şi Chennai.

Bradley Wiggins a stabilit recordul orei la ciclism

Britanicul Bradley Wiggins, în vârstă de 35 de ani, a îmbunătăţit, duminică, la Londra, recordul orei la ciclism, el parcurgând distanţa de 54,526 km, informează bbc.com. „Sunt bucuros că s-a terminat ora. A fost foarte greu”, a spus Wiggins, la final. Precedentul record, de 52,937 km, fusese stabilit tot de un britanic, Alex Dowsett, în luna mai.

Dublu campion olimpic la scrimă, decedat în urma unui accident rutier

Fostul sabrer Serghei Şarikov, în vârstă de 40 de ani, campion olimpic cu echipa Rusiei la Atlanta, în 1996, şi la Syndey, în 2000, a încetat din viaţă în urma unui accident rutier, relatează presa internaţională. Accidentul a avut loc sâmbătă seară, pe o autostradă în regiunea Kaluga, la aproximativ 200 de kilometri de Moscova, vehiculul condus de Şarikov intrând în coliziune cu o maşină. Şarikov a fost transportat la un spital local, dar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Şarikov a mai câştigat de-a lungul carierei trei titluri mondiale şi cinci titluri europene.

Egalitate în finala NBA

Cleveland Cavaliers a învins, duminică noapte, formaţia Golden State Warriors, scor 95-93, în a doua partidă a finalei Ligii Profesioniste nord-americane de baschet (NBA), care se dispută după sistemul „cel mai bun din şapte meciuri”. La general, cele două echipe sunt acum la egalitate, scor 1-1. Al treilea meci al finalei va avea loc în această noapte, la Cleveland.

Mick Schumacher a suferit o fractură la mână pe circuitul de la Spielberg

Fiul fostului pilot de F1 Michael Schumacher, Mick, în vârstă de 16 ani, concurent în ADAC Formula 4, a suferit o fractură la mâna dreaptă pe circuitul de la Spielberg, din Austria. Vehiculul condus de Mick Schumacher a intrat într-un zid după ce a fost ciocnit din spate de monopostul lui Thomas Preining, duminică, în timpul celei de-a doua curse de pe Red Bull Ring. Schumacher a avut probleme şi sâmbătă, la prima cursă de la Spielberg, în care a fost nevoit să abandoneze după un accident. Mick Schumacher este legitimat la echipa Van Amersfoort Racing.

Oscar Pistorius ar putea ieși din închisoare în luna august

Atletul sud-african Oscar Pistorius ar putea fi eliberat condiționat în luna august, la 10 luni după ce a fost închis pentru uciderea prietenei sale, Reeva Steenkamp. Atletul în vârstă de 27 ani, care a alergat cu ambele picioare amputate atât la Jocurile Olimpice, cât și la cele Paralimpice, a fost condamnat la cinci ani de închisoare în noiembrie 2014, după un proces care a durat șapte luni.