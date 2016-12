Știri pe scurt

Juniorii C de la ACSSF Farul 2010 au ratat prezența la turneul semifinal

Ieri, la Târgoviște, juniorii C (jucători născuți după 1 ianuarie 2000) de la ACSSF Farul 2010 Constanța, antrenați de Gabriel Șimu, au pierdut finala turneului zonal, 0-3 cu Academica Piteşti, ratând calificarea la turneul semifinal al Campionatului Național de fotbal rezervat acestei categorii de vârstă. În grupă, juniorii Farului au obținut victorii pe linie: 14-0 cu CSȘ Giurgiu, 5-0 cu Progresul Călăraşi și 5-0 cu Unirea Slobozia.

Ungaria a învins Lituania

Reprezentativa de fotbal a Ungariei, una dintre adversarele României în preliminariile Campionatului European din 2016, a învins, cu scorul de 4-0 (Stieber 15, Dzsudzsak 20, Nikolic 29, Priskin 30), selecţionata Lituaniei, într-un meci amical disputat la Debrecen. Ungaria va întâlni, la 13 iunie, în deplasare, echipa Finlandei, în preliminariile EURO 2016. Alte rezultate din partidele amicale: Irlanda - Anglia 0-0, Olanda - SUA 3-4 (Huntelaar 26, 47, Depay 53 / Zardes 33, Brooks 70, Williams 88, Wood 90), Argentina - Bolivia 5-0 (Di Maria 25, 55-pen., Kun Aguero 29-pen., 31, 51), Uruguay - Guatemala 5-1 (Rolan 4, Cavani 19, 32-pen., De Arrascaeta 55, Abel Hernandez 57 / Lalin 79), Columbia - Costa Rica 1-0 (Falcao 47).

FC Sion a câştigat Cupa Elveţiei

Echipa FC Sion, fără mijlocaşul Ovidiu Herea, a câştigat Cupa Elveţiei, după ce a învins duminică, în deplasare, cu scorul de 3-0 (Konate 18, Edimilson 50, Carlitos 60), formaţia FC Basel, în finala competiţiei. La partidă a asistat şi tenismanul Roger Federer, locul 2 ATP, fan declarat al echipei FC Basel. FC Sion a cucerit pentru a patra oară Cupa Elveţiei, după ce s-a mai impus în 2006, 2009 şi 2011.

Salariul mediu anual la FIFA, aproape 250.000 de dolari

Salariul mediu anual de la FIFA este de 242.000 de dolari, sumă care le depăşeşte pe cele plătite de alte foruri sportive internaţionale angajaţilor lor. Potrivit raportului financiar anual al FIFA, media salariilor este valabilă pentru angajaţii de la sediul forului, din Zurich. Cele mai mari salarii sunt ale celor 25 de membri ai Comitetului Executiv şi ale celor 12 directori. În Elveţia, doar banca privată Julius Baer oferă salarii la un astfel de nivel, media de anul trecut fiind de 263.000 de dolari. În cazul angajaţilor UEFA, salariul mediu anual este de 177.000 de dolari. La Uniunea Ciclistă Internaţională, media este de 108.000 de dolari, iar la Federaţia Internaţională de Tenis este de 100.000 de dolari.

FIFA ar trebui să urmeze exemplul CIO

Federația Internațională de Fotbal își poate recăpăta credibilitatea prin reforme similare cu cele inițiate de Comitetul Internațional Olimpic după scandalul din jurul atribuirii Jocurilor Olimpice de iarnă din 2002 orașului Salt Lake City, a declarat președintele CIO, Thomas Bach. „Este absolut esențial pentru FIFA să-și recapete credibilitatea, iar eu nu pot decât să o sfătuiesc să facă un mare efort de reforme și să muncească din greu pentru a răspunde acestor grave acuzații. Noi am avut propriile noastre dificultăți în urmă cu 15 ani și am luat măsuri. Am acționat rapid față de membrii CIO, zece dintre ei fiind urmăriți de justiție sau demiși, și am întreprins reforme”, a declarat germanul în vârstă de 61 de ani pentru postul de televiziune Sky News. Președintele CIO a continuat schimbările insuflate de predecesorii săi Juan Antonio Samaranch și Jacques Rogge. CIO a fost zguduit în 1998 de acuzații de corupție - mită în schimbul a voturi - vizând mai mulți membri ai săi, dintre care unii au fost excluși din cadrul organizației. Dar, în final, niciun membru al Comitetului de Organizare al JO de la Salt Lake City nu a fost găsit vinovat. FIFA este marcată de cel mai mare scandal de corupție din istoria sa, iar președintele Joseph Blatter și-a prezentat demisia după câștigarea celui de-al cincilea mandat.

Bale continuă la Real Madrid

Jucătorul galez al echipei Real Madrid, Gareth Bale, a declarat, pentru „The Sun”, că va rămâne la gruparea madrilenă şi în sezonul viitor. „Sigur că voi rămâne aici. Sunt jucător al echipei Real Madrid şi voi continua aici. Sunt foarte fericit şi sper să continui aici. Mă simt bine. Vreau să joc şi să câştig trofee”, a declarat Bale, care joacă la Real Madrid din 2013, când a semnat un contract pe şase sezoane pentru aproximativ 100 de milioane de euro.

Aleix Vidal a bătut palma cu FC Barcelona

Aleix Vidal, fotbalistul echipei FC Sevilla, va deveni săptămâna aceasta jucătorul formaţiei FC Barcelona, înţelegerea fiind valabilă pentru cinci sezoane. Vidal se va pregăti alături de noii săi colegi, dar până în ianuarie 2016 nu va putea evolua, din cauza unei sancţiuni decise de FIFA (interdicție la transferuri) în cazul FC Barcelona pentru infracţiuni comise la achiziţionarea a zece jucători minori. Transferul lui Vidal ar fi în valoare de aproximativ zece milioane de euro.

Forlan va pleca de la Cerezo Osaka

Atacantul uruguayan Diego Forlan va părăsi echipa japoneză Cerezo Osaka, din a doua ligă, după ce contractul său nu a fost prelungit, a anunţat presa niponă. Forlan a venit la Osaka în 2014 şi a marcat şapte goluri în 26 de meciuri înainte de retrogradare. În liga secundă, în acest sezon, el a marcat de zece ori în 16 meciuri. Diego Forlan a mai evoluat de-a lungul carierei la Independiente, Manchester United, Villarreal, Atletico Madrid, Internazionale Milano și Internacional Porto Alegre.

Antrenorul Unai Emery şi-a prelungit contractul cu FC Sevilla

FC Sevilla a anunţat că tehnicianul Unai Emery şi-a prelungit contractul cu un sezon, noul acord fiind valabil până în iunie 2017. Emery a preluat conducerea tehnică a echipei FC Sevilla în ianuarie 2013 şi a câştigat cu această formaţie de două ori Liga Europa, în 2014 şi în 2015.

Jorge Jesus a semnat pe trei sezoane cu Sporting Lisabona

„Sporting Lisabona anunţă că a ajuns la un acord cu Jorge Jesus pentru un contract de antrenor al echipei de seniori a clubului, valabil până la data de 30 iunie 2018”, se arată în comunicatul transmis de gruparea din Lisabona autorităţii de reglementare a pieţei de capital din Portugalia. Jorge Jesus a antrenat în ultimele sezoane echipa Benfica Lisabona. El a preluat conducerea tehnică a acestei formaţii în 2009 şi a câştigat de trei ori campionatul Portugaliei (ultima dată în 2015), Cupa Portugaliei în 2014, de cinci ori Cupa Ligii Portugaliei (ultima dată în 2015) şi Supercupa Portugaliei în 2014. Sporting a terminat ediţia trecută a campionatului Portugaliei pe locul 3 şi va evolua în play-off-ul Ligii Campionilor, în timp ce Benfica, în calitate de campioană a Portugaliei, va juca direct în grupele LC.