Știri pe scurt

Optimile de finală în Cupa Firmelor la minifotbal

Ediția a III-a a Campionatului de minifotbal rezervat firmelor programează la sfârșitul acestei săptămâni, pe terenul Bazei Sportive „Atletic Club” din Constanţa, întâlnirile din optimile de finală - vineri, ora 22.30: Fereastra Maxima - Chimpex; sâmbătă, ora 9.45: Rompetrol - VDT Construct, ora 10.30: Țiriac Auto - CS Pompierul, ora 11.15: Fila SH - Metro, ora 16.30: B.B.B. - Mega Image; duminică, ora 9.45: Terra Semper - Plasty Prod, ora 10.30: Auchan City - Black Sea, ora 11.15: Carrefour - RDS & RCS.

Selecție la CS Portul

Clubul Sportiv Portul Constanţa organizează în zilele de marți și joi, de la ora 14.00, la stadionul “Portul” din Constanţa, selecţie la fotbal pentru copii născuţi în anii 2004, 2005 şi 2006. Mai multe amănunte pot fi aflate de la antrenorul Gabriel Dinică (telefon 0722.526.023).

Patru jucători pleacă de la Pandurii

Clubul Pandurii Tg. Jiu a anunţat ieri, pe site-ul oficial, că fotbaliştii Eric de Oliveira, Deivydas Matulevicius, Paraskevas Christou şi Ciprian Brata au ajuns la final de contract şi nu vor rămâne la gruparea gorjeană. Brazilianul Eric a jucat pentru Pandurii în perioadele iulie 2013 - ianuarie 2014 şi februarie 2015 - iunie 2015. El a evoluat în 47 de meciuri oficiale, înscriind 17 goluri şi fiind autorul a 14 pase de gol. Deivydas Matulevicius (Lituania) a jucat pentru Pandurii în perioada iulie 2012 - iunie 2015, în 84 de meciuri oficiale (27 de goluri, 10 pase de gol). Cipriotul Paraskevas Christou a evoluat pentru Pandurii în perioada iulie 2013 - iunie 2015, în 46 de meciuri oficiale (trei goluri, trei pase de gol). Ciprian Brata a jucat pentru gruparea gorjeană în perioadele iulie 2010 - iulie 2012 şi iulie 2014 - iunie 2015, în 43 de meciuri oficiale la Pandurii (două goluri, o pasă de gol).

Antrenorul Liviu Ciobotariu a semnat cu saudiții de la Al Faisaly

Liviu Ciobotariu, tehnician care a antrenat în returul ediţiei 2014-2015 a Ligii 1 echipa ASA Tg. Mureş, a semnat un contract cu gruparea Al Faisaly. Clubul din Arabia Saudită a făcut acest anunţ pe contul său de Twitter, pe care a postat şi câteva fotografii în care poate fi văzut antrenorul român la semnarea contractului. Echipa Al Faisaly, care a încheiat sezonul trecut pe locul 7, a fost antrenată ultima dată de portughezul Antonio Conceicao, fost tehnician al formaţiilor CFR Cluj, FC Braşov şi Astra Giurgiu.

Olăroiu a pierdut finala Cupei Preşedintelui

Echipa Al Ahli, antrenată de Cosmin Olăroiu, a pierdut finala Cupei Preşedintelui în Emiratele Arabe Unite, fiind învinsă miercuri, cu scorul de 3-0, la loviturile de departajare, de formaţia Al Nasr. La finalul celor 120 de minute de joc, cele două echipe se aflau la egalitate, scor 1-1. Al Ahli a deschis scorul prin Ahmed Khalil, în minutul 36, Al Nasr reuşind egalarea prin autogolul lui Kyung-Won Kwon, în minutul 89. Al Nasr a câştigat, în premieră, Cupa Preşedintelui.

Anchetă în Australia după suspiciuni de deturnare de fonduri cu privire la candidatura pentru CM

Poliţia australină a anunţat ieri că a deschis o anchetă cu privire la o posibilă deturnare de fonduri legată de candidatura Australiei pentru organizarea Cupei Mondiale de fotbal din 2022, informează „Le Figaro”. Găzduirea Cupei Mondiale din 2022 a fost atribuită Qatarului, la 2 decembrie 2010, pe fondul unor acuzaţii de corupţie. Contracandidatele Qatarului au fost Australia, SUA, Japonia şi Coreea de Sud. Australia, care a cheltuit 40 de milioane de dolari australieni (aproximativ 27,5 milioane de euro) pentru candidatura sa, a primit un singur vot. Preşedintele Federaţiei Australiene de Fotbal, Frank Lowy, a afirmat, miercuri, că procesul de desemnare a ţării organizatoare nu a fost corect. De asemenea, el l-a acuzat pe Jack Warner, fost vicepreşedinte al FIFA şi al CONCACAF, că a deturnat o sumă importantă venită din Australia.

Walter Zenga, noul antrenor al echipei Sampdoria Genova

Tehnicianul Walter Zenga a sosit, ieri, în Italia şi urmează ca în această seară să semneze contractul de antrenor principal al echipei Sampdoria Genova, informează site-ul oficial al grupării din Serie A. „Simt o mare emoţie că mă întorc aici. La Genova am petrecut doi ani de neuitat. Este o mare provocare să preiau postul de la prietenul meu Sinisa Mihajlovic. Am avut şi alte oferte, dar când cunoşti un preşedinte cu pasiune, dorinţă şi caracter, aşa cum este Ferrero, nu poţi să refuzi. Apoi, Sampdoria este Sampdoria. Nu am vorbit cu Mihajlovic, dar o voi face. Sunt pregătit să o duc cât mai departe pe Sampdoria în Cupele Europene. Sunt fericit să revin în Italia”, a spus Zenga pe aeroportul „Cristoforo Colombo”. În vârstă de 55 de ani, Zenga a mai pregătit în cariera sa formaţiile New England Revolution, Brera, FC Naţional Bucureşti, Steaua Bucureşti, Steaua Roşie Belgrad, Gaziantepspor, Al Ain, Dinamo Bucureşti, Catania, US Palermo, Al Nasr (Arabia Saudită), Al Nasr (Emiratele Arabe Unite) şi Al Jazira. Ca jucător, Zenga a evoluat în perioada 1994-1996 la Sampdoria Genova. Tehnicianul Sinisa Mihajlovic a anunţat, luni, că părăseşte echipa Sampdoria Genova. El se afla la conducerea tehnică a formaţiei genoveze din noiembrie 2013. Echipa a încheiat sezonul 2014-2015 pe locul 7 în Serie A.

Galatasaray a câştigat, pentru a 16-a oară, Cupa Turciei

Echipa Galatasaray Istanbul a învins miercuri seară, în deplasare, cu scorul de 3-2 (Burak Yılmaz 40, 48, 60 / Jose Fernandao 27-pen., Volkan Şen 57), formaţia Bursaspor şi a câştigat pentru a 16-a oară Cupa Turciei, informează tff.org. Potrivit ntv.com.tr, în prima repriză a avut loc un incident, protagonişti fiind fotbaliştii Sabri Sarioglu şi Felipe Melo, ambii de la Galatasaray. Melo i-a reproşat lui Sarioglu la o fază că a dat o pasă greşită, iar acesta a reacţionat cu o replică dură. Conflictul a escaladat, la un moment dat Sarioglu prinzându-l pe Melo de bărbie, iar acesta din urmă lovindu-şi colegul de echipă. Cei doi s-au calmat după intervenţia unui oficial al clubului din Istanbul. Galatasaray Istanbul a câştigat în sezonul 2014-2015 şi campionatul Turciei.

PSG îi oferă 12 milioane de euro pe sezon lui Tevez

Cotidianul „Marca“ a anunțat ieri că Paris Saint-Germain doreşte să-l achiziţioneze pe atacantul Carlos Tevez, oferindu-i argentinianului un contract de 12 milioane de euro net pe sezon, de trei ori mai mult decât câştigă la Juventus. PSG îl vrea pe Tevez pentru a îl înlocui pe uruguayanul Edinson Cavani, care ar putea merge la Juventus. De serviciile fostului jucător al echipelor Manchester United şi City este interesat şi clubul Atletico Madrid. Atuul fostei campioane a Spaniei este tehnicianul argentinian Diego Simeone, însă „Marca“ scrie că uriaşa ofertă făcută de PSG este greu de refuzat. Carlos Tevez, în vârstă de 31 de ani, a fost transferat de Juventus de la Manchester City, în iunie 2013. El mai are un an de contract cu finalista Ligii Campionilor. În acest sezon, Tevez a marcat 29 de goluri în 47 de meciuri disputate în toate competiţiile.

Jorge Jesus se mută de la Benfica la Sporting Lisabona

Antrenorul Jorge Jesus va părăsi gruparea Benfica Lisabona şi va prelua conducerea tehnică a echipei Sporting Lisabona, el ajungând la un acord pentru un contract pe trei sezoane, cu un salariu anual de 3,2 milioane de euro. Potrivit cotidianului „Record“, Jesus ar putea obţine la Sporting chiar şi şase milioane de euro brut pe an, în funcţie de obiectivele atinse. Jorge Jesus a preluat-o pe Benfica în 2009 şi a câştigat cu această formaţie de trei ori campionatul Portugaliei (ultima dată chiar în acest an!), Cupa Portugaliei în 2014, de cinci ori Cupa Ligii Portugaliei (ultima dată în 2015) şi Supercupa Portugaliei în 2014. Sporting a terminat ediţia trecută a campionatului Portugaliei pe locul 3 şi va evolua în play-off-ul Ligii Campionilor. Benfica Lisabona, campioana Portugaliei, va juca direct în grupele LC.

Thomas Tuchel este noul antrenor al Borussiei Dortmund

Tehnicianul Thomas Tuchel a fost prezentat oficial în funcţia de antrenor principal al echipei Borussia Dortmund, unde îl înlocuieşte pe Jurgen Klopp. „Trebuie să dezvoltăm o atitudine specială. Trebuie să muncim mult, să fim umili, curajoşi şi deschişi. Vreau ca celelalte echipe să se teamă de noi”, a declarat Tuchel la prezentarea oficială. Antrenorul în vârstă de 41 de ani a semnat un contract pe trei ani cu Borussia, după ce în trecut a mai pregătit formaţia FSV Mainz. Klopp a anunţat din luna aprilie că părăseşte gruparea din Dortmund, pe care o pregătea din 2008. El a câştigat cu această formaţie, între altele, de două ori campionatul Germaniei.

Icardi şi-a prelungit contractul cu Inter

Fotbalistul argentinian Mauro Icardi şi-a prelungit contractul cu Internazionale Milano, noul acord fiind valabil până la data de 30 iunie 2019, informează site-ul oficial al clubului italian. Icardi este legitimat la gruparea milaneză din 2013, când a fost transferat de la Sampdoria Genova. În sezonul trecut, Mauro Icardi a înscris 22 de goluri în Serie A.

Qarabag Agdam a câştigat Cupa Azerbaidjanului

Echipa Qarabag Agdam a câştigat pentru a patra oară în istorie Cupa Azerbaidjanului, după ce a învins în finala de la Qabala, cu scorul de 3-1 (Reynaldo Silva 5, 39, Muarem 84 / N'For 77), formaţia Neftci Baku. Qarabag, care a reuşit eventul în acest sezon, a mai cucerit Cupa Azerbaidjanului în 1993, 2006 şi 2009.

Maurizio Sarri a demisionat de la Empoli

Clubul Empoli a anunţat ieri, pe site-ul oficial, că a încetat colaborarea cu tehnicianul Maurizio Sarri, care se afla la conducerea echipei din Serie A de trei ani. „Empoli FC a luat act de dorinţa tehnicianului Maurizio Sarri de a renunţa la contractul ce îl lega de club încă doi ani. Drept urmare, Empoli a decis să accepte demisia antrenorului. Îi mulţumim lui Maurizio Sarri pentru trei ani plini de succese”, se arată pe site-ul clubului italian. Potrivit „Gazzetta dello Sport”, Sarri a refuzat o ofertă de la Cagliari, grupare care îi propunea un contract pe trei ani.