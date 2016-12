Știri pe scurt

Crosul „Ziua Olimpică” are loc duminică, la Constanța

Duminică, de la ora 10.00, la Constanța, se va desfășura tradiționala competiție Crosul „Ziua Olimpică”, organizată de DJST Constanța, COSR, Academia Olimpică Română - Filiala Constanța, AJ de Atletism și Maritimo Shopping Center, în parteneriat cu Primăria Municipiului Constanța, Inspectoratul de Poliție al Municipiului Constanța, Inspectoratul Județean de Jandarmi și Inspectoratul Școlar Județean. Startul se va da din fața Sălii Sporturilor și se va alerga pe traseul b-dul Tomis (până la intrarea în municipiul Constanța, la vapor) - b-dul Aurel Vlaicu - parcare Maritimo Shopping Center (intrarea pe la primul sens giratoriu). Primii 400 de participanți vor primi tricourile oficiale din partea organizatorilor, care au pregătit și mai multe premii-surpriză. Ultimele detalii vor fi anunțate în cadrul conferinței de presă care va avea loc azi, de la ora 11.00, pe terasa hotelului „Sport”.

Înotătoarea Andra Singuran a urcat pe podium la CN Universitare

Biroul de presă al Universității „Ovidius” din Constanța a anunțat performanțele obținute de studenții Facultății de Educație Fizică și Sport la Campionatele Naționale Universitare de înot, care au avut loc la Pitești. Andra Singuran a câștigat medalii de argint în ambele probe la care a participat, respectiv 100 m bras și 100 m liber. La 100 m bras masculin, Andrei Ganea a sosit al patrulea, timpul său fiind cu doar o sutime de secundă inferior celui înregistrat de medaliatul cu bronz.

Juniorul Dragoş Mădăraş - eliminat în sferturi, la dublu juniori, la Roland Garros

Perechea Dragoş Nicolae Mădăraş / Louis Wessels (România / Germania) a ratat, ieri, calificarea în semifinalele probei de dublu juniori de la Roland Garros. Mădăraş şi Wessels au fost învinşi în sferturile de finală, cu scorul de 6-1, 6-4, după 47 de minute de joc, de cuplul american William Blumberg / Tommy Paul, cap de serie nr. 4.

Minaur Baia Mare a transferat cinci jucători

Handbaliştii Vladislav Ostroushko, Tamas Ivancsik, Uros Vilovski, Ivan Karacic şi Ionuţ Ramba au semnat contracte cu formația Minaur Baia Mare, campioana României la handbal masculin din sezonul 2015-2016, cu care vor juca şi în Liga Campionilor. Ostroushko (29 de ani, inter stânga) a jucat ultima dată la echipa ucraineană HC Motor Zaporoje, iar în carieră a mai evoluat la ZTR Zaporoje, HC St. Petersburg și HC Dinamo Minsk. Ungurul Ivancsik (32 de ani, extremă dreapta) a evoluat sezonul trecut la Balatonfüredi KSE, iar anterior la ETO Gyor, Tatabanya KC, Dunaferr SE și MKB Veszprem, el fiind şi câştigător al Cupei EHF, în 2008. Vilovski este pivot şi are dublă cetățenie, sârbă și maghiară. În cea mai mare parte a carierei sale, Vilovski a jucat pentru MKB Veszprem, în ultimii ani fiind împrumutat la Montpellier și Balatonfuredi. Bosniacul Karacic (30 de ani, centru) a jucat ultima dată la HC Meshkov Brest, în Belarus, după ce în carieră a mai trecut pe la formaţiile HMRK Zrijski, HRK Izvidac și RK Borac. Singurul handbalist român din cei cinci transferaţi de Minaur, Ionuț Ramba (23 de ani, inter stânga), vine de la HC Odorhei, cu care a câştigat Challenge Cup în acest an. Ramba a mai evoluat la Ştiinţa Bacău. Minaur Baia Mare a cucerit titlul naţional în acest an, după 16 ani de la ultima performanţă similară, urmând să reprezinte România în sezonul 2015-2016 al Ligii Campionilor.

Rugbystul Andrei Rădoi s-a transferat la Timișoara Saracens RCM UVT

Talonerul Andrei Rădoi (28 de ani) a fost transferat la echipa de rugby Timișoara Saracens RCM UVT, după ce a jucat ultima oară la formația engleză Ealing Trailfinders. Rădoi, care are 42 de selecții în echipa României, a fost prezentat miercuri de către formația bănățeană, liderul SuperLigii. Andrei Rădoi este un produs al clubului CSM Știința Baia Mare, pentru care a jucat până în 2013. Internaționalul român face parte din lotul convocat pentru World Nations Cup 2015 (fosta IRB Nations Cup), care va avea loc luna aceasta, la București.

Djokovic s-a calificat pentru Turneul Campionilor

Tenismanul sârb Novak Djokovic, lider în clasamentul ATP, şi-a asigurat participarea la Turneul Campionilor, competiţie care va avea loc la Londra, în perioada 15-22 noiembrie, după victoria de miercuri, din meciul cu spaniolul Rafael Nadal, din sferturile de finală de la Roland Garros. Djokovic a acumulat suficient de multe puncte în clasamentul ATP Race to London pentru a fi sigur că va încheia sezonul între primii opt în această ierarhie. Sârbul a câştigat ediţiile din 2008, 2012, 2013 şi 2014 ale Turneului Campionilor şi, dacă se va impune în acest an, va deveni primul jucător care îşi adjudecă trofeul de patru ori consecutiv. Djokovic s-a calificat în semifinalele turneului de la Roland Garros după ce l-a învins miercuri, cu scorul de 7-5, 6-3, 6-1, pe spaniolul Rafael Nadal, locul 7 ATP. În semifinale, sportivul sârb îl va întâlni pe britanicul Andy Murray, locul 3 ATP.

Glasgow Warriors, câștigătoare a Ligii Celtice la rugby

Scoțienii de la Glasgow Warriors au câștigat în premieră finala Guinness Pro 12 (fosta Ligă Celtică), ediția 2014-2015, competiție rugbystică reunind echipe de club din Scoția, Irlanda, Irlanda de Nord, Italia și Țara Galilor. În actul final, Glasgow Warriors a învins-o pe Munster (Irlanda) cu scorul de 31-13, într-un meci care a avut loc pe Kingspan Stadium din Belfast. Echipa scoțiană a jucat finala și anul trecut, când a pierdut în fața unei alte formații din Irlanda, Leinster. „Războinicii” din Glasgow vor fi și adversarii naționalei de rugby a României, într-un meci de pregătire pentru Cupa Mondială din Anglia, partidă care urmează să aibă loc la finele lui august sau la începutul lui septembrie, pe pământ britanic. Un alt meci al tricolorilor, tot în perioada menționată, va fi contra echipei Edinburgh.

Anglia a zdrobit selecționata Barbarians, într-un meci-test de rugby

Naționala de rugby a Angliei a zdrobit, într-un meci-test desfășurat pe Twickenham Stadium din Londra, selecționata Barbarians, formată din jucători din întreaga lume, cu un categoric scor 73-12, englezii reușind nu mai puțin de zece eseuri. Antrenorul gazdelor, Stuart Lancaster, a verificat în această partidă mai mulți jucători convocați la lotul național ce se pregătește pentru Cupa Mondială care va avea loc pe tărâm britanic, de la jumătatea lunii septembrie, dar și jucători de la naționala de tineret, cu șanse mari de a fi promovați în prima reprezentativă. De menționat că o selecționată a Angliei, formată din jucători care activează la cluburi din ligile inferioare și din campionatele regionale, England Counties XV, va susține la București, pe 5 și 9 iunie, două meciuri de verificare contra echipei bucureștene CSM Olimpia, respectiv selecționatei României Under 23. În alte meciuri amicale internaționale desfășurate până acum, Argentina Jaguars (echipa a doua a Argentinei), care va sosi la București pentru confruntările din IRB Nations Cup, a învins în două partide amicale echipa secundă a SUA, cu 54-6 și 28-23, iar Uruguay, țară calificată la CM de rugby, a pierdut în fața USA Selects cu 3-13.

Chicago Blackhawks s-a impus în primul meci al finalei Cupei „Stanley”

Echipa Chicago Blackhawks a câştigat primul meci al finalei Ligii Profesioniste nord-americane de hochei pe gheaţă (NHL), miercuri noapte, în deplasare, scor 2-1 cu formaţia Tampa Bay Lightning. Partida a doua va avea loc sâmbătă, tot la Tampa. Finala Cupei „Stanley” se dispută după sistemul „cel mai bun din şapte meciuri”.