Știri pe scurt

Turul al doilea din Cupa României la fotbal, faza pe județ

Astăzi, de la ora 17.30, sunt programate cele patru jocuri din cadrul fazei pe județul Constanța a Cupei României la fotbal, ediția 2015-2016, turul al doilea. Iată meciurile: AS Independența - Avîntul Comana (se joacă la Fîntîna Mare); Viitorul Fîntînele - Voința Valu lui Traian; Recolta Nicolae Bălcescu - Știința Poarta Albă (se joacă la Dorobanțu); AS Carvăn - Castelanii Castelu. Învingătoarele din aceste partide vor obține calificarea pentru turul al treilea, tur din care vor intra în competiție și cele 12 echipe din play-off-ul Ligii a IV-a.

Torje ar putea evolua la Fenerbahce Istanbul

Mijlocaşul Gabriel Torje, care a evoluat sezonul trecut la Konyaspor, unde a fost împrumutat de Udinese, ar putea fi transferat la vicecampioana Turciei, Fenerbahce Istanbul. Oficialii clubului turc au deschis deja negocierile cu gruparea italiană la care este legitimat internaţionalul român în vârstă de 25 de ani. Torje a marcat cinci goluri în 27 de partide jucate pentru Konyaspor, în campionatul recent încheiat. Gabriel Torje a fost achiziţionat de Udinese în 2011, de la Dinamo București, iar din 2012 a jucat sub formă de împrumut la Granada, la Espanyol Barcelona şi la Konyaspor. Torje mai are un an de contract cu Udinese.

Hamburger SV se menţine în Bundesliga după mari emoții

Echipa Hamburger SV a învins luni, în deplasare, cu scorul de 2-1 (Diaz 90+1, Muller 115 - Yabo 78), după prelungiri, formaţia Karlsruher SC, în manşa secundă a barajului de menţinere/promovare în prima ligă din Germania, astfel că va evolua şi în sezonul viitor în Bundesliga. În tur, scorul a fost 1-1. Hamburg a terminat pe locul 16 în prima ligă, în timp ce Karlsruhe a încheiat pe poziţia a treia în 2.Bundesliga.

Jordi Alba îşi va prelungi contractul cu FC Barcelona

FC Barcelona a anunţat ieri, pe site-ul oficial, că fundaşul Jordi Alba îşi va prelungi contractul până la data de 30 iunie 2020. Internaţionalul spaniol, în vârstă de 26 de ani, a venit la FC Barcelona în 2012, de la Valencia. Barcelona i-a stabilit lui Alba o clauză de reziliere de 150 de milioane de euro.

Krohn-Dehli a semnat cu FC Sevilla

Mijlocaşul danez Michael Krohn-Dehli a semnat un contract pe două sezoane cu FC Sevilla, a anunţat gruparea andaluză pe site-ul oficial. În vârstă de 32 de ani, Krohn-Dehli are în contract şi o opţiune pentru un sezon în plus. Michael Krohn-Dehli a evoluat în sezonul trecut la Celta Vigo.

AS Monaco s-a despărțit de Berbatov și Stekelenburg

Clubul AS Monaco a anunţat că a încheiat colaborarea cu fotbalistul bulgar Dimităr Berbatov, care era legitimat la gruparea din Ligue 1 din ianuarie 2014. „AS Monaco vrea să îi mulţumească lui Dimităr Berbatov, acest mare campion, pentru tot ce a făcut pentru club. Caracterul său, profesionalismul şi talentul său au ajutat echipa să îşi atingă obiectivele în Ligue 1 şi în Liga Campionilor”, se arată pe site-ul AS Monaco. Pe de altă parte, portarul olandez Maarten Stekelenburg, care a jucat la AS Monaco sub formă de împrumut, revine la Fulham.

Neil Taylor şi-a prelungit cu patru ani contractul cu Swansea

Internaţionalul galez Neil Taylor şi-a prelungit contractul cu Swansea City, noul său acord fiind valabil până în 2019, informează site-ul oficial al clubului din Premier League. Precedentul contract al lui Taylor mai era valabil un an. În sezonul trecut, Taylor a evoluat în 36 de meciuri pentru Swansea în toate competiţiile, echipa terminând campionatul pe locul 8. Taylor joacă la Swansea din 2010.

Roberto Carlos va antrena echipa Al Arabi

Fostul internaţional brazilian Roberto Carlos va antrena echipa qatariotă Al Arabi. El a fost demis de la echipa turcă Akhisar Belediyespor săptămâna trecută și a semnat cu Al Arabi un contract pe trei sezoane. Pentru Roberto Carlos, aceasta va fi a patra experienţă ca antrenor, după cele de la Sivasspor, Anji Mahacikala şi Akhisar Belediyespor.

Mihajlovici pleacă de la Sampdoria

Tehnicianul Sinișa Mihajlovici a anunţat într-o scrisoare deschisă, postată pe site-ul oficial al clubului Sampdoria Genova, că părăseşte echipa italiană, el mulţumindu-le tuturor colaboratorilor săi şi suporterilor. „Dragi suporteri, a sosit pentru mine cel mai dificil moment, cel al despărţirii. Acestea sunt ultimele mele cuvinte ca antrenor al Sampdoriei. Se încheie aici aventura mea. Aveam un obiectiv, l-am atins. Acum caut o altă provocare. Plec de la Sampdoria fără să am deocamdată un alt angajament sau fără să fi început negocieri. Se poate întâmpla orice, chiar şi să rămân acasă. Însă mintea şi sufletul îmi spun că este corect să ne oprim aici. Plec cu un mare zâmbet pe buze, pentru că am avut dublul noroc de a fi jucat pentru Sampdoria şi de a fi antrenat această echipă”, a menţionat Mihajlovici, care se afla la conducerea tehnică a echipei genoveze din noiembrie 2013. Sampdoria a încheiat sezonul 2014-2015 pe locul 7 în Serie A.

Udinese nu îi prelungeşte contractul lui Stramaccioni

Clubul Udinese nu îi va prelungi contractul antrenorului Andrea Stramaccioni, astfel că tehnicianul va părăsi gruparea italiană la finalul acestei luni. „Udinese anunţă că, în urma întâlnirii dintre conducere şi tehnicianul Andrea Straamaccioni, clubul a decis să nu profite de opţiunea de prelungire a contractului pentru sezonul 2015-2016. Drept urmare, colaborarea cu tehnicianul va înceta la expirarea contractului, în data de 30 iunie 2015. Udinese Calcio îi mulţumeşte lui Andrea Stramaccioni pentru munca depusă”, se arată pe site-ul clubului din Udine. Stramaccioni a preluat conducerea tehnică a echipei Udinese în iunie 2014.

Dermendzhiev a plecat de la Ludogoreţ

Tehnicianul Georgi Dermendzhiev a anunţat că părăseşte gruparea Ludogoreţ Razgrad, la care evoluează Cosmin Moţi şi cu care a câştigat titlul în acest an. Dermendzhiev i-a urat succes noului antrenor şi le-a mulţumit patronilor clubului pentru că i-au oferit şansa de a antrena echipa Ludogoreţ. Presa bulgară notează că, foarte probabil, succesorul lui Dermendzhiev va fi un tehnician spaniol. Georgi Dermendzhiev era antrenorul principal al formaţiei Ludogoreţ Razgrad din 2014.

Paul Clement va antrena formația Derby County

Fostul secund al echipei Real Madrid, Paul Clement, va avea prima experienţă ca antrenor principal, el urmând să pregătească formaţia Derby County, a anunţat clubul din a doua ligă engleză. Clement a semnat un contract pe trei sezoane şi îl înlocuieşte la Derby County pe Steve McClaren. Clement a fost secundul lui Carlo Ancelotti în ultimii ani, însoţindu-l pe italian la Chelsea Londra, Paris Saint-Germain şi Real Madrid.