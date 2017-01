Știri pe scurt

Constanţa Open 2015 - Backgammon

În perioada 29-31 mai, hotelul “Dacia Sud” din Mamaia găzduieşte întrecerile din cadrul Constanţa Open 2015 - Backgammon, competiţie organizată de Clubul Sportiv de Backgammon din Constanţa. Printre participanţii la Openul săptămânii de table şi backgammon se numără şi Cristinel Dragomir, vicepreședintele cu atribuții de președinte al Consiliului Judeţean Constanţa.

Begu și Dulgheru, învinse în proba de dublu de la Roland Garros

Perechea formată din Irina-Camelia Begu și Lara Arrubarrena (Spania) a pierdut vineri în fața cuplului alcătuit din Katarina Srebotnki (Slovenia) și Caroline Garcia (Franța), cu scorul de 6-7 (7/9), 4-6 în turul secund al probei de dublu de la al doilea turneu de Grand Slam, Roland Garros, dotat cu premii în valoare totală de 15.980.135 de dolari. În aceeași fază a competiției, Alexandra Dulgheru și Magdalena Rybarikova (Slovacia) au cedat fără drept de apel în disputa cu pereche spaniolă Silva Soler-Espinosa și Maria-Teresa Torro, cu scorul de 6-1, 6-0.

Lucian Bute vrea să revină în ring

Boxerul român Lucian Bute, fost campion mondial IBF la supermijlocie, a reluat de o lună antrenamentele și este dornic să urce în ring pentru un meci în luna iulie, august sau septembrie, relatează presa online canadiană. Pugilistul în vârstă de 35 de ani a participat la o emisiune televizată în care a părut că și-a regăsit forma sa de zile mari și așteaptă cu încredere viitorul său meci. Bute a boxat ultima oară în ianuarie 2014, când a fost învins la puncte de canadianul Jean Pascal, a doua sa înfrângere din palmares față de 31 victorii. „Spatele meu este bine, am început antrenamentele de o lună. Aștept vești despre viitorul meu meci. Am vorbit cu agentul meu Al Haymon și i-am dat OK-ul, sunt sănătos, sunt în sală și doar aștept telefonul care să-mi spună unde, o dată și un adversar”, a declarat Bute, care nu a mai boxat de un an și jumătate. Pugilistul gălățean s-a referit și la meciul secolului dintre Mayweather și Pacquiao, apreciind că americanul a meritat victoria: „A fost un meci bine gestionat de Floyd Mayweather. A făcut destul pentru a câștiga meciul. Cinstit, el este cel mai bun boxer al momentului”. Lucian Bute și-a pierdut titlul mondial în mai 2012, după ce a fost învins prin KO tehnic de britanicul Carl Froch în repriza a 5-a a meciului de la Nottingham.

FIA încearcă să atragă noi echipe în Formula 1

Federaţia Internaţională de Automobilism (FIA) a deschis o procedură pentru atragerea unor noi echipe în Formula 1, care ar urma să se alinieze pe grila de start în 2016. Candidaţii trebuie să-şi anunţe intenţia de se alătura Marelui Circ până la 30 iunie, apoi trebuie să prezinte dovada capacităţilor lor tehnice şi financiare până la 1 septembrie, urmând ca FIA să dea verdictul la 30 septembrie. În procesul de selecţie, FIA va urmări capacitatea tehnică şi resursele echipei, capacitatea de a obţine şi menţine o finanţare suficientă, care să-i permită participarea în F1 la un nivel competitiv, experienţa şi resursele umane, precum şi valoarea pe care candidatul o poate aduce campionatului. Forul automobilistic mondial a mai deschis o procedură similară în decembrie 2013, iar singura echipă acceptată a fost Haas Formula, patronată de omul de afaceri american Gene Haas, team ce va debuta în F1 sezonul viitor. În acest sezon, zece echipe participă la Campionatul Mondial de Formula 1.