Știri pe scurt

Candidatul susţinut de FRF s-a retras din cursa pentru preşedinţia FIFA

Preşedintele Federaţiei Olandeze de Fotbal, Michael van Praag, a anunţat, ieri, că nu va mai candida pentru preşedinţia FIFA, astfel în cursa pentru conducerea forului mondial rămânând actualul şef, Joseph Blatter, iordanianul Ali Bin Al-Hussein şi portughezul Luis Figo, informează bbc.com. În vârstă de 67 de ani, Van Praag, care avea printre susţinătorii declaraţi şi Federaţia Română de Fotbal, a precizat că la alegerile din 29 mai îl va vota pe prinţul Ali Bin Al-Hussein al Iordaniei. Olandezul a susţinut aseară o conferinţă de presă, în care a explicat motivele retragerii candidaturii. În vârstă de 79 de ani, Blatter este considerat favorit la alegerile pentru postul de preşedinte al FIFA. Joseph Blatter se află la al patrulea mandat de preşedinte al FIFA, for pe care îl conduce din 1998. În luna februarie, şi francezul Jerome Champagne s-a retras din cursa pentru postul de preşedinte al FIFA.

Boloni s-a despărţit de gruparea Al Khor

Conducerea clubului Al Khor nu i-a prelungit contractul antrenorului Ladislau Boloni, care a expirat la finalul sezonului recent încheiat, informează site-ul oficial al grupării din Qatar. Oficialii clubului i-au mulţumit lui Boloni pentru munca depusă în cei trei ani în care a antrenat echipa, printr-o ceremonie la care au participat şi fotbalişti ai formaţiei. Al Khor a terminat campionatul pe locul 10 din 14, cu 30 de puncte în 26 de etape. Presa din zona Golfului notează că Boloni ar putea prelua conducerea tehnică a grupării Al Wahda, locul 4 în campionatul din Emiratele Arabe Unite.

Romeo Surdu şi Cristian Bud, campioni în Republica Moldova

Echipa Milsami Orhei, la care evoluează Romeo Surdu şi Cristian Bud, a câştigat, pentru prima dată, campionatul Republicii Moldova, informează site-ul oficial al clubului moldovean. Milsami a obţinut titlul după ce a învins pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (Andronic 43, Mamah 83-autogol / Leuca 90+5), formaţia Dacia Chişinău. La gazde, Romeo Surdu a jucat până în minutul 81, când a fost înlocuit cu Bud. În meciul de miercuri a jucat şi Cornel Gheţi, care a intrat pe teren în minutul 34. La Milsami Orhei mai este legitimat un fotbalist din România, Ovidiu Mendizov.

Ştefan Radu a ratat Cupa Italiei

Fundaşul Ştefan Radu a marcat golul echipei Lazio Roma în finala Cupei Italiei, câştigată de Juventus Torino cu scorul de 2-1, după prelungiri, miercuri seară, pe Stadionul Olimpic din Roma. Ştefan Radu a fost căpitanul echipei Lazio la acest meci, el marcând cu capul în minutul 4. Ştefan Radu a acuzat o accidentare în minutul 70, fiind înlocuit cu Mauricio. Banderola de căpitan a fost preluată de Lulic. Golurile echipei Juventus au fost înscrise de Chiellini (min. 11) şi Matri (min. 97). Juventus a câştigat astfel Cupa Italiei pentru a zecea oară şi pentru prima oară din sezonul 1994-1995. Jucătorii antrenaţi de Massimiliano Allegri au câştigat în acest sezon şi campionatul Italiei şi pot reuşi „tripla”, dacă se vor impune în finala Ligii Campionilor, programată la 6 iunie, la Berlin, când vor înfrunta pe FC Barcelona.

Mățel a câştigat Cupa Croaţiei

Echipa Dinamo Zagreb, cu fundaşul Alexandru Măţel pe banca de rezerve, a câştigat Cupa Croaţiei, după ce a învins miercuri seară, pe teren propriu, cu scorul de 4-2, după executarea lovituror de departajare, formaţia RNK Split, în finala competiţiei, informează site-ul oficial al grupării din Zagreb. La finalul celor 120 de minute, scorul a fost egal, 0-0. Dinamo Zagreb a câştigat pentru a 13-a oară în istorie Cupa Croaţiei.

Hoban a marcat un gol în finala Cupei Israelului

Mijlocaşul Ovidiu Hoban a marcat un gol în finala Cupei Israelului, pe care echipa sa, Hapoel Beer Sheva, a pierdut-o miercuri seară, la Haifa, cu scorul de 2-6 (Hoban 34, Buzaglo 57 / Prica 21, 47, 52, Ziv 28, Zahavi 58, Radi 62), în faţa formaţiei Maccabi Tel Aviv. Hoban, care a jucat tot meciul, a primit un cartonaş galben în minutul 32. Maccabi Tel Aviv a câştigat pentru a 17-a oară în istorie Cupa Israelului.

Pantilimon a contribuit decisiv la menținerea echipei Sunderland în Premier League

Echipa Sunderland, cu portarul Costel Pantilimon integralist, a terminat la egalitate, scor 0-0, pe terenul formaţiei Arsenal Londra, într-un meci restant din etapa a 33-a a campionatului englez. În urma remizei de miercuri, Sunderland şi-a asigurat menținerea în Premier League. Cu o etapă înainte de finalul sezonului, Sunderland a acumulat 38 de puncte şi nu mai poate fi ajunsă de Hull City, prima formaţie aflată sub linia retrogradării, cu 34 de puncte. În acest meci, Costel Pantilimon a avut opt intervenții decisive, fiind desemnat cel mai bun jucător al oaspeților. El are 28 de meciuri jucate în acest sezon, toate ca titular.

Xavi și-a anunțat plecarea de la FC Barcelona

Fostul internaţional spaniol Xavi Hernandez a anunţat ieri, într-o conferinţă de presă, că FC Barcelona i-a oferit un nou contract, dar el consideră că este momentul să părăsească echipa catalană şi a precizat că în următoarele două sezoane va juca în Qatar, la Al Sadd. „Vreau să mulţumesc conducerii clubului pentru că a avut încredere în mine. În ultimele săptămâni mi-a oferit prelungirea contractului până în 2018, dar eu luasem decizia de a pleca. Le mulţumesc fanilor şi sper să nu dezamăgesc pe nimeni. Obiectivul meu principal este să mă întorc la această casă. Decizia mea este definitivă, dar nu a fost uşor să o iau. Cred că este momentul ca eu să plec. Am făcut bine că am mai rămas un sezon, dar acest sezon a avut mai puţine minute. Este momentul unei schimbări. Am un proiect atractiv la Qatar, voi juca la Al Sadd în următoarele două sezoane. Am un proiect interesant şi la academia Aspire (n.r. - din Qatar). Aş putea să mă formez ca viitor antrenor şi director sportiv. Îmi doresc să mă întorc aici şi să muncesc pentru Barcelona, fie ca antrenor, fie ca director sportiv...”, a spus fotbalistul în vârstă de 35 de ani. Xavi, campion mondial şi european cu Spania, a jucat de-a lungul carierei, la nivel de club, numai la FC Barcelona, cu care a obţinut peste 20 de trofee, printre care se numără şi trei Ligi ale Campionilor.

Real Madrid îi va prelungi contractul lui Pepe

Conducerea clubului Real Madrid va prelungi contractul fundaşului portughez Pepe pentru încă un sezon, până în iunie 2017, a anunţat postul La Sexta, citat de cotidianul „Sport”. Potrivit sursei citate, oficialii madrileni au fost foarte mulţumiţi de randamentul lui Pepe, care are contract până în iunie 2016, şi au decis să-i mai ofere o înţelegere pentru încă un sezon. „Sport” notează că prelungirea contractului lui Pepe va duce la plecarea francezului Raphael Varane, care îşi doreşte să fie titular. Pe de altă parte, La Sexta susţine că secundul lui Carlo Ancelotti de la Real Madrid, Paul Clement, va prelua din sezonul viitorul echipa Derby County.

AS Trencin s-a impus, în premieră, în campionatul Slovaciei

Formaţia AS Trencin a câştigat, miercuri seară, în premieră campionatul Slovaciei, la 20 de zile după ce a obţinut şi Cupa Slovaciei. Cu două etape înainte de finalul sezonului, Trencin are opt puncte avans faţă de rivala MSK Zilina, care a fost învinsă, pe teren propriu, de Slovan Bratislava, scor 2-1. AS Trencin s-a impus marţi, în deplasare, cu scorul de 1-0, în partida cu echipa Dukla Banska Bystrica. La 1 mai, Trencin a câştigat, tot în premieră, şi Cupa Slovaciei, după ce a învins, în finală, echipa FK Senica, scor 3-2, după executarea loviturilor de departajare.

Ferencvaros, pentru a 21-a oară câştigătoare a Cupei Ungariei

Echipa Ferencvaros a câştigat, miercuri seară, Cupa Ungariei pentru a 21-a oară, un record, după ce s-a impus în finală, la Budapesta, cu scorul de 4-0 (Varga 53, Batik 60, Lamah 68, Szolnoki 86-autogol), în faţa formaţiei Videoton FC. Acesta este primul trofeu important pentru Ferencvaros obținut după o pauză de 11 ani.

FK Rabotnicki a obținut Cupa Macedoniei...

Formaţia FK Rabotnicki a câştigat, miercuri seară, Cupa Macedoniei, după ce a învins în finală, la Skopje, cu scorul de 2-1 (Ilijoski 68, Altiparmakovski 72 / Churlinov 45), echipa FK Teteks. FK Rabotnicki a câştigat Cupa Macedoniei şi în 2008, 2009 şi 2014.

...iar APOEL Nicosia, pe cea a Ciprului

Formaţia APOEL Nicosia a câştigat Cupa Ciprului, după ce a învins în finală, miercuri seară, la Larnaca, scor 4-2 (De Vincenti 31, Efrem 45+1, 53, Riise 60 / Sema 11, Sielis 90), echipa AEL Limassol. APOEL Nicosia are şansa să câştige duminică şi campionatul Ciprului, dacă nu va fi învinsă de Ermis Aradippou.

Şahtior Doneţk s-a calificat în finala Cupei Ucrainei

Echipa Şahtior Doneţk, antrenată de Mircea Lucescu, s-a calificat în finala Cupei Ucrainei, după ce a terminat la egalitate, miercuri, pe teren propriu, la Lvov, scor 1-1 (Kalinici 30 - Luiz Adriano 77-pen.), cu formaţia Dnepr Dnepropetrovsk, în manşa secundă a semifinalelor competiţiei. În tur, Şahtior s-a impus în deplasare cu scorul de 1-0. Miercuri, fundaşul Alexandru Vlad a fost doar rezervă la Dnepr. În finală, Şahtior va întâlni echipa Dinamo Kiev, care a trecut cu scorul general de 4-1 de formaţia Olimpik Doneţk.

Suspendarea lui Fabregas a fost redusă la un singur meci

Chelsea Londra a anunţat pe site-ul oficial că suspendarea mijlocaşului Cesc Fabregas a fost redusă de la trei meciuri la unul singur. Fabregas a fost suspendat trei jocuri după ce a primit un cartonaş roşu la partida pierdută cu West Bromwich Albion, scor 0-3, luni, în etapa a 37-a. Chelsea a făcut apel la decizia suspendării lui Fabregas, apreciind că este „disproporţionată”. Fabregas nu va lipsi astfel decât la meciul din ultima etapă, cu Sunderland, şi va putea evolua încă de la începutul sezonului viitor.

Nîmes nu va mai fi retrogradată în a treia ligă franceză

Comisia de Apel a federaţiei franceze a decis să anuleze decizia luată în martie de Comisia de Disciplină, cu privire la retrogradarea echipei Nîmes în al treilea eşalon din Franţa, sancţiunea în cazul acestei grupări urmând să fie de depunctare. Ca urmare, Nîmes va începe ediţia viitoare a ligii secunde franceze cu o penalizare constând în retragerea de puncte, numărul acestora nefiind precizat. Cu o etapă înainte de finalul sezonului, Nîmes se află pe locul 13, cu 46 de puncte, în clasamentul ligii secunde din Franţa. Comisia de Disciplină a Ligii Franceze hotărâse ca Nîmes să fie retrogradată din liga a doua în liga a treia, la finalul actualului sezon, ca urmare a implicării într-un caz de presupusă trucare a unor meciuri. Oficialii clubului Olympique Nîmes sunt bănuiţi că au aranjat mai multe meciuri din sezonul trecut al Ligue 2, pentru a evita retrogradarea echipei în al treilea eşalon al fotbalului francez.