Știri pe scurt

Școala de fotbal „Florin Răducioiu“

Fostul preşedinte al Federației Române de Fotbal, Mircea Sandu, a anunţat ieri, într-o conferinţă de presă, că intenţionează să înfiinţeze în Sectorul 2 al Capitalei o şcoală de fotbal care să poarte numele fostului internaţional Florin Răducioiu. Firma de consultanţă sportivă Best Business Sport, condusă de Mircea Sandu, va organiza Cupa Sectorului 2 la fotbal, pentru elevii din clasele I - IV. La competiţia organizată în parteneriat cu Primăria Sectorului 2 din București au fost înscrişi 500 de copii. Cele mai multe partide se vor disputa pe terenul inaugurat în urmă cu trei ani de preşedintele UEFA, Michel Platini, în Parcul Florilor. Prin intermediul lui Mircea Sandu, UEFA a trimis opt rânduri de echipament complet plus mingi pentru echipele care vor disputa finala Cupei Sectorului 2. Primarul Neculai Onţanu a declarat în cadrul conferinţei de presă că îşi doreşte ca această competiţie să devină permanentă.

Andrea Pirlo va juca în Qatar

Mijlocaşul Andrea Pirlo a decis să renunţe la ultimul an de contract cu echipa Juventus Torino şi din sezonul viitor va juca în Qatar, de unde are oferte de la formaţiile El Jaish şi Al Sadd, a anunţat, ieri, site-ul calciomercato.com. Pirlo, care împlinește azi vârsta de 36 de ani, mai are contract cu Juventus Torino până în vara anului 2016. El Jaish, formație care a fost pregătită de Răzvan Lucescu în perioada iunie 2012 - ianuarie 2014, a terminat actualul sezon pe locul 3. Al Sadd, fostul club al spaniolului Raul Gonzalez, a câştigat Liga Campionilor Asiei în 2011, iar sezonul precedent a terminat pe poziţia a doua în campionatul din Qatar. Andrea Pirlo a câştigat cu Juventus Torino trei titluri consecutive şi două Supercupe ale Italiei, iar în acest sezon are şansa să câştige şi Liga Campionilor, în finala cu FC Barcelona, programată la 6 iunie, la Berlin.

Dybala va evolua la Juventus Torino

Atacantul argentinian Paulo Dybala va evolua în următoarele cinci sezoane la Juventus Torino, a anunţat antrenorul echipei Palermo, Giuseppe Iachini. Potrivit presei italiene, Dybala a fost transferat pentru suma de 32 de milioane de euro. În vârstă de 21 de ani, Dybala evolua la Palermo din 2012.

Benfica Lisabona a obținut al 34-lea titlu de campioană a Portugaliei

Benfica Lisabona a câştigat, pentru a 34-a oară, campionatul Portugaliei, după ce a remizat, în deplasare, scor 0-0, cu echipa Vitoria Guimaraes, în etapa a 33-a, penultima din actualul sezon. Benfica a câştigat titlul beneficiind de faptul că rivala FC Porto, a doua clasată, a înregistrat, de asemenea, un rezultat de egalitate, scor 1-1, în deplasare, cu Belenenses. Acesta este al doilea titlu naţional consecutiv pentru Benfica Lisabona şi al treilea pentru tehnicianul Jorge Jesus, care a mai câştigat de alte două ori campionatul Portugaliei, cu Benfica, în 2010 şi în 2014.

Zenit Sankt Petersburg a câştigat campionatul Rusiei

Zenit Sankt Petersburg a câştigat campionatul Rusiei, după ce a terminat la egalitate, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Ufa, în etapa a 28-a. Cu două etape înainte de final, Zenit are 64 de puncte, în timp ce CSKA Moscova, ocupanta locului secund, are 56 de puncte. Acesta este primul titlu pentru Zenit Sankt Petersburg după 2012.

Dynamo Kiev a întrerupt supremația lui Șahtior

Formaţia Dynamo Kiev a câştigat campionatul Ucrainei, după ce a învins pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (Vida 84), echipa Dnepr Dnepropetrovsk, în etapa a 24-a. La Dnepr, Alexandru Vlad a fost integralist. Cu două etape înainte de final, Dynamo Kiev are 62 de puncte, în timp ce echipa de pe locul secund, Şahtior Doneţk, antrenată de Mircea Lucescu, are 55 de puncte. Acesta este primul titlu de campioană pentru Dynamo Kiev, după cel din sezonul 2008-2009. Din 2009 până în acest sezon, titlul a fost câştigat de Şahtior Donețk.

Maccabi Tel Aviv, pentru a 22-a oară campioană în Israel

Maccabi Tel Aviv a câştigat titlul de campioană în Israel, după ce a învins pe teren propriu, cu scorul de 2-1, formaţia Hapoel Kiryat Shmona, în etapa a 8-a a play-off-ului. Golurile învingătorilor au fost marcate de Rade Prica şi Maharan Radi, în timp ce pentru oaspeţi a înscris Roi Kehat. Cu două etape înainte de finalul sezonului, Maccabi Tel Aviv are un avans de nouă puncte faţă de următoarea clasată, Hapoel Kiryat Shmona. Maccabi Tel Aviv, care a câştigat al treilea titlu consecutiv şi al 22-lea din istorie, poate realiza tripla în acest sezon, după ce a câştigat Cupa Ligii şi va disputa finala Cupei Israelului, unde va întâlni formaţia Hapoel Beer Sheva.

FC Basel a câştigat campionatul Elveţiei

FC Basel a câştigat campionatul Elveţiei pentru a 18-a oară în istorie şi a şasea oară consecutiv, după ce a remizat, scor 0-0, cu Young Boys Berna, în etapa a 33-a. FC Basel a devenit al doilea cel mai titrat club din Elveţia, după Grasshoppers Zurich, care are în palmares 27 de titluri de campioană. Cu trei etape înainte de final, FC Basel are 74 de puncte, cu 11 mai multe decât Young Boys Berna, ocupanta poziţiei secunde.

FC Midtjylland, campioana Danemarcei

FC Midtjylland a câştigat, în premieră, titlul de campioană în Danemarca, după ce a învins pe teren propriu, cu scorul de 2-0, formaţia FC Copenhaga, în etapa a 29-a a campionatului. Golurile învingătorilor au fost marcate de Andre Romer şi Pione Sisto. Cu patru etape înainte de finalul sezonului, FC Midtjylland are un avans de 12 puncte şi avantajul meciurilor directe faţă de principala urmăritoare, FC Copenhaga.

Pyunik Erevan s-a impus în campionatul Armeniei

Pyunik Erevan a câştigat campionatul Armeniei pentru a 14-a oară în istorie, acesta fiind primul titlu de campioană obținut după 2010. FC Pyunik a câştigat titlul după ce principalele adversare, Ulisses FC şi FC Shirak, au remizat în meciurile disputate în ultima etapă a campionatului. Pyunik este şi deţinătoarea Cupei Armeniei, câştigată în faţa formaţiei FC Mika, scor 3-1.

IFK Goteborg a cucerit Cupa Suediei

IFK Goteborg a câştigat Cupa Suediei, după ce a învins în finala competiției, cu scorul de 2-1 (Lasse Vibe 68, Soren Rieks 78 / Ayanda Nkili 23), formaţia Orebro SK. IFK Goteborg, liderul la zi în campionat, a câştigat pentru a şaptea oară în istorie Cupa Suediei.