Știri pe scurt

FC Voluntari a promovat în Liga 1

Echipa FC Voluntari a obţinut, matematic, promovarea în Liga 1 la fotbal, după ce s-a impus sâmbătă, pe teren propriu, scor 4-1, în faţa formaţiei Rapid CFR Suceava, iar Academica Argeş Piteşti, echipa clasată pe locul secund în Seria 1, a remizat în deplasare cu CF Brăila, scor 0-0, în etapa a 7- a play-off-ului Ligii a II-a. Tot sâmbătă, în Seria 1, SC Bacău a învins, pe teren propriu, pe Gloria Buzău, scor 4-0. Cu trei etape înainte de finalul play-off-ului, FC Voluntari ocupă primul loc, cu 70 de puncte, şi nu mai poate fi depăşită de Academica Piteşti, care are 60 de puncte. În Seria a 2-a, ACS Poli Timişoara, care obţinuse matematic promovarea încă din săptămâna precedentă, nu a evoluat sâmbătă, deoarece adversara FC Olt Slatina s-a retras din campionat. CS Mioveni s-a impus acasă în faţa formaţiei Unirea Tărlungeni, scor 3-1, iar Olimpia Satu Mare a terminat la egalitate, pe teren propriu, cu CS Metalul Reşiţa, scor 1-1. ACS Poli are 61 de puncte, iar CS Mioveni, ocupanta locului 2, are 49 de puncte. ACS Poli Timişoara şi FC Voluntari au promovat din punct de vedere sportiv, dar vor accede în primul eşalon sub rezerva obţinerii licenţei pentru ediţia 2015-2016 a Ligii 1, proces care este în curs de desfăşurare la Comisia de Licenţiere din cadrul FRF.

Modificări în lotul naţionalei U18 a României

Bruno Vasiu şi Florinel Coman, jucătorii echipei FC Viitorul, au fost înlocuiţi cu Sebastian Mailat (LPS Banatul Timișoara) şi Cristian Ene (FC Viitorul) în lotul echipei naţionale de fotbal Under 18 a României pentru partidele amicale cu reprezentativa similară a Croaţiei, a anunţat, duminică, site-ul oficial al FRF. Vasiu şi Coman s-au accidentat, sâmbătă, în finala Campionatului Naţional rezervat juniorilor A. Reprezentativa U18 a României, pregătită de Andrei Spier, va disputa, la 19 mai şi la 21 mai, în deplasare, două partide de verificare cu selecţionata similară a Croaţiei. Reprezentativa formată din jucători născuţi după 1 ianuarie 1997 debutează în noiembrie în preliminariile UEFA Under 19 EURO 2016, într-o grupă alături de Elveţia, Insulele Feroe și Andorra, din care primele două clasate se vor califica la Turul de Elită, ultima rundă înaintea Campionatului European.

Moţi a câştigat titlul în Bulgaria, cu Ludogoreț

Formaţia Ludogoreţ Razgrad, la care evoluează Cosmin Moţi, a câştigat, pentru a patra oară consecutiv, campionatul Bulgariei. Ludogoreț şi-a asigurat titlul după victoria, cu scorul de 4-1, din meciul de pe teren propriu cu Lokomotiv Sofia. Moţi a fost integralist în această partidă. Cu două etape înainte de finalul sezonului, Ludogoreț Razgrad are 11 puncte avans faţă de a doua clasată, Litex Loveci, care are un joc mai puţin. Pe de altă parte, conform novinite.com, înaintea partidei de vineri a fost inaugurată, la „Ludogoreț Arena”, tribuna ce poartă numele lui Cosmin Moţi. Decizia ca o tribună să primească numele fotbalistului român a fost luată după prestaţia remarcabilă a lui Moţi în 2014, în Liga Campionilor. În august 2014, echipa FC Steaua SA București a ratat calificarea în grupele Ligii Campionilor, după executarea loviturilor de departajare, scor 5-6, în poarta formaţiei bulgare Ludogoreț Razgrad apărând Cosmin Moţi, care a parat două penalty-uri şi a înscris un gol de la 11 metri.

Paris Saint-Germain, pentru a cincea oară campioană a Franţei

Formaţia Paris Saint-Germain a câştigat pentru a cincea oară campionatul Franţei, sâmbătă, după victoria cu scorul de 2-1 (Matuidi 17, Lavezzi 25 / Mounier 40) înregistrată în meciul din deplasare cu Montpellier, din etapa a 37-a, penultima. Paris Saint-Germain are 80 de puncte şi nu mai poate fi depăşită de rivala Olympique Lyon, locul 2 cu 72 de puncte, care a remizat pe teren propriu cu Bordeaux, scor 1-1. PSG a mai câştigat campionatul Franţei în 1986, 1994, 2013 şi 2014.

S-au decis campioanele și în Macedonia, Slovenia și Albania

Vardar Skopje a câştigat titlul de campioană în Macedonia, după ce a învins sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 4-1, formaţia FK Renova, în etapa a 31-a, penultima a sezonului. Cu o etapă înainte de finalul sezonului, Vardar Skopje are trei puncte avans şi avantajul meciurilor directe faţă de principala urmăritoare, FK Rabotnicki. Vardar Skopje a câştigat pentru a opta oară în istorie titlul de campioană şi a treia oară în ultimii patru ani. NK Maribor a câştigat titlul de campioană a Sloveniei, după ce a învins sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, formaţia NK Domzale, în etapa a 34-a. Cu două etape înainte de finalul sezonului, NK Maribor are un avans de opt puncte faţă de principala urmăritoare, NK Celje. NK Maribor a câştigat al cincilea titlu consecutiv şi al 13-lea din istorie. KS Skenderbeu a câştigat titlul de campioană în Albania, după ce a învins sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, formaţia Flamurtari Vlore, în penultima etapă a actualei ediţii. Cu o etapă înainte de finalul sezonului, KS Skenderbeu are şapte puncte avans faţă de principala urmăritoare, KS Kukesi, care mai are două meciuri de jucat. Acesta este al cincilea titlu consecutiv câştigat de KS Skenderbeu şi al şaselea din istorie.

UEFA a deschis o procedură disciplinară ce vizează clubul Dnepr Dnepropetrovsk

UEFA a anunţat, pe site-ul oficial, că a deschis o procedură disciplinară ce vizează clubul Dnepr Dnepropetrovk, ca urmare a neregulilor semnalate la meciul echipei ucrainene cu formaţia Napoli, din manşa secundă a semifinalelor UEFA Europa League. Gruparea Dnepr face obiectul procedurii disciplinare după ce jucătorii au primit mai mult de cinci cartonaşe, pentru lacune în organizare (scările blocate) şi din cauza comportamentului necorespunzător al suporterilor (intrarea pe teren a fanilor, comportament rasist, aprinderea şi aruncarea unor torţe, incidente în public). Corpul de Control, Etică şi Disciplină al UEFA va analiza acest caz la 21 mai. Formaţia ucraineană Dnepr Dnepropetrovsk, cu fundaşul Alexandru Vlad pe banca de rezerve, s-a calificat în finala UEL, după ce a eliminat, în semifinale, echipa italiană SSC Napoli.

Mane a reuşit cel mai rapid hat-trick din istoria Premier League

Sadio Mane, fotbalistul echipei Southampton, a realizat, sâmbătă, în meciul cu Aston Villa, scor 6-1, cel mai rapid hat-trick din istoria Premier League, el reuşind această performanţă într-un interval de două minute şi 56 de secunde, informează premierleague.com. Mane a înscris în minutele 13, 14 şi 16. Sadio Mane a îmbunătăţit cu 97 de secunde precedentul record, stabilit de Robbie Fowler la Liverpool, în 1994.

Danezul Simon Poulsen va juca la PSV Eindhoven

Internaţionalul danez Simon Poulsen, în vârstă de 30 de ani, a semnat un contract pe două sezoane cu gruparea PSV Eindhoven, informează „L'Equipe“. Simon Poulsen a jucat ultima dată la AZ Alkmaar. PSV Eindhoven a câştigat în aprilie, pentru a 22-a oară, campionatul Olandei şi va evolua sezonul viitor în grupele Ligii Campionilor.

Tehnicianul Markus Babbel şi-a prelungit contractul cu FC Lucerna

Clubul elveţian Lucerna, la care este legitimat Cristian Ianu, a anunţat, pe site-ul oficial, că tehnicianul Markus Babbel şi-a prelungit contractul cu un an. Noua înţelegere a lui Markus Babbel este valabilă până la finalul sezonului 2015-2016. În vârstă de 42 de ani, Babbel se afla la conducerea echipei FC Lucerna din octombrie 2014.

Mario Balotelli, amendat şi cu permisul suspendat pentru că a depăşit viteza legală

Mario Balotelli, fotbalistul echipei FC Liverpool, a fost amendat cu 800 de lire sterline şi permisul de conducere i-a fost suspendat pentru 28 de zile, ca urmare a unei încălcări a codului rutier ce a fost constatată în decembrie 2014, informează mirror.co.uk. Balotelli va trebui să achite în plus o compensaţie de 80 de lire sterline şi 100 de lire sterline constând în cheltuieli de judecată. Mario Balotelli a fost condamnat săptămâna trecută, în absenţă. Balotelli a fost oprit de poliţie la scurt timp după miezul nopţii, în data de 3 decembrie, pe autostrada M62, în zona Tarbock Island din Merseyside. El se afla la volanul unui Ferrari şi depăşise viteza legală. Avocatul fotbalistului a declarat în instanţă că indicatorul de la maşina lui Balotelli arată viteza în kilometri pe oră, nu în mile pe oră, ceea ce l-a indus în eroare pe jucător. În luna ianuarie, presa italiană a notat că Mario Balotelli are de achitat în Italia amenzi în valoare de 10.000 de euro, pentru 18 încălcări ale codului rutier în 2012 şi în 2013.

Stadionul „La Bombonera”, închis ca urmare a incidentelor de la meciul Boca Juniors - River Plate

Stadionul „La Bombonera” a fost închis ca urmare a incidentelor de la meciul de joi dintre echipele Boca Juniors şi River Plate, contând pentru manşa secundă a optimilor de finală ale Copei Libertadores, informează „Buenos Aires Herald”. „Stadionul echipei Boca Juniors este închis şi urmează să fie inspectat”, a declarat procurorul Martin Ocampo. El a menţionat că anchetatorii au luat pentru a fi analizate tricourile fotbaliştilor, precum şi tunelul din care au ieşit fotbaliştii echipei River Plate în momentul în care au fost stropiţi de fanii gazdelor cu o substanţă iritantă. Meciul Boca Juniors - River Plate, din manşa secundă a optimilor de finală ale Copei Libertadores, a fost suspendat, după ce mai mulţi jucători ai echipei River Plate au fost stropiţi de un produs cu efect iritant în timp ce reveneau pe teren pentru a disputa a doua repriză. Patru fotbalişti - Leonardo Ponzio, Leonel Vangioni, Matias Kranevitter şi Ramires Funes Mori - au ajuns la spital. În momentul suspendării, scorul era 0-0, meciul disputându-se pe stadionul „La Bombonera”, în faţa a 60.000 de spectatori. În tur, River Plate se impusese, pe teren propriu, cu scorul de 1-0.

Boca Juniors, exclusă din Copa Libertadores

Comisia de Disciplină a Confederaţiei sud-americane (Conmebol) a decis, sâmbătă seară, excluderea echipei argentiniene Boca Juniors din actuala ediţie a Copei Libertadores, după incidentele de la partida cu River Plate, din optimile de finală ale competiţiei, informează L'Equipe. „Echipa Boca Juniors a fost descalificată din actuala ediţie a Copei Libertadores, dar va putea juca în viitorul sezon. Formaţia River Plate a fost calificată la „masa verde“ în sferturile de finală ale competiţiei”, se arată în comunicatul Conmebol. De asemenea, clubul Boca Juniors a primit o amendă de 200.000 de dolari şi va juca următoarele patru meciuri cu porţile închise în competiţiile continentale. Gruparea argentiniană poate face apel la aceste decizii în curs de şapte zile. River Plate va întâlni, în sferturile de finală ale Copei Libertadores, formaţia braziliană Cruzeiro.