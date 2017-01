Știri pe scurt

Florin Andone vrea să se termine odată campionatul

Fotbalistul echipei Cordoba, Florin Andone, a declarat sâmbătă seară, după meciul cu Granada, pierdut cu scorul de 0-2, că el şi colegii săi s-au făcut de râs jucând foarte prost şi că vrea să se termine cât mai repede campionatul, informează cordobadeporte.com. „Ne-am făcut de râs, un joc foarte prost, nici nu am avut şuturi pe poartă. Este o situaţie foarte complicată, să se termine odată campionatul”, a spus Florin Andone, care a fost foarte dur în privinţa prestaţiei sale: „Am jucat foarte prost, nu ştiu nici măcar să dau o nenorocită de pasă şi echipa la fel”. „Se pare că ne gândim cu toţii la sezonul viitor şi nu ne implicăm ca să ne salvăm onoarea în aceste ultime trei meciuri. Dacă suntem slabi, suntem slabi, dar trebuie să avem atitudine şi să încercăm să nu ne facem de râs”, a adăugat Andone. Formaţia Cordoba, cu Florin Andone integralist, a fost învinsă în deplasare, cu scorul de 2-0 (Mainz Garcia 45, El Arabi 69-pen.), de echipa Granada, într-un meci din etapa a 36-a a campionatului Spaniei. De la Cordoba au fost eliminaţi doi jucători: Lopez (min. 30) şi Cartabia (min. 79).

Guardiola ar fi ajuns la un acord cu Manchester City

Josep Guardiola, tehnicianul echipei Bayern Munchen, ar fi ajuns la un acord pentru a pregăti formaţia Manchester City în sezonul 2015-2016, informează „Manchester Evening News”, care citează beIN Sports. „Antrenorul echipei Bayern Munchen ar fi ajuns la un acord verbal să îl înlocuiască pe Manuel Pellegrini la Manchester City pentru 2015-16”, notează manchestereveningnews.co.uk, care menţionează că informaţia a apărut pe contul de Twitter în limba arabă al reţelei beIN Sports. Guardiola antrenează formaţia Bayern Munchen din 2013, iar Pellegrini se află la conducerea tehnică a echipei Manchester City tot din 2013.

Zece cluburi au semnat un acord cu UEFA

Zece cluburi, între care AS Monaco, Internazionale Milano sau AS Roma, care erau vizate de anchete în cadrul fair-play-ului financiar, au semnat un acord cu UEFA, a anunţat forul fotbalistic european. Instanţa de control financiar al cluburilor din cadrul UEFA (ICFC) a anunţat că zece cluburi au „semnat acorduri individuale prin care li se permite să fie în conformitate cu regulamentele”. Cele zece cluburi sunt AS Monaco, AS Roma, Beşiktaş JK Istanbul, Internazionale Milano, FC Krasnodar, FC Lokomotiv Moscova, Sporting Lisabona, FC Rostov, Kardemir Karabükspor şi CSKA Sofia. De asemenea, ICFC a anunţat că gruparea VfL Wolsburg nu se mai află sub anchetă, după ce a îndeplinit condiţiile impuse de fair-play-ul financiar.

Un suedez susţine că a intenţionat să îl împuşte pe Ibrahimovic

Un suedez în vârstă de 43 de ani, condamnat la închisoare pe viaţă pentru omor şi tentativă de omor, susţine, în autobiografia sa, că în urmă cu câţiva ani a intenţionat să îl împuşte pe fotbalistul Zlatan Ibrahimovic, enervat pentru că maşina jucătorului era parcată ilegal, informează thelocal.se. Peter Mangs, autorul mai multor atacuri armate în Malmo în perioada 2003-2010, a notat că, văzând automobilul Ferrari de culoare roşie al lui Ibrahimovic parcat ilegal, s-a enervat şi s-a dus în casă pentru a lua o armă. El a calificat faptul că Ibrahimovic parcase ilegal drept „comportament tipic balcanic”. Mangs a luat arma, dar când s-a întors în locul în care văzuse maşina, aceasta nu mai era acolo. Mangs a fost condamnat la închisoare pe viaţă în 2013, pentru două crime şi opt tentative de omor. Zlatan Ibrahimovic s-a născut la Malmo, în 1981, începându-și cariera la echipa locală. Ibrahimovic joacă la Paris Saint-Germain din 2012.

Van Gaal a amendat jucători pentru că au întârziat un minut la masă

Marouane Fellaini, internaţionalul belgian al echipei Manchester United, a declarat că tehnicianul olandez Louis Van Gaal este atât de riguros în ceea ce priveşte disciplina încât a amendat mai mulţi jucători pentru că au întârziat un minut la masă, informează „Daily Mail”. „S-a enervat foarte tare deunăzi, când zece dintre noi au întârziat un minut la masă după antrenament. Ai zice că un minut nu contează şi nu am întârziat la antrenament, ci la masă. Dar pentru el este important. A dat câteva amenzi. Asta li se întâmplă celor care întârzie şi chiar în cazul cartonaşelor roşii. Eşti amendat şi pentru un fault dur”, a spus Fellaini. Louis Van Gaal antrenează echipa Manchester United din mai 2014.

Dunga a preluat şi conducerea echipei olimpice a Braziliei

Selecţionerul Braziliei, Dunga, a preluat şi conducerea tehnică a naţionalei olimpice braziliene, el urmând să rămână în funcţie până la Jocurile Olimpice din 2016. Potrivit site-ului oficial al Confederaţiei Braziliene de Fotbal, Dunga a preluat această echipă ca urmare a demisiei lui Alexandre Gallo de la selecţionata olimpică şi de la cea Under 20. Gallo se afla în funcţie de 27 de luni. Echipa Under 20 a fost preluată de tehnicianul Mario Rogerio Reis Micalle. Dunga este selecţionerul Braziliei din iulie 2014.

Pele a fost externat

Fostul internaţional brazilian Pele a fost externat, sâmbătă, la patru zile după ce a fost operat la prostată la Spitalul „Albert Einstein” din Sao Paulo, informează globoesporte.com. Pele a părăsit spitalul la ora locală 18.30 şi nu a discutat cu reprezentanţii mass-media la ieşire. Fostul internaţional brazilian, în vârstă de 74 de ani, a fost operat marţi, după ce a fost diagnosticat cu hiperplazie benignă de prostată, o afecţiune ce duce la apariţia problemelor în eliminarea urinei, din cauza micşorării canalului uretrei sub presiunea prostatei mărite. Pele a mai fost operat la 13 noiembrie, pentru înlăturarea unor calculi renali.