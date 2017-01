Știri pe scurt

Liga 1 la fotbal

Programul partidelor din etapa a 31-a a Ligii 1 la fotbal - sâmbătă: CS U. Craiova - CSMS Iaşi (ora 17.00; Look TV și Digi Sport), Petrolul Ploieşti - U. Cluj (ora 19.45; Look TV și Digi Sport 1); duminică: CFR Cluj - FC Botoşani (ora 16.00; Look TV și Digi Sport 1), Gaz Metan Mediaş - ASA Tg. Mureş (ora 18.30; Look TV și Digi Sport 1), FC Steaua SA Bucureşti - Concordia Chiajna (ora 21.00; Look Plus, Dolce Sport 1 și Digi Sport 1); luni: Astra Giurgiu - Oţelul Galaţi, (ora 18.00; Look Plus, Dolce Spor 1 și Digi Sport 1), Ceahlăul Piatra Neamţ - Rapid Bucureşti (ora 20.30; Look TV și Digi Sport 1). Vineri seară s-au disputat meciurile Pandurii Tg. Jiu - FC Braşov 2-0 (Anton 29, M. Roman II 77) și FC Viitorul - Dinamo Bucureşti 0-2 (M. Alexe 63, Bunoza 70). Clasament: 1. ASA 65p, 2. FC Steaua SA 63p, 3. Petrolul 49p, 4. Astra 47p (golaveraj: 44-25), 5. CS U. Craiova 47p (34-30), 6. FC Botoşani 45p, 7. Dinamo 44p, 8. FC Viitorul 42p, 9. CSMS Iaşi 39p, 10. Pandurii 38p, 11. Concordia 34p, 12. FC Brașov 32p, 13. Gaz Metan 31p (25-33), 14. U. Cluj 31p (26-38), 15. Rapid 30p, 16. CFR 24p (37-25) - echipă penalizată cu 24 de puncte, 17. Ceahlăul 24p (22-50), 18. Oţelul 23p.

FC Sevilla, cu un pas în finala UEL

Rezultatele înregistrate joi seară, în manșa tur a semifinalelor UEFA Europa League: FC Sevilla - AC Fiorentina 3-0 (Aleix Vidal 17, 52, Gameiro 75) și SSC Napoli - Dnepr Dnepropetrovsk 1-1 (David López 50 / Seleznyov 81). Meciurile retur sunt programate la 14 mai. Finala UEL va avea loc la 27 mai, la Varşovia.

Camerunezul Ngadeu a ajuns la spital, după ce a mâncat... sarmale

Fundaşul camerunez al echipei FC Botoşani, Michael Ngadeu Ngadjui, a ajuns la spital cu hemoragie internă, el susţinând că problemele medicale au apărut după ce a mâncat, pentru prima oară, sarmale. Fotbalistul a fost internat, joi seară, la Unitatea Primiri Urgenţe Botoşani, cu hemoragie internă. Preşedintele grupării botoşănene, Cornel Şfaiţer, a declarat, vineri, că jucătorul camerunez a efectuat o endoscopie care nu a relevat probleme la stomac. El va fi transportat la Iaşi, unde sâmbătă dimineaţă va face mai multe analize. Şfaiţer a adăugat că medicii nu cred că problemele medicale ale lui Ngadeu au fost cauzate de sarmale. În vârstă de 24 de ani, Ngadeu a fost transferat de FC Botoşani, la 13 iulie 2014, de la echipa a doua a grupării germane Nurnberg.

Juventus a respins o ofertă de 80 de milioane de euro pentru Pogba

Clubul Juventus Torino a respins o ofertă de 80 de milioane de euro de la FC Barcelona pentru internaţionalul francez Paul Pogba, conform tuttosport.com. Potrivit sursei citate, oficialii de la Juventus consideră că Pogba nu valorează mai puţin de 100 de milioane de euro. În vârstă de 22 de ani, Pogba este dorit de majoritatea marilor cluburi europene, cum ar fi Chelsea Londra, Manchester City, Real Madrid şi Paris Saint-Germain. Fotbalistul francez are contract cu Juventus Torino până în 2019.

Pele a fost operat la prostată

Fostul internaţional brazilian Pele a fost supus unei intervenţii chirurgicale la prostată, marţi, la Sao Paulo, informează globo.com. În vârstă de 74 de ani, Pele a fost operat după ce a fost diagnosticat cu hiperplazie benignă de prostată, o afecţiune ce duce la apariţia problemelor în eliminarea urinei, din cauza micşorării canalului uretrei sub presiunea prostatei mărite. Conform celui mai recent buletin medical al Spitalului „Albert Einstein” din Sao Paulo, Pele este încă internat, iar starea lui este stabilă.