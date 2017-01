Știri pe scurt

CSA Steaua acuză FCSB

CSA Steaua București a precizat ieri, într-un comunicat remis agenţiei Mediafax, că nu a transmis, vândut sau cesionat marca, palmaresul, culorile, tradiţia şi istoria echipei de fotbal care a cucerit, la 7 mai 1986, Cupa Campionilor Europeni, astfel că FC Steaua SA București (FCSB) dezinformează când susţine contrariul. Reacţia clubului sportiv al armatei vine după ce FC Steaua, gruparea patronată de Gigi Becali, a reafirmat miercuri, într-un comunicat postat pe site-ul oficial, că „SC Fotbal Club Steaua Bucuresti SA a preluat de la AFC Steaua Bucureşti, respectiv CSA Steaua Bucureşti, prin hotărâre judecătorească (statut), palmaresul, tradiţia, istoria şi culorile echipei de fotbal, fiind continuatoarea echipei de fotbal care a câştigat Cupa Campionilor Europeni în 1986”. În replică, gruparea din cadrul MApN susţine că „nu a înstrăinat niciodată marca, palmaresul, tradiţia, istoria sau culorile către S.C. Fotbal Club Steaua Bucureşti S.A. sau către orice altă entitate comercială sau sportivă”.

Messi, de neoprit

Miercuri seară, la Barcelona, în manșa tur a semifinalei Ligii Campionilor la fotbal, FC Barcelona s-a impus la scor de forfait, 3-0 (Messi 77, 80, Neymar 90+4) în confruntarea cu Bayern Munchen. Meciul retur este programat la 12 mai, la Munchen. Tehnicianul echipei FC Barcelona, Luis Enrique, a declarat, după victoria din meciul cu Bayern, că totul este mai uşor atunci când pe teren se află Lionel Messi, un jucător „de pe altă planetă”, informează uefa.com. Messi a reușit cea mai rapidă „dublă” din istoria semifinalelor UCL și argentinianul a redevenit cel mai bun marcator din istoria UEFA Champions League, cu 77 de goluri, cu unul mai mult decât portughezul Cristiano Ronaldo.

Federaţia Spaniolă de Fotbal a suspendat toate competiţiile interne începând cu data de 16 mai

Federaţia Spaniolă de Fotbal (RFEF) a anunţat suspendarea pe o durată nedeterminată a tuturor competiţiilor interne începând cu data de 16 mai, din cauza ultimei decizii a Guvernului privind drepturile de televizare. Conform unui comunicat al federaţiei spaniole, aceasta este nemulţumită că primeşte doar 4,55 la sută din totalul drepturilor TV, conform unei decizii a Guvernului. Totuşi, oficialii RFEF au anunţat că sunt încă deschişi la dialog. Dacă această decizie a federaţiei spaniole va intra în vigoare, vor fi afectate ultimele două etape din La Liga (prima divizie din Spania) şi finala Cupei Spaniei. La Liga este singura dintre cele cinci ligi majore (Anglia, Spania, Italia, Germania, Franţa) în care cluburile au avut voie până acum să-şi negocieze individual drepturile TV.

Un fotbalist a fost amendat penal pentru un fault

Un jucător al echipei elvețiene FC Aarau, Sandro Wieser, a fost amendat penal cu suma de 10.000 de franci elveţieni (aproximativ 9.600 de euro) pentru un fault comis asupra Gilles Yapi-Yapo (FC Zurich), la un meci din noiembrie 2014. Mijlocaşul ivorian, în vârstă de 32 de ani, a suferit o ruptură a ligamentelor încrucişate anterioare, a ligamentelor interioare, leziuni ale meniscului, deteriorarea cartilajului şi contuzii ale oaselor şi rotulei, în urma unei intrări foarte dure a lui Wieser, la meciul de campionat din 9 noiembrie 2014. Wieser, internaţional din Liechtenstein, a primit cartonaşul roşu în urma acelei intrări, iar apoi a fost suspendat şase etape de Liga Elveţiană de Fotbal. Yapi-Yapo şi FC Zurich s-au adresat justiţiei elveţiene în acest caz, iar prima instanţă l-a amendat cu 10.000 de franci pe Wieser, care poate face apel la decizie. Sandro Wieser, în vârstă de 22 de ani, a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook în care şi-a cerut scuze. „Regret profund ce s-a întâmplat. Nu am avut nicio intenţie să-l accidentez. Nu doresc nimănui aşa ceva. Am fost coechipier cu Gilles Yapi-Yapo şi este un tip de treabă”, a scris Wieser.

Real Madrid vrea să-l „repatrieze” pe Morata!

Real Madrid a stabilit care va fi primul transfer al verii. Madrilenii vor să-l aducă înapoi pe Alvaro Morata, jucător cedat la Juventus Torino. Morata a avut o evoluţie bună la „Bătrâna doamnă”, totul culminând cu golul marcat în poarta „galacticilor”, în minutul 8 al primei manşe din semifinalele UEFA Champions League. Real l-a cedat pe Morata la Juventus la începutul acestui sezon, pentru 22 de milioane de euro, însă are prima opţiune de a-l răscumpăra în 2015, pentru 30 de milioane! Dacă madrilenii vor activa clauza în 2016, vor trebui să plătească 35 de milioane de euro! Cotidianul „AS” notează că Realul nu va mai aştepta şi doreşte să-l readucă pe atacantul în vârstă de 22 de ani pe „Santiago Bernabeu” încă din această vară. 12 goluri a reuşit Morata pentru Juventus în toate competiţiile.

Memphis Depay va juca la Manchester United din sezonul viitor

Manchester United a rezolvat deja primul transfer al verii, după ce, în urmă cu un an, a cheltuit peste 190 de milioane de euro în perioada de mercato. Louis Van Gaal a adus pe „Old Trafford” încă un olandez, Memphis Depay, de la PSV Eindhoven, care poate juca pe orice post în linia de atac, cu toate că preferă flancurile. Tehnicianul îl cunoaște bine pe fotbalistul în vârstă de 21 de ani, care a debutat chiar sub comanda lui la naționala mare a Olandei. Tot Van Gaal l-a luat și la Campionatul Mondial din 2014, unde a jucat patru meciuri (unul ca titular) și a marcat un gol, cucerind medaliile de bronz cu naționala Olandei. „PSV și Manchester United au ajuns la un acord pentru transferul lui Memphis la gigantul englez. Și Memphis (21 de ani) s-a înțeles la nivel personal cu Manchester United. Toate formalitățile vor fi îndeplinite în zilele următoare și jucătorul va efectua vizita medicală”, a scris formația olandeză, pe site-ul oficial. Transferul, estimat la 30 de milioane de euro, se va finaliza odată cu deschiderea perioadei de transferuri, în luna iunie. 15 meciuri și două goluri are Memphis Depay în prima reprezentativă a Olandei, pentru care a debutat în 2013. 23 de goluri şi patru pase decisive în 28 de meciuri a reușit el în campionatul Olandei în acest sezon, marcând în total pentru PSV 49 de goluri în 122 de meciuri.

Anchetă în Coasta de Fildeş cu privire la neplata primelor pentru Cupa Africii pe Naţiuni

Guvernul ivorian a cerut să se deschidă o anchetă cu privire la neplata primelor către jucători şi către membri ai staff-ului tehnic al naţionalei Coastei de Fildeş după câştigarea Cupei Africii pe Naţiuni (CAN). Presa ivoriană a scris zilele trecute că anumiţi jucători şi unii membri ai staff-ului tehnic nu şi-au primit primele pentru semifinalele şi finala CAN, valoarea totală ridicându-se la aproximativ un milion de euro. Reprezentativa Coastei de Fildeş a câştigat Cupa Africii pe Naţiuni în februarie 2015, după ce a învins în finală echipa Ghanei în urma loviturilor de departajare, scor 9-8.