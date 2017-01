Știri pe scurt

Medalii pentru CS Atemi Karate Constanța

La Cupa Karate Chitila, cei șase sportivi cu vârsta cuprinsă între 5 și 11 ani reprezentând Clubul Sportiv Atemi Karate din Constanța, antrenori Mihaela și Cristina Borcănea, au obținut rezultate foarte bune în probele de kihon, kata și kumite - locul 1: Adela Borcănea (9-10 ani, kihon) și Ingrid Tobias (-6 ani, kihon); locul 2: Adela Borcănea (9-10 ani, kata) și Horia Boace (11-12 ani, kumite); locul 3: Vlad Antonaru (-6 ani, kihon și kumite), Cosmina Puerava (9-10 ani, kihon și kumite), Horia Boace (11-12 ani, kihon) și Ingrid Tobias (-6 ani, kihon); locul 4: Robert Cârstoiu (7-8 ani, kumite).

Succes pentru Mergea

Perechea formată din Florin Mergea și Rohan Bopanna (India) s-a calificat în optimile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de categorie Masters 1000 de la Madrid, dotat cu premii în valoare totală de 4.185.405 euro. Mergea și Bopanna au învins în primul tur, cu scorul de 5-7, 7-6 (7/5), 10-6, după o oră şi 27 de minute, cuplul alcătuit din Marin Draganja (Croaţia) și Henri Kontinen (Finlanda). În optimi, Mergea şi Bopanna vor întâlni perechea franceză Nicolas Mahut și Edouard Roger-Vasselin, cap de serie nr. 8, care a fost acceptată direct în această fază a competiţiei. Pentru calificarea în optimi, Mergea şi Bopanna și-au asigurat un cec în valoare de 16.130 de euro și 90 de puncte ATP. Tot în optimi a intrat direct și dublul alcătuit din tenismanul constănțean Horia Tecău și olandezul Jean-Julien Rojer, cei doi fiind favoriți nr. 4.

Adversarele României la CE de handbal feminin U19

Naţionala de handbal feminin Under 19 a României va juca în Grupa C, cu echipele Suediei, Ungariei şi Franţei, la turneul final al Campionatului European din 2015, potrivit tragerii la sorţi de ieri, de la Valencia. Componenţa celorlalte grupe de la turneul final - GRUPA A: Danemarca, Croaţia, Muntenegru, Serbia; GRUPA B: Rusia, Macedonia, Germania, Lituania; GRUPA D: Portugalia, Norvegia, Spania, Belarus. Echipa României s-a calificat la turneul final după ce a câştigat Grupa 3 preliminară. În 2014, echipa României a câştigat titlul mondial la categoria Under 18. Turneul final al CE U19 va avea loc la Valencia, în perioada 23 iulie - 2 august.

S-au tras la sorți grupele Cupei Regelui la rugby

Cele șase echipe din eșalonul de elită al rugby-ului românesc au fost împărțite ieri, prin tragere la sorți, în două grupe la Cupa Regelui, cea mai nouă competiție internă din lumea sportului cu balonul oval. Din Grupa A fac parte CSM-Olimpia București, Dinamo București și Timișoara Saracens RCM-UVT, iar în Grupa B au fost repartizate Universitatea Cluj, Steaua București și CSM Știința Baia Mare. Meciurile din prima etapă, programată la 13 iunie, sunt Dinamo - Timișoara și Steaua - Baia Mare, în etapa a doua (20 iunie) se joacă partidele CSM - Dinamo și Cluj - Steaua, iar în etapa a treia (27 iunie) se dispută jocurile Timișoara - CSM și Baia Mare - Cluj. Returul este prevăzut pentru datele de 1, 8 și 15 august. Primele două clasate se califică în semifinalele din 21 august, prevăzute în sistemul 1A - 2B și 1B - 2A. Finala din 5 septembrie va avea loc pe Stadionul Național „Arcul de Triumf” din București, trofeele urmând să fie oferite de Casa Regală a României.

Gloucester a câștigat pentru a doua oară Challenge Cup la rugby

Echipa engleză Gloucester a câștigat ediția 2015 a Cupei Challenge la rugby, după ce a învins în finală formația scoțiană Edinburgh cu scorul de 19-13 (13-6), pe arena londoneză „Twickenham Stoop“. Gloucester a cucerit pentru a doua oară în istorie Challenge Cup, după 2006, în timp ce Edinburgh rămâne prima echipă scoțiană calificată în finala unei competiții europene intercluburi. România a fost reprezentată în această competiție de selecționata Lupii București, care a trecut în faza play-off-ului de formația italiană Cammi Rugby Calvisano. Lupii au încheiat pe ultimul loc, cu un singur punct, Grupa a 3-a, din care au mers mai departe Newport Gwent Dragons și Newcastle Falcons, în timp ce Stade Francais a ratat și ea calificarea.

Manny Pacquiao va fi supus unei intervenţii chirurgicale la umăr

Pugilistul filipinez Manny Pacquiao va fi supus unei intervenţii chirurgicale la umărul drept în cursul acestei săptămâni. Pacquaio a efectuat un RMN după meciul pierdut la puncte în fața lui Floyd Mayweather, duminică dimineaţă, la MGM Grand Arena din Las Vegas, iar acesta a confirmat că pugilistul a suferit o ruptură la umărul drept.

Stephen Curry este cel mai bun jucător din NBA

Baschetbalistul echipei Golden State Warriors, Stephen Curry, a fost desemnat cel mai bun jucător din sezonul regulat al ligii profesioniste nord-americane (NBA). Curry, în vârstă de 27 de ani, a acumulat 1.198 de puncte în urma celor 130 de voturi (129 venite din partea jurnaliştilor din SUA şi Canada şi unul din partea fanilor). El i-a devansat pe James Harden (Houston Rockets), care a acumulat 936p, LeBron James (Cleveland Cavaliers) 552p, Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) 352p şi Anthony Davis (New Orleans Pelicans) 203p. Jucătorul lui Golden State Warriors, care a avut o medie de 23,8 puncte şi 7,7 pase decisive pe meci în sezonul regulat, îi succede lui Kevin Durant (Oklahoma City Thunder).