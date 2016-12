Știri pe scurt

În DNS la rugby, CS Năvodari evoluează sâmbătă, pe teren propriu

Divizia Națională de seniori la rugby programează la sfârșitul acestei săptămâni meciurile din etapa a 6-a, în care CS Năvodari va evolua pe Stadionul „Flacăra” din Năvodari, în compania echipei Știința Petroșani. Partida va începe la ora 10.00, iar intrarea spectatorilor va fi gratuită. CS Năvodari se află pe locul 3, cu 11 puncte, iar Știința Petroșani ocupă locul 6, cu 6p.

Echipa de rugby CSM Știința Baia Mare acuză șicanele rușilor înaintea returului cu Enisei Krasnoiarsk

Campioana națională la rugby, CSM Știința Baia Mare, a acuzat șicanele autorităților din Rusia înaintea returului cu Enisei STM Krasnoiarsk, din play-off-ul competiției Challenge Cup. Cu doar câteva zile înaintea partidei revanșă de la Soci, de sâmbătă, niciun membru al delegației maramureșene nu are viza de intrare în Rusia, autoritățile anunțând că vor intra abia joi în posesia lor! „Întreg sistemul de acordare de vize, de rezervare a biletelor de avion și tot ceea ce înseamnă întocmirea documentațiilor sunt cele care fac în momentul de față incertă participarea echipei noastre la returul din Rusia”, se arată pe site-ul oficial al clubului. Campioana României nu știe care dintre jucători vor beneficia de aceste vize și nici nu poate rezerva biletele de avion, indiferent dacă e vorba de varianta București via Istanbul sau București via Moscova. CSM Știința Baia Mare și Federația Română de Rugby au solicitat forului continental amânarea partidei, dar răspunsul a fost unul negativ, astfel că meciul va avea loc sâmbătă, de la ora 16.00 (ora României), pe arena din Soci. Mai mult, nici trioul de arbitri din Țara Galilor care trebuia să conducă meciul nu a primit viză de intrare pe teritoriul Rusiei! Enisei Krasnoiarsk s-a impus în turul de la Baia Mare, cu scorul de 30-20.

MTS a premiat sportivii şi antrenorii de gimnastică, haltere şi tenis de câmp

Ministerul Tineretului şi Sportului a premiat, ieri, cu suma totală de 790.820 de lei (n.r. - 179.605 euro la cursul zilei) sportivii şi antrenorii loturilor naţionale din cadrul federaţiilor de gimnastică, haltere şi tenis în urma rezultatelor obţinute la Campionatele Europene şi Fed Cup. Ministrul Gabriela Szabo a declarat, în cadrul evenimentului organizat la Palatul Victoria, că premiile reprezintă recunoaşterea valorii sportivilor români. Conform comunicatului citat, au fost premiaţi următorii sportivi şi tehnicieni - haltere: trei medalii de argint şi cinci de bronz la Campionatele Europene de la Tbilisi: Florin Ionuţ Croitoru, Alexandru Roşu, Monica Suneta Csengeri, Irina Lăcrămioara Lepşa, Andreea Aanei (toţi sportivi), Nicu Vlad (antrenor principal, prim-vicepreședinte FRIH şi președinte FRH), Petre Becheru (antrenor secund, antrenor lot olimpic seniori); Aurica Vâlceanu (kinetoterapeut), Virgil Dociu (metodist, director tehnic); Alexandru Pădure (reprezentant FRH); gimnastică: o medalie de aur şi una de argint la Campionatele Europene de la Montpellier: Andreea Eugenia Munteanu, Marius Daniel Berbecar (sportivi); Mariana Bitang, Octavian Bellu (antrenori principali lot feminin); Ioan Suciu (antrenor principal lot masculin); Adrian Stoica (preşedinte FR de Gimnastică); tenis, calificarea echipei României în Grupa Mondială a Fed Cup: Irina Begu, Alexandra Dulgheru, Andreea Mitu, Raluca Olaru, Alina Tecşor-Cercel (toţi sportivi); Theo Cercel (preparator fizic); Marian Gheba (kinetoterapeut); Wiliam Birau (sparring partner); Efremov Artemon Apostu, Daniel Dobre (antrenori).

Niculescu și Elena Bogdan, eliminate în primul tur la Praga

Jucătoarea de tenis Monica Niculescu, locul 61 WTA, a ratat calificarea în turul al doilea al turneului de la Praga, dotat cu premii în valoare totală de 250.000 de dolari. Niculescu a fost învinsă în primul tur, cu scorul de 6-2, 2-6, 6-4, după două ore şi 18 minute, de Danka Kovinic (Muntenegru), jucătoare venită din calificări şi poziţia 106 în ierarhia mondială. Pentru participarea la turneul de la Praga, Niculescu va primi un punct WTA şi un cec în valoare de 1.925 de dolari. Și perechea Elena Bogdan / Wei-Chin Chan (România / Taiwan) a fost eliminată, ieri, în primul tur al probei de dublu din cadrul turneului de la Praga. Bogdan şi Chan au fost învinse, în primul tur, de cuplul ucrainean Nadiia Kichenok / Ludmila Kickenok, cap de serie nr. 2, scor 6-4, 6-2, după 62 de minute de joc. Pentru prezenţa în primul tur la Praga, Bogdan şi Chan vor primi un punct WTA şi 960 de dolari.

Olaru, în sferturi la Marrakech

Perechea Raluca-Ioana Olaru / Silvia Soler-Espinosa (România / Spania), cap de serie nr. 4, s-a calificat în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de la Marrakech (Maroc), dotat cu premii în valoare totală de 250.000 de dolari. Olaru şi Soler-Espinosa au învins în primul tur, cu scorul de 6-2, 6-4, după o oră şi 14 minute, cuplul Mona Barthel / Mandy Minella (Germania / Luxemburg). În sferturi, Olaru şi Soler-Espinosa vor întâlni perechea ucraineană Olga Savciuk / Elina Svitolina. Pentru calificarea în sferturi, Olaru şi Soler-Espinosa vor primi 60 de puncte în clasamentul de dublu şi un cec în valoare de 1.820 de dolari.

Houston Rockets s-a calificat în semifinalele Conferinţei de Vest a NBA

Echipa Houston Rockets şi-a asigurat calificarea în semifinalele Conferinţei de Vest a NBA, după ce s-a impus, cu scorul general de 4-1, în întâlnirea cu Dallas Mavericks, în primul tur al play-off-ului Ligii Profesioniste nord-americane de baschet. În meciul 5 al întâlnirii, disputat marţi noapte, Houston a câștigat cu scorul de 103-94. În cealaltă întâlnire din semifinale, San Antonio a învins-o pe Los Angeles Clippers, scor 111-107. La general, San Antonio conduce cu scorul de 3-2.

Jamie Foxx va cânta imnul SUA la meciul dintre Mayweather şi Pacquiao

Actorul Jamie Foxx va interpreta imnul Statelor Unite ale Americii la meciul dintre Floyd Mayweather şi Manny Pacquiao, programat sâmbătă, la MGM Grand Arena din Las Vegas. Foxx este un fan al boxului şi a acceptat invitaţia organizatorilor pentru a interpreta imnul SUA înainte de meci. Mayweather deţine centurile WBC şi WBA la categoria semimijlocie, iar Pacquiao are centura WBO. Jamie Foxx a câştigat premiul Oscar în 2005, pentru rolul titular din filmul biografic „Ray“, în care l-a interpretat pe Ray Charles. Actorul a mai jucat în „Dreamgirls“, „Regatul“ şi musicalul „Soloist“, bazat pe povestea adevărată a unui geniu muzical, Nathaniel Ayers, care s-a îmbolnăvit de schizofrenie şi a ajuns să cânte la vioară şi violoncel pe străzi. De asemenea, el a lansat două albume muzicale, „Unpredictable“ şi „Intuition“.

Campionul mondial Magnus Carlsen a câștigat Memorialul „Vugar Dașimov” la șah

Campionul mondial de șah, norvegianul Magnus Carlsen, a câștigat Memorialul „Vugar Dașimov”, competiție care s-a desfășurat la Șamkir, în Azerbaidjan. Carlsen a totalizat în clasamentul final 7 puncte din 9 posibile, fiind urmat de indianul Viswanathan Anand, fost deținător al titlului mondial, cu 6 puncte, și de So Wesley (SUA), cu 5 puncte. Organizatorii au oferit premii în valoare de 100.000 euro, din care 30.000 euro au revenit învingătorului. Turneul a avut loc pe parcursul a nouă runde, cu zece dintre cei mai buni șahiști din lume. Competiția din Azerbaidjan s-a desfășurat în memoria fostului mare maestru Vugar Dașimov, decedat la data de 11 ianuarie 2014, la vârsta de numai 28 de ani.