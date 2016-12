Știri pe scurt

Valoarea premiilor la Wimbledon va creşte cu şapte la sută în 2015

Valoarea totală a premiilor la Wimbledon va creşte cu şapte la sută, acestea ajungând 26,75 milioane de lire, în timp ce învingătorii de la masculin şi feminin vor primi câte 1,88 milioane de lire sterline (2,63 milioane de euro), informează „The Guardian”. Jucătorii eliminaţi în primul tur vor primi câte 29.000 de lire sterline (40.575 de euro), cu 2.000 de lire mai mult decât în 2014. Învingătorii de anul trecut din probele de simplu, Novak Djokovic şi Petra Kvitova, au primit câte 1,76 milioane de lire. Potrivit organizatorilor de la „All England Club”, premiile din acest an vor fi cele mai mari din istoria tenisului profesionist. Turneul de la Roland Garros continuă să aibă cele mai mici premii dintre turneele de Grand Slam, chiar dacă valoarea lor a crescut în acest an cu 12 procente. Dacă, la Wimbledon, un jucător eliminat în primul tur va primi 29.000 de lire (40.575 de euro), la Roland Garros acesta va încasa 17.164 de lire (24.000 de euro). Ediţia din 2015 a turneului de la Wimbledon va avea loc în perioada 29 iunie - 12 iulie. Pauza de două săptămâni dintre Roland Garros şi Wimbledon a fost extinsă pentru prima oară la trei săptămâni în acest an.

Corina Peptan și Constantin Lupulescu sunt campionii naționali de șah în 2015

Corina Peptan și Constantin Lupulescu au cucerit titlurile de campion național la seniori, ediția 2015, după competițiile care au avut loc în stațiunea Călimănești. La startul finalelor s-au prezentat 56 de sportivi reprezentând 22 de cluburi, dintre care toate echipele din Superliga feminină, șapte cluburi din Superliga masculină și cinci cluburi de Divizia A. Campionii naționali de anul acesta sunt și liderii clasamentului ELO în România. Podiumul masculin a fost completat de Alin Berescu și Mircea Pîrligras, iar cel feminin de Luminița Cosma și Irina Ionescu. De asemenea, valoarea ridicată a turneului, care a avut o medie ELO 2337, i-a permis lui Bogdan Posedaru să realizeze o normă de Maestru Internațional.

Bjorkman îl va antrena pe Murray, cât timp Mauresmo este însărcinată

Suedezul Jonas Bjorkman o va înlocui pe Amelie Mauresmo în calitatea de antrenor al tenismanului scoțian Andy Murray pentru perioada în care franțuzoaica va fi în ultimele luni de sarcină. Mauresmo, care a anunțat săptămâna trecută, pe contul său de Twitter, că este însărcinată și va aduce pe lume primul său copil în luna august, va continua să-l pregătească pe al treilea jucător al lumii până după Wimbledon, al treilea turneu de Mare Șlem al anului, ce se va disputa în perioada 29 iunie - 12 iulie. Bjorkman s-a alăturat săptămâna trecută echipei lui Murray ca antrenor asistent, în perioada de probă, și a început să ia parte la antrenamentele sale. „Încercăm să găsim formulele cele mai potrivite pentru pregătirea mea, iar dacă totul va decurge bine cu Jonas, după Wimbledon voi face cu el toată pregătirea pentru suprafața dură, până după US Open”, a declarat Murray pentru cotidianul britanic „The Independent“. După ce s-a antrenat cu Mauresmo și Bjorkman la Barcelona, săptămâna trecută, Murray s-a arătat satisfăcut de munca desfășurată alături de fostul jucător suedez. „A fost bine. Jonas este un tip liniștit, nu te pisează. În anumite momente, când cineva îți vorbește tot timpul, nu asculți tot ce-ți spune. Este o persoană foarte puternică mental și are o mare etică de muncă. Sper să se adapteze echipei mele”, a adăugat numărul 3 mondial. Bjorkman, în vârstă de 43 de ani, a disputat în cursul carierei sale două semifinale de Mare Șlem, la Wimbledon (2006) și US Open (1997), ambele pierdute.

Beţele de selfie, interzise la Wimbledon

Beţele de selfie, pe care se montează telefoanele mobile cu care oamenii îşi fac poze singuri, vor fi interzise la ediţia din 2015 a turneului de Grand Slam de la Wimbledon, informează BBC. „La fel ca multe alte competiţii majore şi atracţii culturale, în tribunele turneului nu vor fi acceptate beţele de selfie”, se arată în ghidul biletelor pentru ediţia din 2015. Dispozitivele au fost deja interzise la unele muzee şi stadioane sportive din Marea Britanie. Un băţ de selfie permite utilizatorului să folosească telefonul de tip smartphone de la o distanţă mai mare, astfel încât să îşi poată face singur o poză. Luna trecută, Galeria Naţională din Piaţa Trafalgar a introdus beţele de selfie în aceeeaşi categorie cu tripodurile, acestea fiind deja interzise. Palatul Versailles din Paris, Colosseum-ul din Roma şi The Smithsonian (SUA) au interzis deja beţele selfie. De asemenea, după o plângere înaintată de un fan, clubul londonez Tottenham Hotspur a interzis beţele pe stadionul „White Hart Lane”.

Djokovic va absenta la turneul de la Madrid

Tenismanul sârb Novak Djokovic, liderul clasamentului ATP, a anunţat că nu va participa la turneul de categoria Masters 1.000 de la Madrid, organizat de omul de afaceri Ion Ţiriac, informează cotidianul spaniol „Marca”. Djokovic, care a câştigat primele trei turnee din categoria Masters 1000 din acest sezon (Indian Wells, Miami şi Monte Carlo), va reveni în competiţii cu ocazia turneului de la Roma, programat în perioada 10-17 mai, care este de acelaşi nivel. Liderul ierarhiei ATP nu avea niciun punct de apărat la Madrid, deoarece anul trecut nu a participat din cauza unei accidentări. Turneul de la Madrid este unul la care principalii jucători sunt obligaţi să participe dacă nu sunt accidentaţi, dar Djokovic îndeplineşte două condiţii fixate de ATP pentru a putea renunţa la astfel de întreceri. Sârbul a disputat mai mult de 600 de meciuri în cariera profesionistă şi are peste 12 ani în circuitul ATP. Turneul masculin de la Madrid va debuta sâmbătă, iar favoritul principal va fi elveţianul Roger Federer, locul 2 ATP.

Monfils a renunţat la participarea la turneul de la Munchen

Tenismanul francez Gael Monfils, locul 15 ATP, a anunţat că s-a accidentat la genunchiul stâng şi nu va putea participa la turneul de la Munchen, dotat cu premii în valoare totală de 439.405 de euro, informează organizatorii competiţiei. Monfils, care era cap de serie numărul 2 la turneul din Germania, a fost înlocuit pe tabloul principal de austriacul Gerald Melzer. Gael Monfils a ajuns săptămâna trecută până în semifinale la BRD Năstase Ţiriac Trophy, turneu desfășurat la București, acolo unde a fost învins de viitorul câștigător, spaniolul Guillermo Garcia-Lopez.

Spectator rănit serios la faţă, după ce a fost lovit de o bâtă de baseball

Un spectator a fost serios rănit la faţă de o bâtă de baseball scăpată de un jucător al echipei Chicago Cubs, în timpul meciului disputat luni noapte, pe arena „Wrigley Field”, cu Pittsburgh Pirates, informează BBC. În momentul în care încerca să lovească o minge, Addison Russell a scăpat bâta, iar aceasta a zburat în tribună. Potrivit presei americane, obiectul a lovit un spectator care stătea în apropierea patronului echipei Chicago Cubs, Tom Ricketts. Victima a suferit o tăietură la faţă, fiind transportată la spital în stare de conştienţă. După ce a primit îngrijiri, bărbatul a părăsit spitalul. „Când bâta era în zbor, am ţipat: „Ai grijă! Ai grijă!“. Apoi am văzut ochelarii omului zburând şi nu a fost ceva plăcut. Pur şi simplu mi-a alunecat. Am fost agresiv, am văzut o minge rapidă şi am vrut să o lovesc, dar bâta mi-a alunecat şi am văzut-o apoi în contact cu faţa lui. Mă simt atât de rău, nu pot descrie în cuvinte. Dacă îl vedeţi pe aici pe omul acela, am de gând să-i dau o bâtă cu autograf. Mă simt teribil de rău pentru ce s-a întâmplat”, a declarat Russell. Formația Chicago Cubs a câştigat partida disputată pe teren propriu, cu echipa Pittsburgh Pirates, cu scorul de 4-0.

Ronnie O’Sullivan şi Neil Robertson au completat tabloul sferturilor la Campionatul Mondial

Ronnie O’Sullivan şi Neil Robertson sunt ultimii jucători ajunşi în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de snooker, care se desfăşoară la Sheffield, în Anglia. În optimi, Ronnie O’Sullivan, de cinci ori câştigător al trofeului, l-a învins pe galezul Matthew Stevens cu 13-5 și joacă în sferturi cu Stuart Bingham. Australianul Neil Robertson, campionul mondial din 2010, a câştigat tot cu 13-5 partida din optimi contra lui Ali Carter, iar următorul său adversar este englezul Barry Hawkins. Partidele din sferturi au loc marţi şi miercuri, după sistemul „cel mai bun din 25 de jocuri”. Joi, vineri şi sâmbătă sunt programate semifinalele, iar finala se va disputa duminică şi luni. Iată rezultatele parțiale din sferturi, înregistrate ieri, la închiderea ediției: Anthony McGill - Shaun Murphy 4-4; Barry Hawkins - Neil Robertson 1-0; Ding Junhui - Judd Trump 2-6; Stuart Bingham - Ronnie O’Sullivan 1-1.