Țara arde, iar Iohannis se plimbă prin Spania

07:49:39 / 14 Iulie 2015

Stati voi linistiti ca tara nu arde,iese doar putin fum.Acum nu stiu sigur,sa ma ierte politicienii si sa ma inteleaga politicianistii dar,romanii au fost putin mai destepti decat grecii.Dupa ce au vandut tot si au acoperit,,gaurile negre''ale comunistilor au inceput sa se imprumute si sa faca unele ,,mici concesii investitorilor''aflati in tranzit.Primul ministru ne asigura ca ritmul de dezvoltare al Ro.este cel mai mare din Europa,salariile demnitarilor este in crestere,urmeaza bugetarii,autostrazile in plin avand de constructie,clasa politica este mai unita in interes national-personal ca nicidata,presa intelege sa faca bani din vanzarea de continut partidelor si politicienilor,cultura se recicleaza la Sibari ,Bruxeless si Holliwood ,educatia nationala este sublima si originala.Se cheltuie bani pe invatamant,bani romanesti,si vin culegatorii de valori precum bondarii,fac oferte de nerefuzat si a lasat fara replica investitorul in educatie roman.Cat despre vizita ,este normala in situatia cand toti politicienii se intrec in participare la simpozioane,intruniri chermeze in afara tarii.Asa se face cunoscuta tarisoara?Cu ocazia aceasta domnul Presedinte si consoarta prin vizita lor poate mai estompeaza din scandalul de coruptie din Casa Regala,ca si acolo este o promiscuitate de te face sa intelegi ca peste tot este asa si ca ilegalitatile sunt fapte legale dar omise din legi .