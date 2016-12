Țările din UE angajează români. Vezi cât poți câștiga!

Vreți să munciți în străinătate, unde puteți câștiga salarii de mii de euro? Atunci ar fi bine să știți că angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 412 locuri de muncă, după cum urmează: Republica Cehă pune la dispoziție 176 de joburi (50 lucrători în producţie, 50 operatori, 30 operatori autoclave/asamblori etc.). În Germania se oferă 138 de joburi, în diverse domenii (50 asistenţi medicali generalişti, 15 factori poştali, 10 agenţi de pază, 10 betoniști). Spre exemplu, un angajator caută agenţi de pază, care vor câștiga 8,5 euro brut pe oră. Asigurările medicale și sociale sunt incluse. În Suedia se caută 45 de români, printre care 20 de femei de serviciu și 15 vopsitori auto. Marea Britanie oferă 22 de posturi, pentru care candidații trebuie să aibă cunoștințe de limba engleză, nivel mediu (20 de îngrijitori persoane, un asistent medical, un infirmier). Și Irlanda vrea să angajeze români. În această țară sunt disponibile 10 locuri de muncă pentru muncitori necalificaţi, mai precis culegători de ciuperci. Elveția recrutează 10 îngrijitoare de copii (au pairs). Pentru a obține acest post, trebuie să cunoașteți limba engleză sau germană, pe care să le vorbiți fluent. În Austria sunt 5 locuri de muncă vacante (un programator software, un inginer electrotehnist în energie etc.). Norvegia vrea să angajeze doi bucătari de preparate indiene, care pot câștiga între 31.000 și 43.000 de euro/brut pe an, în funcție de experiență și calificări. Totodată, Olanda pune la dispoziție un loc de muncă pentru operator CNC (mașini-unelte controlate numeric), care va câștiga între 1.900 și 2.700 de euro brut pe lună. Și Belgia vrea să angajeze 2 șoferi de camion, care trebuie să cunoască limba englegă. În Spania se caută un maseur, care va câștiga 960 de euro net pe lună, cu condiția să cunoască limba germană. Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând portalul EURES național, www.eures.anofm.ro, sau se pot adresa biroului specializat din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanţa, la numărul de telefon 0241/481.553, unde consilierul EURES le poate îndruma.