"Țarul de la CFR", 10 ani de închisoare

16:55:54 / 04 Iunie 2015

Stupefiat ca orice roman cinstit

Retin ca prin 2010-2011 Nicolaiciuc produsese ROMANILOR SI ROMANIEI un prejudiciu de peste 800 milioane de euro la CFR cat timp a fot SEFU, SEFILOR.,A disparut si din 2005 pana in 2012 este ocrotir , oblojit si ASCUNS in doua AQPARTAMENTE DE LUX , ca apoi chipurile a fost EXTRADAT si din 800 de milioane de euro i-a atribuit o suma de doar 57 milioane., Dar nici asta nu intereseaza pe romani ci faptul ca nu se actioneaza de JUSTITIA BASISTA sa se RECUPEREZE BANII si sa se scada taxele si impozitele romanilor care sunt MORTALE, INFRICOSATOARE si surse de VENITURI pentru toti tradatorii poporului roman care reprezinta GUNOAILE CRESCUTE SI PROMOVATE de 25 de ani de catre asa zisa DEMOCRATIE OCCIDENTALA. In prezent trebue sa ne multumim ca inca mai traim intr-o COLONIA AFRICANA si BANALIERA in care ne-a adus SCHIZOFRENICUL si MACELARUL POPORUILUI- PIRATUL-basescu traian., Vreau sa citesc RANDURI din care sa aflu ca STATUL de DREPT si JUSTITIA ROMANA creata de TRADATORII ; basescu traian si monica macovei,: RECUPEREAZA valoarea pagubelor aduse de 25 de ani romanilor, altfel orice informatie este o MINCIUNA CRASA cu care de 2.000 de ani poporul roman nu s-a mai intalnit.,