Țeapă cu... papagal!

22:06:42 / 25 Iunie 2014

Papagalul uman

Pacaliciul care adat banii pe bietul papagal a primit exact ce merita: o farsa pe cinste. Habar nu are ca acest papagal a fost prin in capcana , vandut initial cu 5 dolari si revandut din mana in mana pana la acest papagal uman. Un sfert din pasarile captive supravietuiesc acestui scenariu si atunci cand ajungi la acest idiot mai trebuie sa-i si vobesti/reciti din Goethe atat in limbajul african cat si intr-o romaneasca demna de Nicolae Iorga. Ma lasi, mai idiotule!!! Poate nu stii nimic despre meniul alimentar acestei pasari care trebuie sa contina seminte de palmier pentru intretinerea oaselor maxilarului si poate nu crezi, da poate sta in libertate fara probleme, cel mult va fluiera "a paguba" cand vei intelege ca locul papagalului nu este in colivie, se cuvine sa fie al papagalului fara pene.