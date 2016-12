Țigările ne vor arde și mai tare, în 2015

08:29:00 / 04 Decembrie 2014

Chiar daca nu pare (exista multe exemple impotriva), cred ca fumatorii au un fel de retard. Nu poti sa te autointoxici, stiind ca faci corpului tau un rau, decat daca esti tampit! Si se stie ca in Romania sunt multi tampiti. Deci, da, sa se scumpeasca pachetele de tigari si sa fie interzis fumatul in toate locurile publice, ba chiar si in casa, asa cum se intentioneaza sa se aplice in Norvegia! Sa ne purtam cum se cuvine cu tampitii.